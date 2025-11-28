Italo Bocchino difende Galeazzo Bignami per la foto vestito da nazista, "era un gioco a un addio al celibato"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Italo Bocchino ha difeso Galeazzo Bignami in merito alla foto che lo ritrae vestito da nazista, definendola “un gioco a un addio al celibato” del 2005. La polemica, che divampò quando Fedez porto lo scatto a Sanremo 2023, si è recentemente riaccesa. Bignami, oggi capogruppo FdI, è recentemente intervenuto per chiedere al Quirinale smentite ufficiali sulle ricostruzioni di Maurizio Belpietro pubblicate su La Verità.

Italo Bocchino difende Bignami: “Era un gioco a un addio al celibato”

Nel corso della puntata di Piazzapulita andata in onda il 27 novembre, Italo Bocchino ha difeso Galeazzo Bignami. In merito alla foto che ritrae il deputato per Fratelli d’Italia vestito da nazista, Bocchino ha sottolineato che si è solo trattato di un “gioco da ragazzi”, avvenuto nel corso di un addio al celibato.

“Bignami è una persona serissima”, ha esordito. “Carofiglio ha dato un’interpretazione macchiettistica. È una persona di altissimo livello”.

Bignami con Giorgia Meloni

Bocchino ha inoltre ricordato che Bignami “ha sbagliato, ha chiesto scusa, sono passati 30 anni”.

Ha poi rincarato la dose affermando: “Se volete fare un plotone di esecuzione fatemi sapere quand’è che vengo a salutarlo, perché l’ho visto crescere. Chiamatemi quantomeno per salutarlo e abbracciarlo”.

La foto con il vestito da nazista che è diventata un caso

La polemica sulla foto che ritrae Galeazzo Bignami vestito da nazista risale al 2023, quando Fedez la portò al Festival di Sanremo.

Sembra che l’immagine sia stata scattata nel 2005 a una festa di addio al celibato, come confermato da Italo Bocchino.

Lo scatto, diventato un caso, ritrae Bignami con una camicia nera e, al braccio, una fascia con la svastica nazista.

All’epoca, il diretto interessato aveva però confermato la sua condanna a ogni forma di totalitarismo.

“Per me il nazismo è il male assoluto”, aveva dichiarato a Il Corriere, ricordando poi che la foto era stata scattata in contesto privato, e che negli anni si era scusato più volte per quella che ha definito come una bravata giovanile, pur comprendendone la gravità.

Chi è Galeazzo Bignami

Galeazzo Bignami, bolognese classe 1975, è capogruppo FdI alla Camera dal 3 dicembre 2024. Figlio di Marcello Bignami, che ha militato nella destra bolognese, si è avvicinato alla politica a 14 anni, avvicinandosi al Fronte della Gioventù.

Nel 1992 divenne segretario regionale del Fronte universitario d’azione nazionale, movimento politico di estrema destra.

Dopo l’attività per il consiglio comunale di Bologna, è stato candidato alla Camera nel 2006 e nel 2008, pur non ottenendo il seggio.

Nel 2009 venne eletto consigliere regionale dell’Emilia-Romagna per la provincia di Bologna, carica che riottenne poi nel 2013.

Dopo anni in Forza Italia, nel 2019 passa a FdI al fianco di Giorgia Meloni, che lo nomina viceministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 2 novembre 2022.

Il nome di Bignami è stato recentemente legato al caso esploso con l’editoriale del giornalista Maurizio Belpietro, scritto per La Verità.

Belpietro, nel suo articolo “Il piano del Quirinale per fermare la Meloni”, ha sostenuto che uno dei consiglieri di Mattarella stia organizzando un piano per impedire al centrodestra di rivincere le elezioni.

Bignami ha successivamente richiesto che le ricostruzioni di Belpietro fossero ufficialmente smentite “in ossequio al rispetto che si deve per l’importante ruolo ricoperto dovendone diversamente dedurne la fondatezza”.