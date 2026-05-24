Italiani morti alle Maldive, tra autopsie e analisi delle GoPro dei 5 sub per cercare di risolvere il caso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Entrano nel vivo le indagini della Procura di Roma sui cinque italiani morti durante un’immersione nelle Maldive. Mentre all’ospedale di Gallarate iniziano le autopsie sulle salme, la Squadra Mobile esamina le mail universitarie e i filmati delle GoPro per chiarire la natura della missione e l’adeguatezza della strumentazione.

Le autopsie sui cittadini italiani

La prossima settimana sarà determinante per accertare le cause della tragedia avvenuta nelle acque dell’atollo di Vaavu. Le salme dei cinque sommozzatori, giunte all’aeroporto di Malpensa nella giornata di sabato 23 maggio, sono state trasferite sotto sequestro presso l’obitorio dell’ospedale di Gallarate.

Il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che procede con l’ipotesi di reato di omicidio colposo contro ignoti, conferirà l’incarico per gli esami autoptici. Il primo accertamento medico-legale verrà eseguito sul corpo del quarantattrenne Gianluca Benedetti, il capobarca rintracciato per primo subito dopo l’incidente.

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Nei giorni successivi si procederà con le perizie sui resti di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. Carlo Sommacal, congiunto di due delle vittime, ha chiesto il silenzio mediatico difendendo la preparazione tecnica della moglie, specificando che la docente possedeva tutti i brevetti e le specializzazioni necessarie per le immersioni profonde.

L’analisi delle GoPro dei sub morti

Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dall’autorità giudiziaria capitolina, si concentreranno sullo studio dei dati informatici contenuti nei computer, nei telefoni cellulari e nelle videocamere GoPro indossate dalle vittime.

Gli accertamenti includono il controllo della corrispondenza elettronica tra la professoressa Montefalcone e il Dipartimento di scienze della terra dell’Università di Genova, finalizzato a verificare l’esistenza di un documento di missione formale.

Qualora emergessero autorizzazioni specifiche, il caso potrebbe essere configurato come infortunio sul lavoro, sebbene l’ateneo ligure abbia finora ribadito che l’immersione sia stata effettuata a titolo esclusivamente personale.

Gli inquirenti hanno già ascoltato la direttrice del dipartimento, Elisabetta Rampone, e il docente Stefano Vanin. Sotto esame vi è anche l’adeguatezza dei supporti tecnici utilizzati, poiché il legale del tour operator Albatros Top Boat ha evidenziato che nessuno dei cinque componenti del gruppo possedeva la certificazione specifica per la penetrazione in grotta.

La ricostruzione dell’incidente nelle Maldive

Il team di soccorso finlandese di DAN Europe ha concluso le operazioni subacquee nel sito di Dhekunu Kandu, consegnando alla polizia locale i materiali raccolti e la strumentazione delle vittime.

Secondo l’ipotesi ricostruttiva formulata dalla direttrice dell’organizzazione, Laura Marroni, i cinque sub sarebbero entrati consapevolmente in un corridoio sottomarino per raggiungere una seconda camera situata a 60 metri di profondità.

Durante la manovra di rientro, un accumulo di sabbia mosso dalle correnti oceaniche avrebbe generato un effetto ottico ingannevole, nascondendo l’imboccatura principale e facendola apparire ostruita. Il gruppo avrebbe quindi imboccato un cunicolo secondario sulla sinistra, terminando la discesa in un vicolo cieco all’interno del quale i subacquei avrebbero esaurito la riserva d’aria nelle bombole.

Gli esperti ipotizzano che i sommozzatori disponessero delle torce illuminanti ma fossero sprovvisti della sagola di guida, il cosiddetto Filo di Arianna, indispensabile per orientarsi in condizioni di scarsa visibilità dovuta alla sospensione dei sedimenti.