Italiani morti alle Maldive, il giallo della torcia e il silenzio del governo che valuta la stretta per i sub

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giro di vite sulle immersioni dopo la tragedia dei sub italiani morti nella grotta dell’atollo Vaavu. In seguito al più grave incidente della storia delle immersioni alle Maldive, il governo di Mohamed Muizzu sta pensando di stringere le maglie delle regole che normano la pratica del diving nell’arcipelago. Nonostante le autorità insulari tengano la bocca cucita sulle indagini, si ipotizza il particolare di una torcia che, in assenza del “filo di Arianna”, potrebbe aver tratto in inganno i sommozzatori.

Le indagini sulla morte dei 5 sub italiani

Sulla tragedia sono al lavoro in Italia tre procure, con il coordinamento della procura di Roma che procede con l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti.

Lunedì 25 maggio sarà effettuato il primo esame autoptico sul cadavere dell’istruttore padovano Gianluca Benedetti, il primo cadavere ad essere recuperato, mentre le salme degli altri quattro sub sono atterrati a Malpensa nella giornata di sabato 23.

ANSA

Intanto il governo delle Maldive ha aperto due indagini, una sulla morte dei cinque italiani e l’altra sul decesso del sub militare durante le operazioni di recupero.

Per volontà del presidente Muizzu, la vicenda è gestita direttamente dal suo ufficio e gli inquirenti non fanno trapelare nulla sugli accertamenti.

Come sottolineato dal Corriere della Sera, al momento non si conoscerebbe ufficialmente l’attrezzatura recuperata e sequestrata dalle autorità dell’arcipelago, per questo in Italia si comincerebbe a temere il rischio di un “inquinamento di prove” durante la catalogazione dei dati dei computer subacquei e delle immagini della GoPro, prima dell’invio alla procura di Roma.

L’ipotesi dell’inganno della torcia all’ingresso nella grotta

Nel frattempo cominciano a circolare le prime ricostruzioni sulle possibili cause dell’incidente, sia grazie ai racconti dei tanti sub e istruttori locali che hanno visitato la grotta di Devana Kandu, nonostante non sia mappata, sia tramite quanto riportato dalla squadra di speleosub finlandesi del Dan (Divers Alert Network Europe).

L’ipotesi è che i cinque italiani non fossero sufficientemente equipaggiati e siamo rimasti intrappolati a 60 metri di profondità per non essere più riusciti a trovare la via d’uscita.

Molto probabilmente non avrebbero predisposto il filo d’Arianna, o corda guida, e forse si sarebbero affidati a una torcia posta su un dosso di sabbia, all’ingresso del cunicolo tra la prima e la seconda stanza della grotta, che sarebbe stata smossa insieme al fondale togliendo loro ogni punto di riferimento.

Da quanto riportato dal Corriere della Sera, si sarebbero immersi con una sola bombola a testa, da 11 o 13 litri, trovate tutte completamente vuote.

La stretta del governo delle Maldive

Alla vigilia dell’autopsia sulla salma di Benedetti e in attesa degli esami sui corpi della professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri, il governo delle Maldive fa sapere di voler introdurre linee guida “rigorose” sulle immersioni.

Finora, le autorità vietavano le immersioni ricreative oltre i 30 metri, mentre con la nuova legge le regole si adeguerebbero agli standard internazionali.

Le discese a queste profondità e l’accesso a relitti e alle grotte verrebbero consentite solo a scienziati, ricercatori e sub con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate, pena pesanti sanzioni.