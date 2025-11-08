Italiano morto in un incidente aereo a Nuuk in Groenlandia, individuato il relitto dopo due settimane

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un uomo italiano è morto in Groenlandia, dopo un incidente aereo avvenuto vicino la località di Nuuk. Di lui non si avevano tracce dallo scorso 25 ottobre, data dell’incidente. Le ricerche sono andate avanti per due settimane: stando alla nota della Farnesina, i resti del velivolo e il corpo dell’uomo sono stati individuati il 7 novembre. L’ambasciata italiana a Copenaghen è già in contatto con i familiari della vittima.

Groenlandia, morto un italiano dopo un incidente aereo a Nuuk

A seguito di un incidente aereo avvenuto vicino Nuuk, in Groenlandia, un uomo italiano, del quale non sono ancora state diffuse le generalità, è morto.

Lo scorso 25 ottobre, l’uomo stava viaggiando a bordo di un velivolo, un aereo da turismo di sua proprietà. Si trattava quindi di un piccolo mezzo, con numero limitato di posti, e non di un aereo di linea.

La tragedia è avvenuta vicino Nuuk

Il velivolo, proveniente dal Canada, è stato coinvolto in un incidente, del quale la notizia è stata diffusa solamente dopo il ritrovamento del relitto. L’ambasciata italiana a Copenaghen, informata sui fatti, ha seguito il caso insieme alle autorità locali.

Individuati i resti del relitto

I dettagli dell’incidente aereo avvenuto in Groenlandia sono stati resi noti dalla Farnesina.

Nella nota ufficiale, è stato comunicato che, dopo due settimane di ricerche, i resti del relitto sono stati finalmente ritrovati il 7 novembre.

Oltre a ciò che rimane del velivolo, le autorità hanno anche ritrovato il cadavere dell’uomo.

Ambasciata in contatto con i familiari

È stato inoltre confermato che l’ambasciata italiana a Copenaghen è attualmente in contatto con la famiglia dell’italiano morto in Groenlandia nei pressi di Nuuk.

L’isola è nota per le sue condizioni meteo instabili. Non è raro, in effetti, che a causa delle tempeste che si verificano di frequente gli aeroporti sospendano il traffico aereo.

Le interruzioni, talvolta, durano anche per diversi giorni.