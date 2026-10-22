Iva Zanicchi dice la sua sugli scontri a Milano, "prenderei a calci i 13enni e i loro genitori"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In un’intervista radiofonica, Iva Zanicchi ha parlato degli scontri che hanno sconvolto Milano il 17 e 18 ottobre. La cantante e conduttrice televisiva, per i giovanissimi che spaccano vetrine e saccheggiano negozi, ha invocato punizioni esemplari e chiamato in causa anche i genitori. Poi ha difeso “con riserva” lo sciopero degli autotrasportatori e ironizzato sul suo passato “di estrema sinistra”.

Scontri di Milano, la soluzione di Iva Zanicchi

Senza giri di parole, con la schiettezza che da sempre la contraddistingue, Iva Zanicchi ha detto la sua sugli scontri di Milano. Ospite di “Un giorno da pecora” su Rai Radio1, la cantante emiliana, 86 anni, ha commentato le violenze che nelle ultime settimane hanno colpito la città, assumendo una posizione, usando un eufemismo, intransigente.

Sabato 17 ottobre, durante le proteste contro il carovita, al centro dei disordini con le forze dell’ordine e dei vandalismi ci sono stati soprattutto adolescenti, molti dei quali minorenni, senza legami con movimenti o organizzazioni politiche.

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La domenica successiva la situazione si è ripetuta: in via Torino gruppi di ragazzi, quasi tutti col volto coperto, hanno distrutto le vetrine di diversi negozi e sono entrati in un supermercato. Secondo fonti di polizia, i fermati portati in Questura sono stati almeno 160, per circa l’80% minorenni.

Zanicchi: “A calci in c**o”

Proprio l’età dei protagonisti è il punto da cui è partita la cantante. “Ragazzi, è un problema serissimo, gravissimo, che non si può tollerare in nessun modo, anche se uno ha 13 anni” ha sottolineato. “Se tu hai la capacità e l’intelletto di andare, di rubare, di spaccare una vetrina, io ti punisco”.

“Io ti prendo a calci in c**o, ti faccio fare almeno 10 km a calci in c**, che quando arrivi non ce n’è più” ha aggiunto. E quando in studio Giorgio Lauro e Nancy Brilli hanno tentato di abbassare i toni, Zanicchi ha tagliato corto: “No, ma in che senso figurato? Realmente. No, calci in c**o vero”.

Poi ha esteso la responsabilità alle famiglie. “Io direi a questi ragazzi: per favore, portatemi a casa, voglio conoscere i vostri genitori, la vostra mamma, il vostro papà. E se questi mi dicono: ‘Beh, ma signora Zanicchi, ma sono ragazzi, sono ragazzate’, allora prendo a calci in c**o anche loro”.

Lo sciopero dei tir e la battuta

La conversazione si è poi spostata sulla protesta degli autotrasportatori, che ha creato disagi soprattutto nel Mezzogiorno. Nei giorni scorsi diversi supermercati hanno mostrato scaffali semivuoti nei reparti ortofrutta, con il fermo contro il caro gasolio che ha rallentato la consegna dei prodotti deperibili.

Sulla mobilitazione la cantante si è detta d’accordo: “Sacrosanto. Grande rispetto, anche se a volte.. potremmo evitarlo”. La chiusura l’ha affidata all’ironia: “Sai che io sono una donna di estrema sinistra” ha detto Zanicchi, ex europarlamentare di Forza Italia.

“Quando io ero di estrema sinistra ed eravamo al governo, scioperi non ce n’erano. Allora li mandiamo sulla sinistra così finiranno gli scioperi”.