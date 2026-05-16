Italiani morti alle Maldive, l'indagine per capire perché sia stato superato il limite dei 30 metri

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Mentre proseguono le ricerche dei corpi di quattro dei cinque sub italiani morti alle Maldive, la stampa locale parla di un’indagine che è stata avviata dalle autorità maldiviane. L’indagine vuole capire perché il gruppo sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni.

La ricerca dei corpi e il sub morto nelle operazioni

Proseguono le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive.

Nelle ultime ore un sommozzatore dell’esercito delle Maldive è morto proprio mentre partecipava alla squadra di recupero.

Il sergente maggiore Mohammed Mahdi della Guardia Costiera ha accusato un malore ed è deceduto durante le ricerche nell’atollo di Vaavu, come confermato dalle fonti ufficiali.

La nuova indagine sulla tragedia

Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un’indagine per capire perché il gruppo dei sub italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni alle Maldive.

Il ministero del Turismo delle Maldive ha ribadito che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori.

Per questo ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza.

Il limite dei 30 metri di profondità alle Maldive

Secondo un regolamento preciso delle Maldive, infatti, sono proibite le immersioni ricreative oltre i trenta metri di profondità. Questo limite è stabilito per legge dello Stato principalmente per motivi di sicurezza sanitaria, logistica medica e prevenzione degli incidenti.

Inoltre le Maldive, infatti, sono composte da oltre mille isole e atolli sparsi su una superficie vastissima: molti siti di immersione si trovano a ore di navigazione o di idrovolante dalla camera iperbarica più vicina e in caso di incidenti i tempi di trasporto e soccorso possono essere molto lunghi.

Il limite dei 30 metri si applica senza eccezioni a turisti, istruttori e a chiunque partecipi alle attività subacquee organizzate su liveboard e safari boat.

Le spedizioni a scopo scientifico, invece, così come le missioni commerciali, non rientrano nelle specifiche del regolamento sulle immersioni e sui 30 metri come limite della discesa in acqua.

Cosa cambia per le spedizioni scientifiche

Per essere considerata scientifica, e dunque per avere la possibilità di superare i limiti di legge, occorre un’autorizzazione scritta del ministero del Turismo delle Maldive. E proprio su questo si concentrano le indagini.

Damiano Francovigh, ambasciatore d’Italia a Colombo, ha confermato precisamente che le autorità stanno interrogando coloro che erano presenti per verificare la natura dell’immersione.

Nel frattempo la “Duke of York”, l’imbarcazione su cui si trovava il gruppo italiano, si è vista sospendere la licenza di esercizio in seguito all’incidente, come riportato dalla stampa locale.

Chi sono le vittime e i corpi ancora da trovare

L’unico corpo per ora ritrovato è quello di Gianluca Benedetti.

Mancano ancora all’appello invece i corpi della biologa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri.

Sono loro i cinque italiani morti durante l’immersione. L’Ambasciata d’Italia a Colombo sta nel frattempo offrendo assistenza agli altri 20 italiani a bordo dell’imbarcazione che hanno partecipato alla spedizione con i 5 connazionali deceduti.