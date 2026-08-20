Italo Bocchino attacca Andrea Scanzi per le offese sul caso Ranucci, "dovrebbe essere sanzionato dall'Ordine"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, pubblica un video nel quale attacca Andrea Scanzi per aver usato parolacce contro di lui. Chiede all’Ordine dei Giornalisti, dopo aver detto che è “un’enclave della sinistra”, di sanzionare il collega. Scanzi risponde ridendo del fatto in sé e di come sia diventato una notizia. A sua volta dichiara che se c’è qualcuno da sanzionare, quello è proprio Italo Bocchino.

Il video di Italo Bocchino

Secondo quanto riportato dal giornalista e direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo Bocchino, Andrea Scanzi “continua a essere ossessionato da me”.

Nel video si rivolge al pubblico e mostra un frammento di un contenuto di Scanzi nel quale il collega commenta proprio alcune dichiarazioni televisive di Bocchino. Lo fa con una domanda: “Ma vi rendete conto che Bocchino critica giornalisti di inchiesta […] Ma che ca**o sa fare Bocchino”.

Dopo aver mostrato il video, ancora rivolto al pubblico, commenta: “Avete ascoltato la delicatezza di Andrea Scanzi”. Ripetendo le parole del collega, anche Bocchino dice: “Io potrei rispondere ‘ma che ca**o sa fare Andrea Scanzi’, ma sono stato educato dai miei genitori”.

La risposta del direttore del Secolo d’Italia

Ha quindi deciso di rispondere diversamente, spiegando perché secondo lui Scanzi si comporta così: “Fa questo per avere qualche utenti e visualizzazione in più”.

Bocchino aggiunge: “Io non ho offeso i giornalisti di Report, io ho detto che i giornalisti di Report avevano un’ossessione contro Giorgia Meloni, contro la sua famiglia, contro Ignazio La Russa, contro la sua famiglia, contro il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari”.

Dice che le altre inchieste gli piacciono, ma l’ossessione politica solo contro una parte non è una cosa sana, “soprattutto quando è fatta dal servizio pubblico ed è pagata da noi cittadini”. Quindi domanda a Scanzi perché non risponda nel merito, invece che con le parolacce.

L’attacco all’Ordine dei Giornalisti

Nel video Bocchino commenta prima il contenuto di Scanzi, poi se la prende con l’Ordine dei Giornalisti. Dice che: “Per deontologia giornalistica non si fanno dei video così contro un collega. Cioè dicendo delle parolacce contro di me”.

E prosegue contro l’Ordine: “Cioè l’Ordine dei Giornalisti, se esistesse… ma non esiste perché praticamente è una delle enclave della sinistra italiana”.

Secondo Bocchino, l’Ordine dovrebbe sanzionare Andrea Scanzi, ma è una cosa “che non farà mai, ovviamente”.

La risposta di Andrea Scanzi

Come ci si poteva aspettare, non è passato molto prima che il giornalista Andrea Scanzi rispondesse al video-accusa. Ripubblicando la notizia sui propri social, ha commentato: “Bocchino che frigna perché lo critico e chiede pure che l’Ordine mi sanzioni (per cosa?)”.

Il fatto che questa sia diventata una notizia, per Scanzi è assurdo, tanto da commentare: “Che Paese irrecuperabile che siamo”.

Poi ribatte che se c’è qualcuno da sanzionare è proprio Italo Bocchino. Ripubblica un passaggio, un commento di Bocchino, sempre sui giornalisti di Report che intendono querelare Il Tempo per aver pubblicato cifre false sui loro stipendi.