Italiani tra i cecchini del weekend a Sarajevo, testimoni attesi in Tribunale: cosa filtra sul "safari"

Inizieranno la prossima settimana le audizioni dei testimoni alla Procura di Milano sul caso dei cosiddetti “cecchini del weekend” a Sarajevo, che avrebbero pagato per andare a sparare ai civili nella città assediata durante la guerra nell’ex Jugoslavia. Secondo l’accusa sarebbero decine, tra cui diversi italiani, le persone che tra il 1992 e il 1996 avrebbero partecipato a questi “safari umani” e provare l’emozione di poter uccidere senza conseguenze.

L’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo

A oltre trent’anni di distanza la procura di Milano indaga sulla possibilità che dei civili italiani siano andati a Sarajevo per sparare per divertimento contro gli abitanti intrappolati nella città, assediata dalle forze serbo-bosniache tra il 1992 e il 1996.

Si tratta dei cosiddetti “cecchini del weekend“, facoltosi uomini occidentali che avrebbero pagato per partecipare a “safari umani” durante l’assedio di Sarajevo.

IPA

Del caso si era parlato già negli anni Novanta, per poi finire rapidamente nel dimenticatoio. La vicenda è poi rispuntata nel 2022 grazie al documentario Sarajevo Safari del regista sloveno Miran Zupanič.

Ora ci sono due inchieste giudiziarie sul caso, in Italia e Bosnia. La prima avviata dall’esposto del giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni, che partendo dal documentario ha iniziato a interessarsi al caso, raccogliendo materiale e testimonianze.

La seconda è partita dalle denunce presentate dall’ex sindaca di Sarajevo, Benjamina Karic.

Testimoni attesi in Tribunale

Il pm Alessandro Gobbis della procura di Milano ha avviato l’inchiesta, affidando le indagini ai carabinieri del Ros.

Ansa riferisce che la prossima settimana inizieranno in procura le audizioni dei testimoni indicati nell’esposto di Gavazzeni.

A partire da Edin Subasic, ex agente dell’intelligence bosniaca che allo scrittore italiano ha già riferito di aver avuto contatti all’epoca con i colleghi italiani.

Gli investigatori puntano a verificare l’esistenza di documenti del Sismi (ora Aisi) relativi alla vicenda e hanno attivato canali internazionali per cercare di acquisire carte e materiale utili alle indagini.

Italiani tra i cecchini, cosa sappiamo

Oltre 11 mila persone vennero uccise a Sarajevo tra l’aprile 1992 e il febbraio 1996 durante l’assedio delle forze serbo-bosniache di Radovan Karadžić e Ratko Mladić.

Anche da cecchini stranieri civili, in gran parte uomini d’affari o professionisti benestanti occidentali, che avrebbero partecipato a questi macabri “safari umani“.

Civili che avrebbero pagato fino all’equivalente di 100 mila euro alle milizie assedianti per “giocare alla guerra” e provare il brivido di uccidere impunemente persone indifese.

Secondo quanto raccolto da Gavazzeni, si tratterebbe di decine di persone provenienti da tutta Europa e non solo, anche italiani. Circa un terzo sarebbero morti nel corso degli anni.

Le partenze per questo “turismo di guerra” avvenivano per lo più dal nord Italia, in particolare da Trieste.

Secondo Subasic, nel ’94 gli 007 italiani avrebbe avuto informazioni dai colleghi bosniaci che i “cecchini del weekend” partivano da Trieste. E si sarebbero attivati per bloccare questi viaggi verso Sarajevo.