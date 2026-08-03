Italiani morti in Perù, le ipotesi sull'aereo precipitato senza scatola nera: dal maltempo all'avaria

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente aereo in Perù di sabato 1 agosto in cui sono morte tredici persone, tra cui sette italiani. Le indagini delle autorità peruviane sul perché l’aereo da turismo sia precipitato durante un sorvolo sulle Linee di Nazca sono appena iniziate, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono il maltempo, l’avaria, l’errore umano e il cedimento strutturale. A differenza di altri casi, gli investigatori non possono contare sui dati della scatola nera, non prevista per questo tipo di velivoli.

Le indagini sull’incidente aereo in Perù

Sabato 1 agosto un piccolo aereo da turismo della compagnia Aerodiana è precipitato durante un volo panoramico sopra le Linee di Nazca, nel sud del Perù.

A bordo c’erano 13 persone: 11 turisti stranieri, tra cui sette italiani, e due piloti. Nessuno è sopravvissuto.

ANSA

Il ministero dei Trasporti peruviano ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente, creando un’apposita commissione. Alle indagini parteciperanno anche diversi esperti europei, tra cui un italiano dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv).

Per il momento sappiamo che l’aereo è partito alle 12.10 locali (19.10 in Italia) da Pisco, con venti che soffiavano a 40 chilometri all’ora.

Alle 13.01 dall’equipaggio è partita una segnalazione di emergenza, ma quando da terra hanno provato a contattarli, dall’aereo non è arrivata alcuna risposta.

L’aereo precipitato non aveva la scatola nera

Gli investigatori peruviani stanno esaminando i rottami del Cessna 208B Grand Caravan precipitato, alla ricerca di elementi utili alle indagini.

A differenza di tanti altri casi, non potranno contare sui dati della scatola nera, non prevista per legge per questo tipo di velivolo monomotore.

Gli inquirenti dovranno quindi ricostruire la dinamica basandosi su altri dati, come quelli dei transponder, del motore, del tracciamento Gps e dell’avionica.

Al vaglio diversi video, uno in particolare in cui si vede l’aereo in caduta libera senza un’ala mentre perde pezzi della struttura, prima di schiantarsi al suolo.

Le ipotesi, dal maltempo al cedimento strutturale

Sul tavolo degli esperti ci sono diverse ipotesi sul perché l’aereo sia precipitato: maltempo, errore umano, avaria o cedimento strutturale.

Non è escluso un insieme di cause legate tra loro: ad esempio i piloti potrebbero aver fatto una manovra errata in reazione alle condizioni meteo.

Come detto, nella zona soffiavano venti di moderata intensità. Come riporta Reuters, i voli sopra le Linee di Nazca in partenza dal vicino aeroporto Maria Reiche erano stati sospesi il 31 luglio proprio a causa del vento.