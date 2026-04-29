Italiano ucciso a coltellate a Ibiza, 30enne aggredito a morte dopo una lite: caccia all'uomo, killer in fuga
Un uomo di 30 anni di nazionalità italiana è stato ucciso a Ibiza: è stato colpito con una coltellata al culmine di una discussione
Un 30enne italiano è stato ucciso a Ibiza. La vittima è stata colpita con una coltellata mortale all’altezza del torace. A sferrarla è stato un uomo al culmine di una discussione che avrebbe coinvolto tre persone, almeno stando al racconto di una testimone. L’omicidio è avvenuto a Platja d’en Bossa, al confine tra Ibiza e San Josep. La Guardia Civil è sulle tracce dell’aggressore.
- Italiano ucciso a Ibiza, è un 30enne di Napoli
- Aggressione in pieno giorno e davanti a testimoni
- Omicidio di un italiano a Ibiza, la preoccupazione dei residenti
Italiano ucciso a Ibiza, è un 30enne di Napoli
In base a quanto riportato dal Periodico de Ibiza, la vittima sarebbe un 30enne di Napoli.
Il delitto è stato consumato in una zona poco frequentata dai turisti in questo periodo dell’anno, intorno alle ore 16 di mercoledì 29 aprile. Sul posto sono giunti i soccorsi, avvertiti da alcuni testimoni, ma i tentativi di rianimare il 30enne italiano sono stati inutili.
Aggressione in pieno giorno e davanti a testimoni
Secondo le prime informazioni, la dinamica dell’aggressione aveva fatto pensare a una rapina. Ma gli accertamenti successivi hanno portato gli inquirenti a propendere per la pista del regolamento dei conti, anche se, come confermato dalla Guardia Civil all’ANSA, al momento non ci sono certezze sul movente dell’accaduto.
L’aggressione è avvenuta nei pressi di un bar di calle de Alzines, dove si trova anche la sede dell’associazione dei residenti di Ibiza.
Il 30enne italiano è stato ucciso in pieno giorno. Diversi testimoni avrebbero visto l’aggressore salire su una macchina che lo stava aspettando poco lontano dal luogo del delitto.
Omicidio di un italiano a Ibiza, la preoccupazione dei residenti
Alcuni testimoni hanno raccontato agli agenti della Guardia Civil di aver visto i tre discutere “in una lingua straniera”. Come riportato dai media locali, secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di persone che discutevano in napoletano.
Tuttavia, non è ancora chiaro se la vittima vivesse a Ibiza o no. Sul luogo dell’aggressione si è radunato un folto capannello di persone, prevalentemente residenti.
Questi ultimi, intervistati dai giornalisti locali, non hanno nascosto la propria preoccupazione per l’accaduto. Ibiza è una delle mete turistiche più frequentate della Spagna, ma solitamente episodi così violenti si verificano durante l’estate. In questo caso, invece, l’omicidio è avvenuto a stagione non ancora iniziata.