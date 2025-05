Italiano morto a Ibiza dopo una serata in discoteca, mistero sul decesso: disposta l'autopsia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un ragazzo italiano di 20 anni è morto a Ibiza dopo una serata in discoteca. Il giovane avrebbe cominciato a sentirsi male dopo aver passato la notte in un locale di Sant Antoni. Soccorso dall’ambulanza, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso. La Guardia Civil ha aperto un’indagine per accertare le cause della morte.

Italiano morto dopo una serata in discoteca a Ibiza

Secondo quanto riferito dalla Guardia Civil, e riportato dai media locali, il giovane italiano di 20 anni avrebbe cominciato a sentirsi male dopo aver passato la notte in una discoteca di Ibiza.

Nonostante l’arrivo di un’ambulanza, all’alba di lunedì 19 maggio è deceduto. Il Consolato Generale di Barcellona ha avvisato la polizia italiana per informare la famiglia dell’accaduto.

La tragedia è avvenuta all’esterno di una discoteca di Ibiza

La vittima lavorava come cameriere a Ibiza

Al momento la Guardia Civil spagnola non esclude l’ipotesi che a causare la morte sia stato l’uso di sostanze stupefacenti. Ma si tratta solo di una pista, visto che le autorità, per ora, non escludono anche altre ipotesi.

Maggiore chiarezza sulla morte del giovane italiano avvenuta a Ibiza la potrà fare l’autopsia. Dalle informazioni riportate dai media locali, il giovane italiano viveva sull’isola di Ibiza, dove si era trasferito per lavorare durante la stagione estiva. A quanto pare, il ragazzo lavorava in un ristorante.

Notizie confermate anche dal viceconsolato d’Italia a Sant Antoni e da un altro giovane italiano che era con lui in discoteca.

Le indagini della Guardia Civil: attesa per l’autopsia

Alcune persone che si trovavano all’esterno del locale hanno avvertito i soccorsi. Sul posto, all’uscita della discoteca di Ibiza, è giunta un’ambulanza, ma i tentativi di rianimare il ventenne sono stati vani.

Le sue condizioni sono peggiorate in modo rapido fino ad arrivare al decesso, avvenuto all’alba di lunedì 19 maggio. Sarà l’indagine aperta dalla Guardia Civil a stabilire le cause della morte del giovane italiano.

L’autopsia, che verrà probabilmente eseguita nelle prossime ore, potrebbe fornire indicazioni utili per capire le cause della tragedia avvenuta a Sant Antoni, nell’isola di Ibiza (Spagna).