Iva Zanicchi si scusa dopo il "vaffa" a Mediaset per 'Ok, il prezzo è giusto' senza di lei: "Sono sincera"

Iva Zanicchi si scusa dopo le parole forti pronunciate a Domenica In contro Mediaset. Ilary Blasi, pare, sarà la nuova conduttrice della storica trasmissione Ok, il prezzo è giusto, condotta per undici anni proprio da Iva Zanicchi. Intervistata a Domenica In, Zanicchi aveva fatto i migliori auguri alla nuova conduttrice, ma aveva anche espresso disappunto (“mavaff…”) per non avere ricevuto neppure una telefonata dai vertici Mediaset.

Le scuse di Iva Zanicchi

“Mi scuso per la parola ‘forte’ che ho usato e che avrei potuto evitare. Ma sono io, schietta e sincera come sempre”. Così si è espressa Iva Zanicchi tramite una nota. Ma Zanicchi si è scusata per la forma, non per il contenuto.

“Ci tengo a ribadire – ha continuato Zanicchi – che quanto espresso corrisponde esattamente a ciò che penso. Credo che mi fosse dovuta almeno una telefonata, visto il rapporto che ho sempre avuto con Mediaset e questa trasmissione che ho condotto e amato per undici anni. Rinnovo l’augurio di un grande successo anche alla nuova conduzione, ma sarebbe stato corretto prima che fosse pubblico ovunque, dirlo anche a me”.

ANSA

Cosa aveva detto Iva Zanicchi

A Domenica In, la conduttrice Mara Venier aveva esordito dicendo: “Torna Ok, il prezzo e giusto…”. La replica di Iva Zanicchi, strozzata da una risata: “E che ca… ehm…”.

Poi la precisazione: “Ilary, tu sei una donna meravigliosa, lo dico sinceramente, bellissima, farai Ok il prezzo è giusto in modo splendido. È una trasmissione che ho amato, che ho fatto per undici anni. Allora, sono contenta che avrà successo. L’unica cosa… dato che io non tengo un cecio in bocca. Sono contenta e auguro sinceramente un grande successo”.

Poi la puntualizzazione: “Avrei preteso che Mediaset avesse fatto una telefonatina a Iva Zanicchi per dire: ‘Iva, guarda che rifacciamo Ok’. No? L’ho fatto per undici anni! Ma andate affanc*lo, va!“, era sbottata. Immediata la replica di Mara Venier: “Ti prendi tutte le responsabilità!”.

Ilary Blasi verso Ok il prezzo è giusto

L’indiscrezione è arrivata da Dagospia: lo storico format Ok, il prezzo è giusto sarebbe pronto a tornare su Canale 5 durante il periodo di Natale. Lo show verrebbe collocato nella fascia preserale e, per la conduzione, si starebbe pensando a Ilary Blasi.