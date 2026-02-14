Itto, da Amici alla viralità con Buonasera signorina: “Ho smesso di inseguire quello che dovevo volere”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono momenti in cui la vita ti mette davanti a una domanda semplice e spietata: sei felice? Non se stai andando bene, non se stai crescendo, non se stai centrando gli obiettivi che ti eri prefissato o che altri avevano immaginato per te. Felice, davvero. Federico Urgesi, in arte Itto, quella domanda se l’è fatta quando aveva già raggiunto traguardi che molti sognano: un talent alle spalle, un disco d’oro come autore, un album pubblicato con una struttura solida intorno. Eppure, qualcosa non tornava. La musica che faceva funzionava, ma non lo rappresentava più fino in fondo. Così Itto ha scelto di fermarsi, di tornare a Torino, di ricominciare in cameretta, suonando e mixando da solo, senza rete. Buonasera signorina nasce in quel punto esatto della sua vita. Non come strategia, non come singolo pensato per le playlist, ma come risposta a un desiderio intimo: scrivere una promessa d’amore in italiano per la donna che sarebbe diventata sua moglie. Una canzone nata per due persone, che poi ha trovato spazio nelle vite di migliaia. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Itto racconta la paura della distanza, la libertà di deludere le aspettative, il coraggio di mollare tutto quando “sulla carta” stava andando bene, e una definizione di successo che ha poco a che fare con i numeri e molto con la serenità. È il ritratto di un artista che ha smesso di rincorrere l’idea di “spaccare” e ha iniziato a cercare, più semplicemente, il proprio posto nel mondo.

Buonasera signorina è la canzone che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. È nata come proposta di matrimonio. Quando ha capito che non sarebbe rimasta solo vostra, ma che poteva arrivare anche ad altri?

“In quel periodo scrivevo solo in inglese. Era una scelta precisa, anche perché il mio album era appena uscito e avevo deciso di prendermi sei mesi per far sedimentare tutto, per respirare un po’. Sentivo anche il bisogno di separare fasi diverse della mia vita musicale. Poi, dopo qualche mese a Chicago, ho sentito l’esigenza di tornare a scrivere in italiano. Il motivo è proprio Buonasera signorina. L’ho scritta per mia moglie (all’epoca ancora fidanzata) che stava imparando un po’ l’italiano. Mi aveva detto più volte che le sarebbe piaciuto pronunciare le promesse di matrimonio in italiano, quando sarebbe arrivato il momento: ci teneva molto, era un piccolo traguardo personale. E così, come risposta, ho scritto per lei questa canzone. È nato tutto da lì. Quando l’ho finita, mi è sembrata talmente naturale, sincera, autentica… Ho capito subito che forse era il brano più bello che avessi composto fino a quel momento. E, anche se inizialmente l’avevo pensata solo per noi, mi sembrava quasi un peccato tenerla privata. Anche perché la mia musica è sempre stata molto personale: racconto la mia vita, senza filtri. Pensavo che fosse quasi sbagliato, un’occasione mancata, nascondere proprio il momento più importante della mia vita. Condividerla è stato un passaggio naturale”.

E sua moglie, quando l’ha ascoltata per la prima volta, come ha reagito?

“Appena ha sentito la prima frase, ha capito subito di cosa si trattasse. Non ha avuto bisogno di spiegazioni. E ha cominciato a piangere. È stato un momento molto intenso, anche per me. Non è stata la mia esecuzione migliore, anzi, tecnicamente parlando è stata piuttosto difficile da sostenere. Ma è stato uno dei due momenti più belli e felici della nostra vita, insieme al giorno del matrimonio. Non sono nemmeno riuscito a cantarla tutta dall’inizio alla fine. Mi sono fermato, era troppo”.

Direi che la sua reazione è stata positiva… altrimenti non ci sarebbe stato il matrimonio!

(ride, ndr) “Sì, sapevamo entrambi dove stavamo andando a finire. È andata esattamente come doveva”.

Poi è successo qualcosa di inaspettato: la canzone ha iniziato a circolare sempre di più, diventando virale soprattutto su TikTok. Se lo aspettava? E secondo lei, perché ha colpito così tanto?

“No, non me lo aspettavo affatto. A esser sincero, stavo cercando di promuovere un altro singolo, Pesci piccoli. Ma avevo questo video del matrimonio salvato sul telefono da tempo. Lo riguardavo e pensavo: ‘Caspita, è davvero bello. Quando deciderò di pubblicarlo, andrà bene’. Ma ‘bene’, nella mia testa, voleva dire magari 30.000 visualizzazioni. Una piccola soddisfazione, nulla di più. Invece, appena l’ho condiviso, ho capito subito che poteva diventare qualcosa di molto più grande. Credo che il motivo stia nella spontaneità con cui è nato tutto, compresa la comunicazione attorno alla canzone: tutto molto autentico, coerente con il suo significato. È stata registrata a casa mia, nella mia camera. Mia moglie ha cantato i cori, io ho suonato tutti gli strumenti. Tutto fatto in modo artigianale, senza costruzioni. E poi ho raccontato in modo preciso la vera storia dietro il brano. Non è semplicemente ‘una canzone d’amore’. Parla di un momento specifico, reale, della mia vita. E avevo anche molti video autentici di quel periodo da mostrare. Spero davvero che chi l’ha ascoltata abbia percepito questo: che era qualcosa di onesto, vero. Non solo una canzone, ma proprio noi due – io e mia moglie – dentro quella musica”.

Una storia d’amore molto intensa la vostra, ma anche complessa: per un periodo avete vissuto a 7.000 km di distanza. Quanto ha influito questa lontananza sulla sincerità e sulla forza emotiva della canzone?

“Tantissimo. Non avevo mai vissuto una relazione a distanza prima, ed ero spaventato. All’inizio doveva essere una storia breve. Ci siamo conosciuti perché lei era venuta in Italia per tre mesi come ragazza alla pari. Sarebbe dovuta finire lì. Ma, verso la fine di quel periodo, ci siamo resi conto che non potevamo chiudere così. Non sapevamo ancora che ci saremmo sposati, ma sapevamo di voler continuare quel legame. È stato complicato. Le difficoltà logistiche erano enormi: sette ore di fuso orario, mesi interi senza vederci, e anche la questione linguistica – io ho imparato meglio l’inglese, lei un po’ d’italiano. Ma in realtà, la distanza ci ha fatto bene. Mi ha aiutato a capire che lei era davvero la persona giusta. Nessuno dei due è mai stato geloso, ed è stato fondamentale. Perché in una relazione a distanza, la gelosia può essere distruttiva. E poi, quando ci vedevamo – magari ogni due o tre mesi – ogni secondo insieme era vissuto fino in fondo. Ogni giornata era consapevole, presente. Non c’era una routine. Solo il desiderio di esserci, davvero. Questo ha cambiato profondamente il mio modo di vivere i rapporti”.

Ora la domanda “scomoda”: siete giovani… perché sposarsi?

“È una domanda che mi faccio anch’io, a volte. E in parte la risposta è anche pratica: dal punto di vista legale, era importante, altrimenti lei non avrebbe potuto restare in Italia. Ma, al di là di questo, penso che quando senti che è la scelta giusta, non ha senso aspettare. Come dico anche nella canzone, non è per la firma o per il rito in sé. È per la promessa. Qualcuno mi ha scritto: ‘Ma serve davvero sposarsi? Basta la parola’. E io rispondo: proprio perché so che basta una parola, voglio metterla nero su bianco. Perché non ho paura di farlo. Ho 31 anni, quindi sì, sono ancora giovane, ma non un ragazzino. Lei è più giovane di me, ha quasi 26 anni. Ma entrambi sapevamo di volere questo passo”.

Oggi vediamo un artista maturo, consapevole. Ma, se guardiamo a lei, inevitabilmente pensiamo anche al ragazzino che avevamo visto in televisione tanti anni fa in un talent. Secondo lei, in cosa è cambiato Federico nel tempo? E cosa ha dovuto imparare… o forse disimparare?

“Beh, tanto. Ho dovuto imparare davvero tanto. Una delle cose principali è stata diventare molto più consapevole. E allo stesso tempo, ho dovuto anche disimparare parecchio. Soprattutto, ho dovuto lasciar andare quegli obiettivi ‘standard’ che, col senno di poi, non so nemmeno se mi fossi dato da solo, oppure se erano obiettivi che le persone intorno a me pensavano dovessi raggiungere. Ecco, ho dovuto smettere di inseguire ciò che si supponeva dovessi volere. Ho imparato a essere più autentico, ad ascoltarmi davvero. E questo ha significato anche smettere di accontentare aspettative che forse nemmeno capivo da dove venissero, ma che mi condizionavano comunque. Ho iniziato a liberarmi, anche musicalmente. A creare con più libertà. Quando ho fatto il mio primo album, ero a Milano. Avevo tutto: produttori, etichetta, management, editore. Ogni pezzo del puzzle era lì. Ma in realtà, non stavo bene. Non vivevo quella vita con serenità. Così ho mollato tutto. Sono tornato a Torino e ho ricominciato a fare musica da solo, in camera mia. Ho suonato tutti gli strumenti da me, senza budget, mixando in cuffia. Le uniche cose che non ho fatto io sono state le trombe, che le ha suonate un mio amico. È stato un salto enorme, ma necessario. Mi sono detto: ‘Se qui non sto bene, anche se altri sognerebbero di essere al mio posto, non è questo il posto giusto per me’. E quindi ho dovuto trovare il coraggio di ricominciare davvero da zero”.

Quello che sentiva allora addosso era forse anche una pressione o una sensazione di snaturamento? Era costretto a rispondere alle aspettative altrui?

“Sì, penso di sì. Avevo appena raggiunto un traguardo importante: avevo conquistato il disco d’oro come compositore del pezzo con Alfa, Vabbè ciao. Eppure… non ero felice. E questa cosa mi ha fatto riflettere tantissimo. Avevo lavorato tutta la vita per arrivare a quel punto, per avere quel riconoscimento da appendere al muro. E ci ero arrivato. Ma mi sono chiesto: ‘È davvero questo che volevo?’. La musica che facevo mi piaceva, certo. Ma sempre meno era la mia musica. Lavoravo sempre più ai pezzi di altri artisti – che stimo, rispetto, e con cui sono grato di aver collaborato – ma sentivo che mi stavo allontanando da quello che ero io davvero. Avevo raggiunto tutti gli obiettivi che, almeno sulla carta, mi ero posto. E proprio in quel momento è crollato tutto. Perché avrei dovuto sentirmi realizzato… ma non lo ero. Non mi sentivo come speravo. È quasi paradossale, ma vero”.

Forse non è così paradossale. Io ci vedo piuttosto una ricerca sincera del proprio posto nel mondo. Tant’è che poi ha fatto una scelta che, vista da fuori, potrebbe sembrare un passo indietro. È tornato a suonare nei pub, nelle piccole realtà, per strada. Dopo l’esperienza televisiva, dopo i grandi palchi. Lo ha mai vissuto come un “regresso”?

“No, sinceramente no. Non ho mai avuto la sensazione di fare passi indietro, per fortuna. Magari sì, nel momento esatto in cui prendi certe decisioni, c’è un attimo di dubbio. Ti chiedi: ‘Ma che sto facendo?’. Ma oggi, dieci anni dopo, guardando tutto con lucidità, mi rendo conto che non ero pronto per quello che stavo vivendo all’epoca. Penso per esempio ad Amici. Se mi chiede perché ho passato i casting, cosa hanno visto in me, nemmeno so risponderle. Ero un ragazzino con qualche canzone ‘discutibile’. Però quella è stata una tappa fondamentale, e col senno di poi la vedo come un grande passo avanti. Così come lo è stato tornare a Torino. Anche quella è stata una scelta coraggiosa. Dopo Amici non è che avessi tutte queste alternative. Era necessario ripartire da zero, perché in fondo Amici è stata una delle prime cose che ho fatto, non c’era un percorso avviato prima. Mi ha insegnato molto. Anche perché è stata un’esperienza emotivamente intensa. Prima ho suonato in televisione, davanti a milioni di persone. Poi sono passato a suonare per strada, davanti a nessuno. O peggio, davanti a gente che ti ignora. Entrambe sono situazioni dure, ma in modo diverso. E proprio queste esperienze mi hanno dato tanto. Mi hanno insegnato l’umiltà, la pazienza. Mi hanno fatto rifare la gavetta, passo per passo”.

A volte le persone, per strada, la ignoravano. Era difficile attirare l’attenzione quando si esibiva in quel modo?

“Sì, assolutamente. Quando si suona per strada, magari con un microfono e una cassa portatile, non ci si trova certo a San Siro. Non è un contesto in cui il pubblico si aspetta di vedere un artista. Io, poi, mi vestivo in modo normalissimo, non in stile ‘performer’, e spesso passavo inosservato. Anche artisti molto famosi, quando suonano in metropolitana, vengono ignorati… ed è dura. Davvero dura”.

Le è mai venuta voglia di mollare tutto e cambiare strada? Cercare un piano B?

“In teoria, un piano B ce l’avevo. Studiavo medicina, ci sono andato avanti per diversi anni, anche se fuori corso. Ogni tanto davo qualche esame, ma alla fine ho lasciato. È stata una decisione difficile. Ho avuto momenti complicati, come penso capiti a molti artisti – soprattutto a chi non ha ancora avuto la ‘svolta’. Uno dei momenti peggiori è stato quando sono tornato da Milano, circa un anno e mezzo fa. Mi sono davvero chiesto se volessi continuare con la musica. Perché fare musica significa sacrificare tutto: passare giornate intere in studio, spesso lavorando a progetti che non sentivo miei, magari scrivendo un pezzo trap, molto lontano da me. Ne ho fatti tanti. A un certo punto ho pensato: ‘Forse sarebbe più semplice fare solo la musica che mi fa stare bene e trovare un part-time’. Ma alla fine non l’ho mai fatto. Ho continuato con la musica, sempre e solo con la musica. Per qualche mese ho dato una mano a mia moglie con l’insegnamento dell’inglese, soprattutto con i bambini piccoli, ma era qualcosa di molto semplice, niente di strutturato. La musica, però, ha sempre avuto la meglio’.

“Non sono ancora un artista che ha spaccato”. Ma per lei, cos’è il successo? Cosa significa “spaccare”?

“È una definizione che cambia continuamente. Ultimamente sto capendo che, in un certo senso, ce l’ho già fatta. Vivo di musica, faccio ciò che amo, c’è chi mi ascolta. E sto imparando a godermi questo, invece di pensare sempre a quanto sarà più grande il futuro… o se sarà più piccolo. Forse oggi, per me, il successo è essere felice. Fare quello che faccio e riuscire, alla fine del mese, a pagare la spesa e l’affitto. In questo momento della mia vita, sono molto felice. Passo tanto tempo con mia moglie, pranziamo e ceniamo insieme ogni giorno. Viviamo in 34 metri quadri, senza balcone, ma siamo felici. So che questo periodo mi mancherà. Magari le cose cambieranno – in meglio o in peggio non lo so – ma saranno diverse. E voglio godermi il presente”.

Lei si descrive come una persona molto timida, anche se a sentirla parlare non lo sembrerebbe affatto. Come convive la timidezza con l’esibizione pubblica?

“È una bella domanda. Quando suono dal vivo, in realtà mi trasformo. Non so se divento un’altra persona, ma sicuramente mi diverto molto. Crescendo, sto notando tanti piccoli blocchi mentali che prima ignoravo. Una volta, per esempio, mi sono accorto che mentre suonavo guardavo sempre in basso, verso i piedi. Pensavo: ‘Chi mi conosce è qui per me… e gli altri non contano’. Ora sto cercando di cambiare prospettiva. Vedo il pubblico in modo diverso: chi è venuto per me è il mio pubblico, certo, ma chi non mi conosce… sono proprio le persone per cui sto suonando. Quelle che potrebbero diventare il mio pubblico. Cerco quindi di essere più presente, di divertirmi, di connettermi davvero con chi ho davanti. E sì, adesso mi diverto molto di più”.

Spesso chi scrive lo fa per esorcizzare qualcosa, un dolore, una paura, o per alleggerirsi di un peso. Lei perché scrive?

“Scrivere è il mio modo migliore di comunicare. Non so nemmeno bene perché ho cominciato, ma mi piace raccontare la mia vita. Forse è vero che sono timido, ho pochi amici – e va benissimo così – e oggi la mia migliore amica è mia moglie. Scrivere canzoni è il mio modo di condividere chi sono. Ogni brano è estremamente personale. A volte mi chiedo se possa davvero interessare a qualcuno quello che racconto. Poi però mi accorgo che le mie esperienze non sono così diverse da quelle degli altri. Tutti ci sentiamo unici, ma in realtà ci somigliamo molto più di quanto crediamo. Amo fare musica. È sempre stato il mio modo di esprimermi. Anche se, ultimamente, sto mettendo in discussione questo rapporto. Per molto tempo ho pensato che la musica dovesse essere per forza la mia vocazione, altrimenti non valeva la pena. Ora invece mi rendo conto che forse la vita mi piace in tutte le sue sfaccettature. Amerò sempre la musica, ma ci sono anche tante altre cose che mi interessano”.

C’è un tema che non è ancora riuscito a scrivere? Qualcosa che vorrebbe affrontare, ma non ha ancora trovato il modo?

“Sì, ci ho pensato. In questo momento della mia vita mi sento molto spirituale. Ed è una parte di me che finora non sono mai riuscito a esprimere davvero nella musica. Ci sono state rarissime eccezioni, ma in generale non ho mai affrontato quel tema. Forse perché lo sto ancora esplorando, e non so bene come parlarne. E nemmeno se voglio farlo in modo diretto, oppure se mi basta farlo passare attraverso l’energia delle canzoni. Per esempio, ho deciso che non voglio scrivere canzoni che parlano di politica o di eventi negativi. Ma penso anche che una canzone allegra, piena di speranza, possa essere una forma di politica. L’amore, la felicità, la luce… sono messaggi forti. E sì, vorrei affrontare i temi spirituali, ma sto ancora cercando il mio modo per farlo”.

Cosa la aspetta ora?

“Sto lavorando al mio secondo album. Lo sto realizzando in cameretta, da solo, con l’aiuto di qualche amico. Ed è un progetto che mi rende davvero felice, perché è la prima volta dopo tanto tempo che sento di fare musica autentica. Magari il prossimo album sarà più bello, più professionale, magari lo farò in studio con un fonico vero, senza mixare tutto io con le cuffie. Non lo so. Ma questo è il primo passo di un cambiamento profondo. È sempre musica d’amore – non sto salvando il mondo – ma è qualcosa che sento davvero mio. E poi, ho finalmente messo insieme una band. È la prima volta che ci riesco davvero, e voglio portarla in giro il più possibile. Per ora è tutto indipendente: ci cerchiamo le date, scriviamo un sacco di e-mail… ma spero di suonare tanto dal vivo. Cerco di non pensare troppo al futuro. Voglio restare nel presente. Godermi quello che ho adesso”.