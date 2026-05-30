Italiani morti alle Maldive, Sergio Mattarella conferisce l’onorificenza al merito ai tre sub finlandesi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza al Merito ai tre sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani morti alle Maldive. Il presidente ha preso la decisione motu proprio e ha deciso di riconoscere l’impegno di Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che hanno rischiato la propria vita per riportare a terra i corpi dei 5 sommozzatori italiani morti nella grotta degli Squali il 14 maggio.

L’intervento dei sub finlandesi alle Maldive

Sfidando il divieto delle autorità locali, i tre sub finlandesi, inviati da Dan Europe, si sono immersi nella grotta e hanno recuperato i corpi degli italiani.

Un’operazione estremamente complicata e pericolosa a causa della scarsa conoscenza del sito, della profondità e della visibilità ridotta. “Temevo che non li avremmo trovati mai”, ha detto dopo l’operazione Paakkarinen.

Facebook Sami Paakkarinen

Il recupero dei corpi degli italiani nella grotta

I tre sub finlandesi hanno fatto sapere di voler tornare alle Maldive per mappare correttamente la grotta e “prevenire altre tragedie”. I sommozzatori avevano immediatamente fatto sapere di non voler ricevere alcun compenso per l’intervento, e di farlo solo per dare un aiuto alle famiglie delle vittime.

Ora, con la decisione di Mattarella, arriva un giusto riconoscimento per un gesto così nobile. “Si trovavano troppo in profondità, in un luogo in cui non dovevano essere. Avevano l’attrezzatura tipica delle immersioni alle Maldive, ma per scendere in grotta serve altro: più dispositivi, più bombole, il rebreather e strumenti di sicurezza adeguati”, ha detto Paakkarinen nel corso di una intervista rilasciata al Tg1.

Solo grazie al loro intervento i corpi dei sub italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri, Gianluca Benedetti – sono stati riconsegnati alle famiglie.

Oggi i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal

Proprio in questi giorni si sono tenuti i funerali dei sub italiani morti alle Maldive. Oggi a Padova le esequie di Gianluca Benedetti, mentre a Genova è stato dato l’ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Ieri si sono tenuti i funerali di Muriel Oddenino a Poirino nel Torinese e il giorno prima quelli di Federico Gualtieri a Omegna.

Il gruppo si era addentrato in una grotta a oltre 50 metri di profondità senza riuscire a tornare in superficie. Dopo la tragedia sono emersi dubbi sulle modalità dell’immersione, in particolare sull’assenza di alcune attrezzature tipiche della speleosubacquea e sull’idoneità dei permessi, delle certificazioni e delle attrezzature utilizzate.

Le cause dell’incidente restano però da accertare e sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità italiane e maldiviane, anche alla luce dell’elevata esperienza delle vittime.