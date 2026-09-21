Iva Zanicchi a Tajani dopo le parole sulle donne con la gonna, "morigerate cornificano, lui chi ha sposato?"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Anche Iva Zanicchi si inserisce nel dibattito scatenato dalle frasi di Antonio Tajani sulle donne “affidabili”. La cantante ed ex eurodeputata di Forza Italia è intervenuta senza peli sulla lingua in diretta radio sulle dichiarazioni del vicepremier, che lanciandosi in un paragone tra il voto alla scelta della moglie ha affermato pubblicamente di preferire le donne “con le gonne lunghe” perché meno inclini al tradimento. Frasi che hanno scatenato la bufera politica sul ministro degli Esteri.

Il commento sulle donne “affidabili”

In collegamento telefonico con il programma di Rai Radio 1 Un Giorno da pecora, la tre volte vincitrice del Festival di Sanremo ha detto la sua su quella che ha definito “una battuta”.

“Guarda, quando io mi sono fidanzato con l’uomo della mia vita – ha raccontato Iva Zanicchi – avevo un paio di pantaloncini che mi si vedevano tutte le chiappette fuori. Hai capito o no? E per 42 anni sono stata fedele, l’ho amato fino all’ultimo momento. Ma che scherziamo davvero? Dai, non diciamo sciocchezze, su”.

Le parole di Iva Zanicchi su Tajani

Interpellata dai conduttori Nancy Brilli e Giorgio Lauro sulle frasi del ministro degli Esteri la cantante ha detto di non voler credere che Tajani avesse detto quelle parole.

“Le donne riservate con le gonne lunghe, mai scollate con i capelli raccolti guarda il cornificano che è un piacere” ha commentato Iva Zanicchi, aggiungendo: “Tajani ma che c***o ti sei sposato tu allora“.

Il post di Matteo Renzi

A sollevare il polverone è stato l’accostamento tra il voto e la scelta della moglie di Antonio Tajani sul palco dell’evento Itaca immaginando una conversazione con il figlio sul tipo di donna da prendere in sposa, dicendo di scegliere “quella con la gonna lunga” perché più “affidabile”.

Frasi che hanno provocato la reazione della capogruppo al Senato di Italia Viva, Raffaella Paita, che Matteo Renzi ha voluto ringraziare pubblicamente con un post.

“Ringrazio le donne di Italia Viva che hanno scovato, poi rilanciato e fatto girare sui social il video di Tajani sulle gonne delle donne. Sono fiero di voi – ha scritto il leader di Italia Viva – senza la vostra tenacia la frase di Tajani sarebbe finita nel dimenticatoio. È devastante pensare che nel momento più difficile della politica internazionale abbiamo un ministro degli Esteri incapace, retrogrado, banale. Tajani è ormai un meme più che un ministro”.