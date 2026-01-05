Italiani bloccati sull'isola di Socotra per gli scontri in Yemen, timori perché "non sappiamo quando torniamo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Oltre 400 turisti stranieri, tra cui decine di italiani, sono bloccati da giorni sull’isola di Socotra in Yemen per via degli scontri in atto tra forze governative e separatiste, tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Le autorità yemenite hanno chiuso lo spazio aereo e tutti i voli civili e privati sono stati cancellati. Gli italiani sono un’ottantina circa, ospitati in vari hotel e campeggi dell’isola. La Farnesina è al lavoro per assistere e agevolare il rientro dei nostri connazionali.

Turisti italiani bloccati in Yemen

Le vacanze di fine anno in uno dei luoghi più affascinanti del pianeta si sono trasformate in un incubo per oltre 400 turisti stranieri, bloccati da giorni sull’isola yemenita di Socotra.

I turisti non possono lasciare l’isola per via della sospensione dei voli da e per il Paese dovuta agli scontri che vanno avanti da giorni tra forze governative e gruppi separatisti nel sud dello Yemen. Lo hanno dichiarato all’Afp funzionari locali.

ANSA Gli alberi del drago tipici di Socotra

Tra loro secondo quanto emerso ci sono cittadini italiani, russi, britannici, francesi, tedeschi, cinesi, statunitensi e polacchi.

Repubblica riferisce che gli italiani bloccati a Socotra sono un’ottantina circa. La Farnesina, al corrente della situazione, è al lavoro per agevolare il loro rientro dallo Yemen.

Come stanno gli italiani bloccati sull’isola di Socotra

Tra gli italiani bloccati sull’isola di Socotra c’è anche una giornalista di Repubblica, che ha raccolto le testimonianze di altri connazionali.

Stanno tutti bene e nessuno ha paura per la propria incolumità, dato che il piccolo arcipelago è ben lontano dagli scontri, a oltre 350 chilometri dalla costa yemenita.

I timori riguardano il non sapere quando potranno tornare a casa: dal 31 dicembre lo spazio aereo è chiuso e tutti i voli civili cancellati.

Anche perché, come racconta uno dei italiani al Corriere della Sera, a Socotra è attiva “un’unica banca a circuito nazionale che non accetta carte”.

I turisti stranieri non possono quindi prelevare e possono usare soltanto i contanti che hanno con loro. “Finiti quelli – dice – non sappiamo come pagare: non tutte le agenzie sono disposte a supportarci”.

“Fortuna – aggiunge – che qui gli abitanti sono gentilissimi. Alcuni si sono persino offerti di ospitarci ma la situazione è seria”.

Una situazione simile era accaduta nel maggio 2024, con 15 turisti italiani costretti a una vacanza prolungata sull’isola di Socotra.

L’isola e la situazione in Yemen

Socotra è un’isola strategica per via della sua posizione tra il Corno d’Africa e il Golfo di Aden e la vicinanza con le rotte commerciali verso il Canale di Suez ed è da anni oggetto di interesse delle potenze regionali.

Sebbene faccia parte formalmente dello Yemen, dal 2020 Socotra è amministrata dal Consiglio di Transizione del Sud (Stc), un gruppo separatista sostenuto e controllato dagli Emirati Arabi Uniti.

Negli ultimi anni Abu Dhabi si è inserito nel caos della guerra civile in Yemen tra i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran e le forze governative appoggiate dall’Arabia Saudita cercando di estendere la propria influenza.

La tensione crescente tra Emirati e Arabia Saudita è esplosa il 31 dicembre, quando i sauditi hanno bombardato una nave in arrivo da Abu Dhabi.

Gran parte dei collegamenti con Socotra passano proprio dagli Emirati e dai voli della compagnia Air Arabia da Abu Dhabi.