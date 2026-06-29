Italo Tarani morto alle terme di Orte a 42 anni, l'ipotesi del malore e l'allarme lanciato dal personale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Italo Tarani, 42enne di Ferentillo, è morto alle terme di Orte forse a causa di un malore improvviso. La tragedia è avvenuta nella serata di domenica 28 giugno. A lanciare l’allarme sono stati alcuni addetti dell’impianto. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma ogni tentativo di rianimare il 42enne è stato vano. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Italo Tarani morto alle terme di Orte

Secondo le prime informazioni trapelate, a provocare la morte del 42enne Italo Tarani sarebbe stato un malore. L’uomo, residente a Ferentillo, in provincia di Terni, si trovava nella struttura per passare una giornata di relax e combattere il caldo torrido di questi giorni.

L’ipotesi principale resta quella del malore, ma gli inquirenti al momento non escludono anche la pista dell’incidente.

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Disposta l’autopsia per chiarire la morte di Italo Tarani

Il dramma, secondo le prime informazioni frammentarie, si sarebbe consumato nell’area delle piscine del complesso termale. Al momento del ritrovamento, avvenuto dopo l’orario di chiusura della struttura, il corpo del 42enne giaceva a bordo vasca, dove sono intervenuti i militari per i primi rilievi.

Sul caso la Procura di Viterbo ha aperto un’inchiesta: le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Michele Adragna, che ha già disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è l’esecuzione dell’autopsia, un passaggio che risulterà decisivo per fare piena luce sulle esatte cause del decesso.

Terme di Orte chiuso fino a martedì 30 giugno

Per consentire agli inquirenti di svolgere tutti gli accertamenti del caso, la direzione della struttura ha deciso di chiudere le Terme di Orte nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 giugno.

L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali della struttura con un messaggio rivolto alla clientela. La notizia della scomparsa dell’uomo, operaio presso una nota impresa di Ferentillo (Terni), raggiunto in poco tempo i conoscenti nella zona della Valnerina, che in queste ore si sono stretti al dolore dei suoi cari.

Il sindaco di Ferentillo, Sebastiano Torlini, ha espresso vicinanza a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità ai familiari di Italo “in un momento di così grande dolore”.