Italiani della Flotilla denunciano Israele, accuse su detenzione e trattamento ricevuto dopo l'abbordaggio

Le prime testimonianze degli attivisti italiani che erano a bordo della Flotilla rientrati da Israele accusano la polizia del Paese di trattamenti molto duri e “non degni di una democrazia”. Già due gli esposti alla procura di Roma contro le autorità israeliane.

Le accuse contro la polizia israeliana

In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Maso Notarianni, presidente di Arci Milano, ha raccontato la detenzione in Israele e il comportamento della polizia del Paese contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla.

Gli equipaggi delle navi, secondo il racconto di Notarianni, sono stati trascinati di forza giù dalle imbarcazioni in acque internazionali, caricati su navi militari israeliane e tenuti inginocchiati a testa bassa per diverse ore. In seguito, sono stati trasferiti sulla costa. Il presidente di Arci Milano ha raccontato:

Gli attivisti italiani rientrati a Fiumicino

Per adesso mi limito a dire che le condizioni non erano consone a uno Stato che si definisce una democrazia, perché ci sono dentro ancora centinaia di persone fra cui 15 italiani. E sono a rischio. Molto.

La “deriva cilena” di Israele

In alcune dichiarazioni raccolte dal Corriere della Sera, Paolo Romano, consigliere regionale della Lombardia eletto tra le liste del Pd, ha confermato i racconti di Notarianni.

Ci hanno messo in ginocchio, a faccia in giù. E se ci muovevamo, ci colpivano. Ridevano di noi, ci insultavano e ci picchiavano. La polizia israeliana è come il ministro estremista Ben-Gvir, una deriva cilena. Ciò che è successo in questi giorni ricorda tempi vecchi, ricorda il 2001 e Bolzaneto.

La “deriva cilena” fa riferimento al colpo di Stato del 1973 in Cile, guidato dal generale Pinochet, che ha portato a una delle dittature di estrema destra più feroci della storia sudamericana.

L’accenno a Bolzaneto, invece, riprende gli eventi del G8 di Genova del 2001, quando diversi manifestanti subirono abusi nella caserma del quartiere del capoluogo ligure.

Già due esposti alla procura di Roma contro Israele

In seguito al ritorno dei parlamentari e dei primi attivisti della Flotilla in Italia, la portavoce italiana dell’organizzazione Maria Elena Delia ha annunciato che il team legale ha presentato due esposti alla procura di Roma per sequestro di persona.

La tesi della Flotilla è che l’esercito israeliano abbia di fatto rapito gli attivisti, visto che l’abbordaggio è avvenuto in acque internazionali e che a bordo delle imbarcazioni non era stato commesso nessun reato.