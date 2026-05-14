Italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nell'atollo Vaavu, cinque deceduti nell'immersione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Cinque italiani sono morti durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Il gruppo stava esplorando grotte marine a circa 50 metri di profondità vicino ad Alimathaa. Le autorità locali indagano sulle cause della tragedia, mentre la Farnesina ha confermato il caso e assiste i familiari delle vittime.

Immersioni, 5 italiani morti

Il dramma si è verificato nella mattinata di giovedì 14 maggio nelle acque delle Maldive. Cinque cittadini italiani sono morti durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, una delle aree più frequentate dagli appassionati di diving internazionale.

La zona dell’incidente è infatti vicina ad Alimathaa, località celebre per le immersioni profonde e per le esplorazioni di grotte marine.

iStock

Cosa è successo alle Maldive

Secondo quanto riferito dalla Farnesina e dalle autorità locali, il gruppo stava partecipando a un’escursione con finalità scientifiche, organizzata da una safari boat specializzata in crociere subacquee, la “Duke of York”. I sub si sarebbero immersi nelle prime ore della mattinata tentando l’esplorazione di cavità sottomarine a circa 50 metri di profondità, ma non sarebbero più riemersi.

L’allarme è stato lanciato dall’equipaggio intorno alle 13:45 ora locale, quando i cinque risultavano ancora dispersi. Le operazioni di ricerca sono partite immediatamente e la polizia maldiviana ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.

Chi sono le vittime

Tra le vittime c’è una ricercatrice dell’Università di Genova: si tratta di Monica Montefalcone, 51 anni, impiegata presso il Dipartimento di Scienze della terra dell’Ateneo. Era lei che coordinava il gruppo di sub in quella che sembrerebbe essere stata, probabilmente, una spedizione scientifica.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche la figlia della docente, Giorgia Sommacal, 23 anni da compiere, e la collega Muriel Oddenino, di Torino. I nomi delle altre vittime sono Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero. La Farnesina ha confermato di seguire il caso “con la massima attenzione” attraverso l’ambasciata italiana a Colombo, attivata per assistere i familiari delle vittime e coordinare le procedure consolari necessarie.

Le indagini sull’incidente

Le condizioni del mare potrebbero aver avuto un ruolo decisivo nella tragedia. Nella zona dell’immersione era infatti in vigore un’allerta gialla emessa dal servizio meteorologico delle Maldive a causa del peggioramento del tempo e del mare agitato.

Diversi media locali hanno parlato di correnti sostenute e visibilità ridotta, fattori particolarmente rischiosi durante immersioni tecniche in profondità.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori e degli esperti di subacquea c’è anche quella dell’iperossia, nota come tossicità da ossigeno. Si tratta di una condizione che può verificarsi durante immersioni profonde con miscele respiratorie particolari o con esposizione prolungata ad alte pressioni.

Gli effetti possono coinvolgere il sistema nervoso centrale provocando convulsioni, perdita di coscienza e disorientamento improvviso sott’acqua. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali su questa possibilità.