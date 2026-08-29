Italiano in vacanza arrestato per femminicidio in Spagna, compagna uccisa a coltellate: "Almeno 20 colpi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un cittadino italiano è stato arrestato per femminicidio in Spagna con l’accusa di aver ucciso a coltellate la compagna tedesca. L’avrebbe colpita con almeno venti fendenti. Il delitto è avvenuto sul lungomare di Isla Cristina, nella provincia di Huelva. La Farnesina ha confermato l’arresto del nostro connazionale, che viveva in Germania con la vittima.

Cosa si sa sul femminicidio in Spagna

Il delitto è avvenuto al mattino a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, nella centralissima avenida Arquitecto Aramburu Maqua, a pochi metri dalla spiaggia di Punta del Caiman.

Come riportato da La Repubblica, il corpo della vittima (una cittadina tedesca di 47 anni) è stato trovato a terra. L’uomo (un 60enne italiano) è stato trovato con il coltello ancora sporco di sangue in mano, in piedi poco distante. Gli agenti della Guardia Civil lo hanno subito arrestato in flagranza di reato.

A lanciare l’allarme al 112 dell’Andalusia erano stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Quando i soccorsi sono arrivati la donna era già morta, l’uomo non ha tentato la fuga. I sanitari giunti sul posto hanno riferito che la vittima era stata colpita almeno venti volte.

La coppia di camperisti era arrivata a Huelva da un paio di giorni, dopo un giro dell’Andalusia iniziato in Germania, dove vivevano.

Il camper era parcheggiato nel viale alberato di palme poco distante dal luogo dove è stato ritrovato il corpo della donna, in una viuzza parallela, dove probabilmente ha cercato scampo alle coltellate. L’aggressione potrebbe essere cominciata all’interno della vettura, in seguito a un litigio.

Ancora sconosciuto il movente del delitto, catalogato come “possibile crimine machista” (come in Spagna è definito il femminicidio).

Chi sono la vittima e l’arrestato del femminicidio in Spagna

La polizia spagnola si è limitata a comunicare età e nazionalità della vittima e dell’arrestato.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, l’uomo non avrebbe precedenti penali e la donna non avrebbe mai presentato denuncia nei suoi confronti.

La Farnesina ha confermato l’arresto del cittadino italiano, la cui posizione verrà ora seguita dall’Ambasciata di Madrid e dal consolato di Siviglia. Accusato di omicidio, sarà portato davanti al giudice lunedì 31 agosto.

Le parole dell’assessore Loles Lopez

Su X l’assessore alle Pari Opportunità della Giunta dell’Andalusia, Loles Lopez, ha scritto: “I corpi e le forze di sicurezza indagano a Isla Cristina su un possibile crimine machista”.

Nel suo messaggio, Lopez ha espresso “costernazione e dolore per questo evento così terribile” e ha manifestato “affetto ai familiari e amici” della vittima.