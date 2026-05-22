Italiani morti alle Maldive, parlano i sub che hanno recuperato i corpi: il messaggio alle famiglie
Sommozzatori esprimono cordoglio per le vittime italiane alle Maldive, promettendo supporto alle famiglie.
Il primo pensiero è andato alle famiglie delle vittime dei cinque sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive. Questo il cordoglio dei sommozzatori specializzati, che hanno recuperato i corpi degli italiani deceduti in questa terribile tragedia. In un filmato diffuso da Dan Europe hanno voluto mandare un messaggio di condoglianze e vicinanza alle famiglie. Le parole di Sami Paakkarinen a nome di tutto il gruppo finlandese: “Il nostro desiderio era aiutare le famiglie e riportare i corpi dei sub deceduti a casa”, ha detto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.