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Il primo pensiero è andato alle famiglie delle vittime dei cinque sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive. Questo il cordoglio dei sommozzatori specializzati, che hanno recuperato i corpi degli italiani deceduti in questa terribile tragedia. In un filmato diffuso da Dan Europe hanno voluto mandare un messaggio di condoglianze e vicinanza alle famiglie. Le parole di Sami Paakkarinen a nome di tutto il gruppo finlandese: “Il nostro desiderio era aiutare le famiglie e riportare i corpi dei sub deceduti a casa”, ha detto.