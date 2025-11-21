Italo Bocchino dice che la Nazionale ha perso qualità perché "la sinistra ha indebolito il patriottismo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Secondo Italo Bocchino la Nazionale italiana di calcio avrebbe perso qualità perché “la sinistra ha indebolito il patriottismo”. Il suo punto di vista ha scatenato numerose reazioni, tra cui quella del giornalista Andrea Scanzi, che ha polemizzato con Bocchino in un acceso botta e risposta sui social.

Cosa ha detto Italo Bocchino sulla Nazionale e la sinistra

Italo Bocchino ha commentato sui social network il recente successo di Jannik Sinner alle ATP Finals e le difficoltà incontrate dalla Nazionale di calcio allenata da Gennaro Gattuso, che dovrà conquistare il pass per il Mondiale 2026 agli spareggi.

In un post, corredato da un video in cui articola il suo punto di vista, ha scritto: “Meno male che c’è Sinner a rendere orgogliosi gli italiani. Perché quello che è accaduto alla nostra nazionale di calcio è sintomo di qualcosa di più ampio: la distruzione del patriottismo da parte della sinistra ha colpito anche i nostri calciatori”.

ANSA

Italo Bocchino.

Il commento al vetriolo di Andrea Scanzi

Il giornalista Andrea Scanzi, commentando il post di Italo Bocchino sulla sua pagina social, ha scritto: “Che Bocchino abbia un debole per le ca**ate non è una novità, ma qui si è superato. Di che sta parlando? Che c’entra la sinistra con la nazionale? Da quando il patriottismo si misura coi risultati delle partite di calcio?”.

In un altro post ha aggiunto: “C’è più disagio in questi novanta secondi che in tutta la discografia di Achille Lauro. Poraccio“.

Il botta e risposta tra Bocchino e Scanzi

Sui social si è innescato un botta e risposta tra Italo Bocchino e Andrea Scanzi.

Il primo ha detto: “Essere attaccati da Andrea Scanzi mi conferma la bontà della mia tesi”. Poi ha spiegato così il suo pensiero sulla Nazionale: “La perdita di qualità della Nazionale di calcio italiana deriva anche dall’indebolimento del patriottismo, voluto dalla sinistra negli ultimi decenni. E quando si cancella l’identità nazionale, lo si vede anche nel tifo per la squadra della propria Nazione”.

Andrea Scanzi ha risposto: “Bocchino che mi risponde in vestaglia, mentre cammina e parla a casi, sarà la cosa più bella (?) per distacco che vedrai oggi. Si vola?”.

E poi: “Idolo assoluto. Bocchino oltre ogni leggenda. La vestaglia arancione, i neuroni al macero, la logica vilipesa, il degrado intellettuale come cifra distintiva. Sì vola come se non ci fosse un domani. Tutti in piedi!”.

Italo Bocchino ha controreplicato ancora, scrivendo in un post: “Andrea Scanzi continua ad attaccarmi e merita due lezioni, una di eleganza e una di educazione”. Nel video a corredo ha affermato: “Dire di un collega che ha i neuroni al macero è veramente volgare e da persone con scarsissima educazione e senza attitudine al confronto. Per fortuna noi di destra siamo stati educati a essere educati e ad avere una sana attitudine al confronto”.