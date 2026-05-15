Italiani morti alle Maldive in un'immersione, i dubbi su meteo e bombole: cosa sappiamo sulla strage

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non sono ancora chiare le cause della tragedia dei cinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive. L’unica certezza finora è l’allerta meteo gialla diramata la sera prima, con mare molto mosso. I cinque, tutti sub esperti, sono morti durante l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità: tra gli scenari ipotizzati sul perché non siano riusciti a risalire ci sono il disorientamento, le condizioni meteo avverse o problemi alle bombole di ossigeno.

Cinque italiani morti in un’immersione alle Maldive

Giovedì 14 maggio cinque italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive, nelle grotte subacquee dell’atollo di Vaavu, a una profondità di circa cinquanta metri.

Sono morti inghiottiti dal mare Monica Montefalcone, biologa, docente e ricercatrice dell’Università di Genova, 51 anni; sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni; Muriel Oddenino, 31enne ricercatrice del Torinese; gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri del Novarese.

Erano tutti subacquei esperti e dotati di un brevetto speciale per le immersioni a quelle profondità.

Cosa è successo

I cinque italiani stavano partecipando a una crociera a bordo della Duke of York, una nave gestita da un’operatore specializzato in crociere subacquee, partita il 10 maggio dal porto della capitale delle Maldive, Malè.

Stavano partecipando a un’attività subacquea nei pressi dell’isola di Alimathaa, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving.

I cinque sono morti durante l’esplorazione di alcune grotte coralline a circa cinquanta metri di profondità.

Le condizioni meteo avverse

Su quanto accaduto le autorità delle Maldive hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Di certo c’erano le condizioni meteo avverse: per tutta la giornata era stata diramata un’allerta gialla per raffiche di vento fino a 50 km/h e mare molto mosso.

Condizioni non ideali per un’immersione, specialmente a quella profondità. Tanto che la guardia costiera locale ha definito un’operazione ad alto rischio la ricerca e recupero dei corpi delle vittime.

In corso il recupero dei corpi

Al momento è stato recuperato soltanto il corpo di uno delle cinque vittime, individuato e tirato fuori dall’acqua nella giornata di ieri.

Le operazioni per recuperare gli altri quattro sono in corso, rese difficili dalle condizioni meteorologiche avverse: impegnati nelle ricerche sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo.

Le autorità delle Maldive ritengono che i sub italiani si trovino all’interno di una grotta sottomarina a circa 60 metri di profondità.

Le ipotesi, dal disorientamento alle bombole

Il fatto però che nessuno dei cinque sia riuscito ad emergere fa pensare a diverse possibili cause della tragedia.

A impedire la risalita potrebbe essere stato un problema alla miscela respiratoria nelle loro bombole, composta da azoto e ossigeno.

Tra le ipotesi avanzate l’iperossia, o tossicità da ossigeno, una condizione che può verificarsi con un’esposizione prolungata o ad alta pressione a elevate concentrazioni di ossigeno.

I cinque potrebbero essere stati traditi dalle correnti e dalla scarsa visibilità, o dal panico, che li avrebbe fatto perdere l’orientamento nelle grotte. Finendo l’aria nel tentativo di ritrovare l’uscita.

Oppure uno di loro potrebbe essere rimasto incastrato in qualche anfratto della grotta, e gli altri avrebbero consumato forze e ossigeno nel vano tentativo di liberarlo.

Per capire cosa sia successo bisognerà attendere il recupero dei corpi, l’autopsia e l’esame dell’attrezzatura.

Indaga la procura di Roma

Intanto la procura di Roma, competente per i fatti che coinvolgono italiani all’estero, ha aperto un fascicolo sulla strage alle Maldive. Lo riporta Ansa.

I magistrati sono in attesa della documentazione che arriverà dal consolato per valutare come procedere ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell’ordine.