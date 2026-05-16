Italiani morti in immersione alle Maldive, deceduto sub che cercava i corpi: cos'è successo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un sommozzatore dell’esercito delle Maldive è morto mentre partecipava alla squadra di recupero per ritrovare i corpi dei quattro subacquei italiani nei fondali dell’atollo di Vaavu. Il sergente maggiore Mohammed Mahdi della Guardia Costiera faceva parte di una squadra insieme ad altri sette soldati e dopo aver accusato un malore sarebbe stato trasportato all’ospedale Adk dove poi è deceduto.

Italiani morti in immersione alle Maldive, chi era il sub deceduto

Come riporta La Repubblica, l’identità della vittima è stata confermata da fonti ufficiali.

Su X, l’esercito delle Maldive ha pubblicato un messaggio di condoglianze alla famiglia e ai colleghi.

“Mahudi ha perso la vita durante le operazioni di recupero delle vittime italiane nell’atollo di Vaavu”, si legge nel post.

“Il sergente maggiore delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (MNDF), Mohammed Mahdi, è deceduto durante un’immersione nell’ambito di un’operazione di ricerca e salvataggio condotta dalle MNDF. Il suo coraggio, il suo sacrificio e il suo servizio alla nazione saranno sempre ricordati”, si conclude.

Le operazioni di ricerca

Il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohammed Hussain Shareef, avrebbe dichiarato che i soccorritori hanno elaborato un piano basato sui progressi compiuti ieri nell’esplorazione della grotta.

Nelle prossime ore dovrebbero unirsi alle operazioni di recupero anche due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta.

Nella giornata del 15 maggio le operazioni di ricerca degli italiani morti in immersione alle Maldive erano state sospese per le avverse condizioni meteo.

I sommozzatori sarebbero tornati a immergersi solo nella giornata del 16 maggio

Secondo quanto dichiarato da Mohammed Hussain Shareef, alla squadra di recupero si dovrebbero unire anche due italiani, un esperto di soccorso in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta.

Sospesa la licenza alla nave

Come riporta La Repubblica, il ministero del Turismo delle Maldive ha dichiarato che la licenza di esercizio della ‘MV Duke of York’ è stata sospesa.

Si tratta della safari boat che i cinque sub italiani morti avevano scelto per l’immersione.

Il Ministero ha fatto sapere che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell’incidente.

Secondo il quotidiano Maldive Mihaaru, i cinque sub italiani si sarebbero immersi in una grotta ad una profondità di circa 60 metri “superiore a quella consentita”.

“Le normative maldiviane consentono le immersioni ricreative fino a una profondità di 30 metri”.