Iva Zanicchi agli immigrati nella polemica sul presepe, "tornate al vostro Paese a pregare c*** all'aria"

Ospite di Paolo del Debbio a Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi è intervenuta sulle polemiche legate al presepe, criticando duramente gli immigrati che contestano i simboli religiosi. Le sue parole, molto forti, hanno riacceso un dibattito già animato dal video nel quale Roberto Vannacci ha presentato il suo “presepe nello zaino”.

Iva Zanicchi ospite a Dritto e Rovescio

Iva Zanicchi è stata ospite della puntata di Dritto e Rovescio andata in onda giovedì 4 dicembre su Rete 4. L’intervista, condotta da Paolo Del Debbio, è avvenuta in un periodo nel quale risorgono le polemiche sui presepi e sulla gestione dei simboli religiosi negli spazi pubblici, tema affrontato nella parte finale della puntata.

La trasmissione aveva aperto con l’assalto alla sede del quotidiano La Stampa a Torino e con un dibattito sulla sicurezza urbana, per poi spostarsi sulla controversia che nelle ultime settimane ha coinvolto scuole, amministrazioni locali e realtà cattoliche.

Iva Zanicchi, ospite di Paolo Del Debbio, ha attaccato gli immigrati e chi critica il presepe

È in questo momento che la cantante e conduttrice 85enne ha espresso posizioni molto nette sulle tradizioni cristiane e sul rapporto con i cittadini stranieri.

Il passaggio sul presepe e le parole contro gli immigrati

Intervenendo sulla rimozione di presepi e crocifissi dalle scuole per evitare contestazioni, Zanicchi ha dichiarato: “Nelle scuole si proibisce il crocefisso perché si ha paura di offendere, ma dove? Non si fa il presepe perché non può essere gradito da altri che hanno una religione diversa? Oh, ma qui siamo in Italia, noi siamo un Paese cattolico”.

Proseguendo, ha aggiunto: “Allora ritorni nel tuo Paese, ti metti a c*** all’aria e preghi lì la tua religione, nessuno ti tocca e nessuno dice niente, ma anche qui lo puoi fare”.

La cantante ha poi insistito sul tema del rispetto delle tradizioni italiane: “Noi abbiamo rispetto di queste persone che hanno una religione diversa, permettiamo le moschee… però non venire a rompere le tradizioni, a rompere le scatole a noi, alla nostra religione, al nostro credo”.

Vannacci e il presepe portatile

Commentando il presepe senza volti esposto a Bruxelles, Zanicchi ha definito la scelta “vergognosa”: “Non siamo mai caduti così in basso, è offensivo. Mi meraviglio tantissimo. Difendiamo le nostre origini perché andremo incontro a cose orribili”.

Ma la puntata è stata anche l’occasione per rilanciare il caso politico legato al presepe, dopo che nei giorni scorsi l’eurodeputato Roberto Vannacci aveva pubblicato un video in cui mostrava un presepe collocato dentro uno zaino militare, presentandolo come risposta a chi “vuole togliere o nascondere” la natività in scuole e spazi pubblici.

Le parole di Iva Zanicchi a Dritto e Rovescio

L’iniziativa, diffusa sui suoi canali social, è arrivata dopo la discussione nata a Genova per la mancata esposizione del presepe nel palazzo comunale. Vannacci, commentando le polemiche, aveva affermato: “Noi invece ce lo portiamo dietro ovunque”.