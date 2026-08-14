Iva Zanicchi annuncia il ritiro, stop ai concerti dal 2027: "Basta canto, se ho fortuna di campare faccio tv"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Iva Zanicchi ha comunicato ufficialmente la decisione di interrompere le esibizioni dal vivo al termine del 2026. All’età di 86 anni, l’artista ha spiegato di voler ridurre i ritmi di lavoro e abbandonare definitivamente la faticosa vita on the road, pur mantenendo aperta la porta a futuri impegni nel panorama dello spettacolo televisivo italiano.

Iva Zanicchi annuncia il ritiro

L’annuncio segna la fine di un’epoca per la musica italiana: il 2026 sarà l’ultimo anno in cui l’Aquila di Ligonchio calcherà i palcoscenici per i suoi spettacoli dal vivo.

Attraverso le sue consuete dichiarazioni ironiche, Iva Zanicchi ha confessato quanto gli estenuanti spostamenti e le continue trasferte tra teatri e piazze siano diventati un carico insostenibile per la sua età.

Dopo oltre sessant’anni di straordinaria carriera, caratterizzata da tre trionfi al Festival di Sanremo e dal recente Premio alla Carriera, l’interprete ha maturato la consapevolezza che sia giunto il momento di dire addio al canto svolto nella dimensione itinerante.

Cosa farà in tv Iva Zanicchi

Se il capitolo della musica dal vivo si avvia verso la conclusione, l’artista ci tiene a precisare che non si tratta di un abbandono totale del mondo dello spettacolo.

La prospettiva futura di Iva Zanicchi resta saldamente ancorata al piccolo schermo, un ambiente familiare che le permette di mantenere il contatto con gli spettatori senza le fatiche dei tour.

Qualora le condizioni fisiche lo permettano, l’artista intende infatti presenziare a programmi televisivi e format d’intrattenimento, sfruttando la spiccata simpatia e verve che la contraddistinguono da sempre di fronte al pubblico.

Cosa è stato fatto alla targa commemorativa per Iva Zanicchi

La decisione di ritirarsi dalla scena musicale coincide temporalmente con un evento di cronaca legato alle sue radici nel reggiano.

Come riporta Il Resto del Carlino, nel borgo di Vaglie era stata infatti scoperta una targa commemorativa posizionata sulla facciata della casa natale di Iva Zanicchi, purtroppo vandalizzata da ignoti a pochissimi giorni dall’inaugurazione.

Nonostante la triste provocazione da parte di ignoti, condannata con fermezza dalle autorità comunali locali, l’interprete ha ribadito che nessun gesto incivile riuscirà mai a incrinare il profondo affetto ricambiato con la sua comunità d’origine.