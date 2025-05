Italo Bocchino contro Rula Jebreal ad Accordi&Disaccordi, scontro e accuse di antisemitismo: "È ubriaco"

Nello studio di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento politico condotto da Luca Sommi sul Nove, la puntata andata in onda sabato 24 maggio ha registrato uno scontro durissimo tra Italo Bocchino e Rula Jebreal, culminato in accuse di antisemitismo e insulti in diretta. Il dibattito era centrato sull’escalation militare in corso nella Striscia di Gaza e sulle responsabilità delle parti in conflitto.

Scontro tra Italo Bocchino e Rula Jebreal ad Accordi&Disaccordi

Il confronto tra il direttore editoriale del Secolo d’Italia e la giornalista di origine palestinese ha presto assunto toni infuocati. L’origine dello scontro? Il titolo del nuovo libro della scrittrice, Genocidio (ed. Piemme), ma soprattutto l’accusa lanciata da Bocchino, secondo cui Jebreal avrebbe “un profondo antisemitismo“.

Un’accusa gravissima rivolta a una donna con passaporto israeliano, sposata con un ebreo americano e con parte della famiglia perseguitata dal nazismo.

Le frasi incriminate e la replica

Bocchino ha incalzato Jebreal sul mancato riconoscimento, a suo dire, del diritto all’esistenza dello Stato di Israele. “Non l’ho sentita dire che Israele ha diritto a esistere”, ha affermato, provocando la reazione indignata della giornalista.

“È il mio Stato, è il mio governo. Lei da italiano mette in discussione l’esistenza dell’Italia? È assurdo”, ha replicato Jebreal, nata ad Haifa e cittadina israeliana.

L’ex deputato ha poi fatto riferimento ad alcuni episodi avvenuti in Italia – come il cartello in ebraico esposto in un negozio milanese o la controversa vicenda di una pizzeria napoletana – accusando la scrittrice di non averli condannati pubblicamente.

“Lei non ha la sensibilità per rispondere”, ha detto. “Ha un profondo antisemitismo”.

A quel punto, Rula Jebreal è esplosa: “Ma lei è ubriaco o è pazzo? Lei accusa me di antisemitismo? Si vergogni. Ho parte della mia famiglia fatta di ebrei scappati dalla Germania. Sta usando l’antisemitismo per delegittimare il mio lavoro sul genocidio. Lei è una vergogna umana“.

Il ruolo di Luca Sommi

Lo scambio ha lasciato esterrefatti pubblico e conduttore. Luca Sommi ha provato a ricondurre la discussione entro toni più civili, ma la tensione tra i due ospiti è rimasta altissima per tutta la durata della puntata.

Rula Jebreal, da tempo voce critica delle operazioni israeliane, ha ribadito di aver condannato Hamas “alla CNN, in Italia, ovunque”, sottolineando che i suoi membri vanno processati “per crimini contro l’umanità”, non sterminati.