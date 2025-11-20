Italiani cecchini a Sarajevo, la rabbia della sindaca Karic: "Vi sentivate potenti mentre miravate ai bimbi?"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex sindaca di Sarajevo Benjamina Karic ha parlato dell’inchiesta della procura di Milano sui “cecchini turisti” che durante l’assedio, tra il 1992 e il 1994, si recavano nella capitale bosniaca per sparare sui civili, spesso anche sui bambini, con l’aiuto dell’esercito serbo. Le indagini si starebbero concentrando in particolare su tre uomini.

Il racconto di Benjamina Karic

Benjamina Karic, ex sindaca di Sarajevo, ha parlato al settimanale Gente dell’inchiesta in corso sui turisti cecchini turisti, gli occidentali che tra il 1992 e il 1994 pagavano l’esercito serbo per poter sparare sui civili della capitale bosniaca durante l’assedio.

Karic ha raccontato del suo tentativo di indagare sul fenomeno da sindaca, nel 2022: “Ho presentato un esposto al dipartimento speciale per i crimini di guerra. La procura ha detto che sta indagando, ma per ora non ci sono stati risultati”.

Karic ha anche raccontato che già quasi 20 anni fa la questione era emersa:

Nel 2007, testimoni come John Jordan parlarono della presenza di cecchini stranieri. La sua testimonianza fu accettata ne processi contro i generali serbi, ma non si approfondì. Credo che il mondo non fosse pronto a una realtà simile.

Gli italiani tra i cecchini

La questione è però riemersa con forza, soprattutto in Italia, grazie a un’inchiesta della procura di Milano che ha raccolto la testimonianza dello scrittore Ezio Gavazzeni.

La procura avrebbe individuato tre uomini, uno di Milano, uno di Torino e uno di Trieste, che avrebbero fatto viaggi regolari in Bosnia prima che i servizi segreti ponessero fine al traffico. A tal proposito, Karic ha sottolineato:

L'indagine di Milano sta portando alla luce testimoni e documenti provenienti dai servizi di sicurezza itlaiani. Credo che la cooperazione internazionale porterà a identificare le persone coinvolte.

Le parole di Karic contro i cecchini

Alla domanda su cosa direbbe se si trovasse di fronte a uno dei cecchini, Karic ha risposto duramente:

Lo guarderei negli occhi e gli chiederei: “Ti sei sentito forte mentre miravi a un bambino? Hai provato un brivido quando hai premuto il grilletto contro una madre che attraversava una strada? Che tipo di vuoto vive dentro un uomo che tratta la vita come un gioco”.