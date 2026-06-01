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Un arresto dei Carabinieri a Itri, dove un ragazzo di 22 anni originario della provincia di Napoli è stato fermato in flagranza per truffa ai danni di una donna molto anziana. Il giovane è stato sorpreso mentre cercava di portare a termine il raggiro, utilizzando il noto stratagemma del finto parente in difficoltà.

Il tentativo di truffa e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel comune pontino di Itri. La vittima, una donna anziana, era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era presentato come suo nipote, usando il nome “Mario”. Con tono allarmato, il falso parente aveva raccontato una storia drammatica e completamente inventata: la nuora della donna sarebbe stata sottoposta a “sequestro” e, per evitare gravi conseguenze giudiziarie, era necessario pagare una cauzione.

Il modus operandi: il finto nipote e la richiesta di denaro

Il giovane aveva chiesto alla vittima 5.000 euro in contanti, somma che la donna avrebbe dovuto consegnare a un presunto “ufficiale giudiziario” che si sarebbe presentato a casa sua di lì a poco. Questo schema, purtroppo sempre più diffuso, sfrutta la vulnerabilità delle persone anziane, facendo leva su sentimenti di paura e urgenza per indurle a consegnare denaro.

L’arresto in flagranza e le conseguenze

Il piano criminoso è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Itri. Quando il ragazzo di 22 anni si è presentato per ritirare il denaro, invece dell’anziana indifesa ha trovato i militari dell’Arma che lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cassino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA