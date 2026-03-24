Italo Ferraro morto a Napoli, chi era l'architetto e storico investito dallo scooter guidato da una ragazza

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altra scia di sangue sulle strade di Napoli. Nel corso della serata di lunedì 23 marzo, in Corso Vittorio Emanuele, è stato investito da uno scooter ed è morto Italo Ferraro, architetto e storico 85enne. A causa dell’impatto, per il docente universitario non c’è stato scampo. A travolgerlo è stato un motociclo Aprilia Sport City 125, guidato da una ragazza di 27 anni, che procedeva in direzione Piazza Mazzini.

Italo Ferraro morto a Napoli: l’architetto e storico investito da uno scooter

Dopo l’investimento, le condizioni di Ferraro sono subito apparse gravissime. A Napoli era una figura intellettuale di riferimento: era infatti riconosciuto come il più autorevole studioso della topografia storica della città.

Il compianto architetto era l’autore del monumentale Atlante che nei vari numeri ha descritto il capoluogo campano nella sua stratificazione urbanistica.

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Il Corriere della Sera riferisce che i soccorsi sarebbero giunti con circa 30 minuti di ritardo rispetto all’allarme lanciato dopo l’incidente. Una dinamica che avrebbe anche innescato forte disappunto tra i presenti.

Alla donna che era alla guida dello scooter è stato sequestrato il mezzo e le è stata ritirata la patente. A causa delle ferite riportate è stata portata al Cto.

La rabbia di Borrelli: “Servono più controlli”

«Non è possibile che una persona venga investita in pieno centro e che i soccorsi arrivino con ritardi così gravi”, ha dichiarato il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli.

“Servono più controlli, più sicurezza e un sistema di emergenza efficiente. Non possiamo lasciare i cittadini soli davanti a situazioni del genere”, ha aggiunto il parlamentare.

“Tra strade poco illuminate, velocità fuori controllo e tempi di intervento inaccettabili, il rischio è altissimo ogni giorno. Questa è una strage silenziosa che va fermata subito, prima che si contino altre vittime”, ha concluso Borrelli.

Ferraro, dopo l’incidente, è stato trasportato all’ospedale dei Pellegrini. Purtroppo, ogni tentativo di salvataggio è risultato vano e alle 5 di mattina di martedì 24 marzo è deceduto.

La Polizia ha subito avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Chi era Italo Ferraro: studi e carriera

Ferraro era nato a Napoli nel 1941, laureandosi in Architettura nel 1973. È stato professore associato di Progettazione ed assistente di Luigi Cosenza. Inoltre è stato membro della Segreteria Nazionale per il coordinamento delle ricerche CNR e direttore di ricerche finanziate dal CNR.

E ancora ha ricoperto il ruolo di consulente dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Napoli per il piano regolatore generale, settore “classificazione tipologica”.

Attivo anche nel campo della scrittura, lo si ricorda soprattutto per aver “confezionato” l’Atlante storico della Città di Napoli, edito da Oikos in più edizioni a partire dal 2004. L’opera ha come oggetto di studio tutti i quartieri di Napoli. Ha anche collaborato con diverse testate tra cui Il Corriere della Sera.