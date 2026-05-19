Italiani morti alle Maldive, la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal e la paura del padre: "Temo infarto"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le prime reazioni alla notizia del recupero alle Maldive del corpo di Monica Monfalcone e dell’individuazione di quello della figlia, Giorgia Sommacal, sono arrivate dal fidanzato della 22enne e da suo padre. Il giovane ha scritto una lunga lettera pubblica, mentre l’uomo ha dichiarato di temere di non reggere al momento del riconoscimento della moglie e della figlia.

La lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal

Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, morta insieme alla madre Monica Monfalcone e ad altre due persone durante un’immersione alle Maldive, ha pubblicato una lettera sul giornale di Genova Il Secolo XIX, per ricordare la 22enne.

“La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a capire: niente nella vita è scontato. Siamo così abituati alla presenza delle persone, ai gesti quotidiani, alle parole dette distrattamente, che spesso ci dimentichiamo del loro vero valore” ha scritto Colombo, 26 anni.

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“La vita corre veloce e non ci avvisa mai quando qualcosa sta per finire. Per questo oggi credo che vivere davvero significhi esserci: con il cuore, con l’anima, con sincerità” ha proseguito nella lettera.

Le dichiarazioni del padre della ragazza

Le prime dichiarazioni dopo il ritrovamento dei corpi sono state però quelle del marito di Monica Monfalcone e padre di Giorgia Sommacal, Carlo.

L’uomo ha espresso ancora incredulità per quanto accaduto, e si è detto preoccupato per il momento in cui dovrà vedere i corpi della moglie e della figlia: “Ho paura che mi possa venire un infarto davanti ai loro corpi e che mio figlio possa restare da solo per tutta la vita” ha detto.

“Avrò così due tombe su cui piangere e portare dei fiori. Sapere che l’hanno ritrovata mi fa stare, non dico bene, ma meno peggio” ha concluso.

Il recupero dei corpi alle Maldive

Due delle quattro vittime dell’incidente subacqueo alle Maldive sono state recuperate nella giornata di oggi 19 maggio. Si tratta appunto di Monica Monfalcone e di Federico Gualtieri.

Rimangono ancora sott’acqua i corpi di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, che sono però stati individuati dai sub finlandesi specializzati in recuperi che stanno lavorando all’operazione.

Tutti i corpi si trovavano nella stessa grotta. Le operazioni di recupero dovrebbero riprendere nella giornata di domani.