Ivan Castiglione, l'intervista all'attore di La Preside: "Storia di forza, ma anch'io ho imparato a resistere”

Ci sono ruoli che si recitano, e ruoli che ti rivelano. La Preside, la serie in onda su Rai 1, è entrata nella vita di Ivan Castiglione in un momento preciso, quasi simbolico: mentre raccontava sullo schermo il ruolo di un uomo dietro una donna che educa, fuori campo diventava padre. Non solo nel copione, ma nel corpo, nel tempo, nel cuore. Questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie non è solo il racconto di un attore che ha attraversato cinema, teatro, fiction e serie tv con disciplina e istinto. È il ritratto sincero di un uomo, Ivan Castiglione, che non ha mai separato il mestiere dal carattere, il set dalla realtà, la voce dal corpo. “Io non faccio l’attore, io lo sono”, ci dice. E non è una dichiarazione di identità artistica. È una verità biografica. Quasi fisica. La recitazione, per lui, non è mai stata un’alternativa, né una medicina: è stata una necessità. L’unico modo possibile per esistere davvero. Nato a Napoli, cresciuto tra libertà educativa e senso di responsabilità, Ivan Castiglione ha imparato presto ad ascoltare. Gli altri, i maestri, i colleghi, i rifiuti, i silenzi. La fragilità non la rimuove: la tiene lì, la interroga. Racconta i no ricevuti, le occasioni mancate, i successi costruiti con pazienza, e quella tenacia un po’ misteriosa che hanno solo quelli che fanno le cose non per essere visti, ma perché non saprebbero fare altro. In scena, in aula, sul set, si porta dietro il Sud, il dialetto, Totò, Eduardo, Massimo Troisi. Ma anche Giorgio Albertazzi, Claudia Cardinale, e gli anni in cui, non potendo entrare in Accademia, studiava da solo e osservava tutti. Oggi, dopo tanti ruoli e molte serie, Ivan Castiglione è anche padre. E allora cambia tutto. La voce rallenta, le parole si fanno più rotonde, le emozioni irrompono. E lui, che conosce il mestiere, non forza la scena. Si lascia attraversare. E in quel momento, più che mai, è chiaro: quello che racconta in televisione lo ha imparato vivendo. Il rispetto, il coraggio, l’ascolto, l’educazione. L’arte, a volte, è solo la forma più alta della coerenza.

Quando le è arrivata la sceneggiatura de La preside e ha scoperto di dover interpretare Carlo, che impressione ha avuto? Che cosa ha pensato subito del personaggio?

“La prima cosa che ho pensato è che Carlo somigliava molto al marito vero della preside Eugenia Carfora. Nel senso che, in qualche modo, mi sono ritrovato nella posizione di chi sta accanto a una donna tosta. E io ho avuto la fortuna di incontrarla davvero, Eugenia. È una donna forte, con una grande presenza, e recitare accanto a Luisa Ranieri, che interpreta proprio lei, è stato un po’ come vivere quella dinamica anche sul set. Mi è sembrata la classica situazione in cui, se una volta si diceva che dietro ogni grande uomo c’è una grande donna, in questo caso si potrebbe dire che ci sono uomini forti che stanno accanto a donne ancora più forti. La prima riflessione, quindi, è stata sul come fare per entrare in una storia in cui sei co-protagonista, ma la tua presenza è filtrata attraverso quella di lei. Dove potevo spingere sull’acceleratore? Dove invece era giusto fare un passo indietro? È un equilibrio delicato. Anche perché, in fin dei conti, la mia compagna nella serie è Luisa Ranieri… e quindi, sì, è un onore, ma anche una bella responsabilità”.

E invece della storia vera di Eugenia Carfora cosa l’ha colpita di più?

“Ho visto il documentario disponibile su RaiPlay. E, conoscendo bene le zone in cui Eugenia si muove, mi ha molto emozionato. Mi ha colpito per una ragione precisa: perché vediamo questa donna, una persona apparentemente semplice (anche se poi non è piccolina fisicamente, ma dà quell’idea) che con una specie di incoscienza quasi infantile si mette a fare cose che in fondo sono normali. Cioè, non fa altro che il suo dovere. Ma farlo in un contesto di degrado, tra mille difficoltà, lo rende un atto quasi eroico. E ciò, a me, ha suscitato un’enorme ammirazione. Tra l’altro io, per la struttura della serie, non dovevo nemmeno incontrarla: il mio personaggio vive più nella dimensione familiare, non nella scuola. Ma sapevo che Eugenia sarebbe venuta sul set, con un gruppo di ragazzi della sua scuola. Allora ho chiesto a Luisa Ranieri di avvisarmi quando lei fosse arrivata, perché ci tenevo a incontrarla. Così è stato: mi ha avvisato, io sono andato, ed è stata una bellissima esperienza. Eugenia è una persona davvero semplice, ma con un credo chiaro, lucido. Ha una mente fresca, vigile. E questo, in lei, è la cosa che più mi ha colpito. Cioè, fa il suo lavoro con convinzione, con una dedizione quasi disarmante. Da lì nasce proprio l’ammirazione profonda che ho nei suoi confronti”.

Lei è cresciuto a Napoli, una città bella ma non sempre semplice. Che rapporto aveva da ragazzo con la scuola? Le era chiara, già allora, la sua importanza?

“Le racconto un episodio molto preciso della mia esperienza. Al terzo anno del liceo scientifico, per ragioni che nemmeno oggi riesco a spiegarmi, a un certo punto non volevo più studiare. Ero uno studente normale: non andavo male, ma nemmeno benissimo. Però, mi era proprio passata la voglia. Mio padre, molto pragmatico, mi disse: ‘Fai come vuoi. O vieni a lavorare con me, oppure ti metto un insegnante privato, un professore che ti aiuti a riprendere il filo’. E io, non so ancora oggi perché, scelsi il professore: è stata una scelta istintiva. Questo insegnante era un latinista straordinario, uno dei pochi in Italia che traducevano direttamente dal latino al greco. Una cosa incredibile. Mi seguì per due o tre mesi, non di più, ma fu sufficiente a farmi innamorare di nuovo dello studio. Non è che poi sono diventato un secchione, però mi è scattato qualcosa. Ho riscoperto il piacere del sapere. E lì ho capito una cosa importante: che anche quando sei in crisi, se trovi la persona giusta, l’ambiente giusto, puoi rimetterti in carreggiata. Poi mia madre era un’insegnante elementare, ormai in pensione, e anche da lei mi è arrivato forte il messaggio che la scuola è l’unica vera possibilità. Io sono nato in un quartiere ‘facile’, dove andare all’università era scontato, tutti i miei amici lo facevano. Ma questo non vale per tutti. In altri contesti, dove c’è più ignoranza, la criminalità ha molto più spazio per attecchire. Perciò sì, la scuola è fondamentale. Oggi è scontato dirlo, ma anche allora, quando non volevo più andarci, il mio istinto, aiutato dall’ambiente che avevo intorno, mi ha spinto nella direzione giusta”.

Cos’è che lo rendeva così speciale quel professore da farle cambiare completamente approccio allo studio?

“Quello che aveva, e che mi ha colpito, era un amore profondissimo per la sua materia. Insegnava filosofia e latino, e lo faceva con una passione che era impossibile da ignorare. Ma questo vale in ogni campo: quando vedi qualcuno che ama veramente quello che fa, che è immerso nel proprio lavoro con entusiasmo autentico, quella cosa lì diventa affascinante. Quasi travolgente. E anche le persone cambiano aspetto: diventano più belle, più magnetiche. Ecco, quel professore aveva un entusiasmo contagioso. Non ha fatto nulla di speciale, nel senso di chissà quale metodo o tecnica: semplicemente stando con lui, eri vicino a qualcuno che faceva il proprio lavoro in modo serio, coinvolto, appassionato. E quella cosa, a me, è entrata dentro. È stato questo che mi ha rimesso in cammino”.

Che significa, per lei, da attore, lavorare con entusiasmo contagioso?

“Per me significa prima di tutto non lavorare mai con l’idea di arrivare a qualcosa, come se ogni progetto fosse solo un mezzo. Io, ormai, faccio questo mestiere da tanti anni e cerco ancora di affrontarlo sempre nello stesso modo: con il desiderio di crescere, imparare, migliorare. Ma davvero, eh, non lo dico con quella falsa umiltà che spesso è più arrogante dell’arroganza vera. E poi, una cosa che per me è fondamentale: io voglio sapere sempre cosa pensano gli altri sul set. Tutti. Il fonico, il macchinista, il costumista. Non solo il regista o il direttore della fotografia. Mi interessa sapere come stanno vivendo la scena, se secondo loro ha funzionato. Perché, anche se poi le scelte finali spettano a me e al regista, ricevere punti di vista esterni mi arricchisce. Certo, non è facile. C’è una tendenza a dirti sempre ‘bravo’, nessuno ha il coraggio di dirti ‘guarda, quella scena poteva venire meglio’. Ma proprio per questo io cerco di stare in un contesto dove ci si può parlare davvero, senza paura del giudizio. Perché se riesci a lavorare così, a tenere sempre aperti i tuoi sensori, allora sì che migliori. E se migliori, chi ti sta accanto se ne accorge e, in qualche modo, viene contagiato anche lui. È una catena positiva”.

Ha mai vissuto una crisi nel suo lavoro come quella scolastica che raccontava prima? Si è mai sentito tradito?

“Sì, in qualche modo sì. Anche se è diverso. Diciamo che più che tradito, come dire… ti senti spesso disilluso. Ma non è colpa del lavoro in sé. È che fare cultura oggi, in Italia, è complicatissimo. Fare arte è complicato. E quindi c’è sempre quella sensazione che vorresti qualcosa di più. Non parlo di frustrazione vera e propria, però sì, un po’ di insoddisfazione c’è. Però alla fine no, non mi sento tradito. Perché io vivo del mio lavoro da trent’anni. Ci sono momenti in cui va tutto bene, e momenti in cui non lavori per mesi. E impari ad accettarlo. All’inizio non è facile: vorresti tutto subito. Adesso invece ho sviluppato una specie di filosofia: quando arriva il ‘no’, so che prima o poi tornerà il ‘sì’. Ma ci vuole tempo per costruirsi questa tenuta emotiva. Intervistando oggi un attore giovane, avrà lei notato questa urgenza, questa corsa ad affermarsi subito. È normale, è l’età. Io invece ho imparato che questo è un mestiere che deve durare una vita. Quindi no, non mi sento tradito. Ho sfiorato progetti importanti che poi non sono andati in porto, certo. Le delusioni ci sono, eccome. Ma ci sono anche gioie immense, che compensano tutto il resto. Se proprio dobbiamo usare il termine, direi che è stato un ‘tradimento a metà’. Ma non per colpa. È che il sistema in cui lavoriamo è difficile. In Italia oggi non si investe nella cultura. E se fai teatro, peggio ancora. È quasi scomparso”.

Lei però ha vissuto anni in cui il teatro era ancora vivo, no?

“Sì, ho avuto la fortuna di attraversare quel mondo. Per esempio, ho lavorato al Teatro Biondo di Palermo con Claudia Cardinale, nello spettacolo Lo zoo di vetro. Abbiamo fatto 215 repliche in un anno. Oggi sarebbe impensabile. Nessuno più fa 200 repliche. È fantascienza. Eppure, io ho vissuto quel periodo, l’ho fatto per 15 anni. È stato un momento irripetibile, e lo so bene”.

Torniamo alle origini. Ha cominciato a recitare dopo aver intrapreso un percorso di studi “tradizionale”. Cos’è che l’ha spinta verso la recitazione?

“In realtà le cose non sono andate in modo così netto. Io all’università avevo lasciato due esami in sospeso e mi sono laureato dopo. Però avevo fatto praticamente tutto, era la laurea quinquennale in economia e commercio. La verità è che all’università ho perso tempo. Ed è difficile dirlo, perché in Italia c’è ancora questa mentalità per cui se vai all’università è comunque tempo ben speso. Ma per me non è stato così. A diciott’anni avevo già visto i bandi del Piccolo di Milano e dello Stabile di Genova. Volevo entrare in Accademia. Ma non ho avuto il coraggio. Non venivo da una famiglia di artisti, tutti i miei amici si iscrivevano a facoltà ‘serie’, e così ho fatto anch’io. Anche se, dentro di me, la recitazione era già presente. E paradossalmente, all’università andava anche bene: non pagavo le tasse per merito, avevo una media alta. Ma dopo due anni e mezzo mi sono reso conto che non mi interessava più nulla. Studiavo economia, e c’era questa cosa che mi era rimasta impressa: una delle prime leggi di marketing ti diceva che devi individuare i punti deboli dei concorrenti per batterli. E io pensavo: ‘Ma davvero devo passare la vita cercando il punto debole degli altri per far soldi?’. Nel frattempo, suonavo la chitarra, avevo un gruppo, andavo a teatro. E non lo facevo perché qualcuno mi ci portava: a 16 anni ero già abbonato. Ci andavo da solo. Ho visto Carmelo Bene, Gigi Proietti, Mariangela Melato. Tutti. E quello per me non era svago: era un’urgenza. Un bisogno espressivo che non potevo più ignorare. Era come camminare: a un certo punto, era naturale farlo”.

Di solito, quando si chiede a un attore cosa ha rappresentato per lui la recitazione, molti dicono che è stata una forma di cura. Per lei è stato così? Cosa ha “curato” la recitazione in Ivan?

“In realtà, per me non ha curato niente. Non sento che la recitazione abbia avuto una funzione terapeutica. È stato qualcosa di completamente diverso. È come se fosse semplicemente la cosa che dovevo fare. Non è nata da un dolore da riparare, o da un vuoto da riempire, ma come la naturale conseguenza del mio essere. Quando l’ho trovata, ho avuto la sensazione di dire: ‘Ecco, questo è quello che sono’. Come se si fosse scontornata tutta la confusione, e finalmente fosse emerso un centro chiaro. Il mio epicentro. Per me è come respirare: una cosa naturale. Non faccio l’attore, io sono un attore. È un’espressione diretta di quello che sono, della mia identità. Mi viene proprio naturale”.

Ha avuto maestri, nel teatro, che le hanno lasciato un segno profondo, come era successo a scuola?

“Io non ho mai frequentato un’Accademia, come ti dicevo prima. Quando ho iniziato a recitare avevo già 25 anni, ma all’epoca il limite d’età per entrare in Accademia era 24, quindi ero già fuori. Però ho avuto la fortuna di incontrare dei grandi maestri direttamente sul campo. Ho lavorato con Giorgio Albertazzi, Claudia Cardinale, Ugo Pagliai. A 28 anni, ero protagonista allo Stabile di Genova, facevo Candido. E di nascosto andavo a seguire le lezioni dell’Accademia di Genova, perché non ne avevo mai frequentata una. Mi sedevo in fondo e assorbivo tutto. Ero un autodidatta vero. Facevo qualsiasi cosa per imparare: giravo cortometraggi, centinaia, perché volevo stare il più possibile davanti alla macchina da presa. Poi, per fortuna, sono arrivate la tv, le serie, i film. Ma per me ogni persona era un potenziale maestro: quando hai una mentalità da autodidatta, chiunque può insegnarti qualcosa. Anche questo, forse, è il motivo per cui mi piace avere un rapporto aperto, friendly, con tutti sul set. Perché vengo da un percorso in cui dovevo imparare da tutti. E tutti potevano insegnarmi qualcosa”.

Quando ha deciso di abbandonare la strada dell’economia per seguire la recitazione, i suoi genitori, con sua madre insegnante, non hanno vissuto quella scelta come un tradimento?

“No, anzi: né mia madre né mio padre hanno mai vissuto la mia scelta come un tradimento. Erano giovani, mi hanno avuto molto presto, e forse anche per questo erano moderni, aperti. Mi hanno sempre lasciato libertà di scelta. Forse mia nonna, che poi è venuta a mancare, avrebbe potuto pensarla diversamente, ma i miei genitori no. Mi hanno sempre detto: ‘Vai, devi fare quello che sei’. Non ho mai trovato ostacoli da parte loro. E questa cosa per me è stata preziosa”.

E questa libertà che le hanno dato, che significato ha avuto?

“Quella libertà, da ragazzo, è stata tutto. Per esempio, io non ho mai bigiato la scuola, ma non perché avevo paura di essere scoperto. Era il contrario: mia madre non mi ha mai costretto ad andarci. Sapevo che se avessi voluto, avrei potuto non andare. Non avevo orari imposti, divieti rigidi. I miei mi hanno lasciato libero di esplorare ciò che ero. E così mi sono formato secondo la mia indole. Adesso sono padre da poco e non so ancora bene come sarà, ma credo che la sfida sia proprio quella: dire ‘vai’ a tuo figlio, e non ‘vai dove voglio io’. Per me quella libertà lì si è trasformata nell’essere oggi una persona che si sente libera. Se domani ci incontriamo in un convegno, davanti a dirigenti Rai o grandi registi, lei mi troverà esattamente così: come sono adesso. La mia libertà oggi è questa: tenere salda la mia personalità. Poi certo, non piaci a tutti, ma puoi guardarti allo specchio con serenità. E questo, per me, vale tantissimo”.

Napoli, la sua città, è stata per lei un limite o una risorsa nel mestiere di attore?

“Una risorsa. Assolutamente. Come tanti, all’inizio ho avuto il momento in cui volevo distaccarmi dal dialetto, dalla mia provenienza. Ma poi ti rendi conto che hai dei riferimenti straordinari. Io ho lavorato con attori del nord, gente di Pordenone che magari non aveva punti di riferimento culturali come i nostri. Io ho Eduardo, Troisi, Totò. Anche quando reciti in italiano, quel tipo di sensibilità ce l’hai dentro, ti viene naturale. Il mio primo maestro è stato Nello Mascia, che veniva proprio da quella scuola lì, da Eduardo. Napoli è umanità pura. È una città che ti forma in modo profondo. Anche se oggi ho vissuto più anni a Roma che a Napoli, io resto napoletano. Ovunque andrò, sarò sempre napoletano”.

La preside è una storia che lascia spazio alla speranza. Ma lei ha anche raccontato storie dove la speranza sembrava mancare, come Gomorra. Come si confronta con queste due realtà?

“Ho avuto il privilegio di portare Gomorra a teatro nel 2006, prima ancora che uscisse il libro. Abbiamo fatto tournée ovunque: a Palermo, a Milano, in Germania. Ma lì l’operazione era diversa: non raccontavi un eroe o una vittoria, ma un sistema. E già quello, raccontarlo, è un atto di speranza. Perché se porti in scena un mondo senza speranza, ma lo fai per metterlo sotto gli occhi di tutti, allora lo stai esorcizzando. In La preside, invece, la speranza è concreta. È già realizzata. Vai a Caivano oggi e vedi una scuola che prima era degrado e ora è un’eccellenza. Non è un’idea, è una cosa tangibile. Le pareti, le scritte, tutto è cambiato. Quando ho visto la serie al Festival di Roma, mi sono davvero emozionato. Perché mi sono detto: ‘Questa è una serie pop, Rai, commerciale, ma sta raccontando qualcosa che vale davvero la pena raccontare’. E sono orgoglioso di esserci”.

Che cos’è il successo per Ivan Castiglione? Che sapore ha?

“Intanto, va chiarito che successo e popolarità non sono la stessa cosa. La popolarità, ormai, è una cosa che si può ottenere in mille modi, anche senza fare niente. La fama, invece, quella legata al proprio lavoro, è diversa. Quella sì, è affascinante. E io sarei ipocrita a dire che non la vorrei. Certo che la voglio, ma solo se nasce dal fatto che sto facendo bene il mio lavoro e le persone se ne accorgono. Fare l’attore è lavorare con una materia che non lascia tracce: il teatro finisce, non resta nulla. I film almeno restano. Quindi sì, il successo è una cosa bella. Ma oggi lo guardo con altri occhi. Ieri, per dire, ho fatto una lettura al Teatro Nuovo di Napoli per i 2500 anni della città. Eravamo 100, 200 persone. Ero felice. Quello, per me, è successo. Poi, certo, se mi chiamassero per un film degli X-Men, direi di sì! Non è che dobbiamo far finta di essere tutti filosofi. Ma anche così, va benissimo. Vediamo come andrà La preside. Io credo sarà un bel successo”.

I presupposti ci sono.

“La serie mi è piaciuta tanto. Secondo me farà anche ridere, nonostante il tema forte. La scrittura è solida, anche grazie alla supervisione di Luca Zingaretti. Con lui ho un rapporto speciale: abbiamo lavorato insieme ne Il Re, con la regia di Gagliardi, ed è nato un grande feeling. Luca è un capocomico vero, nel senso bello del termine, ed è anche un grande coordinatore. E lo è anche Luisa, in un certo senso, per osmosi. È una protagonista generosa, un’amica, oltre che una grande attrice”.

È nato da poco suo figlio, Diego. Cosa ha significato per lei diventare padre, proprio adesso?

“In realtà, io ero pronto a diventare padre già da 15 anni. Già mi sentivo papà. Ma ci voleva la persona giusta, e quella persona è Nicole, la mia compagna. Se non ci fosse stata lei, non avrei mai fatto un figlio. Perché per me doveva nascere da un amore vero, non da un atto egoistico. E adesso, con Diego, ho avuto la stessa sensazione che ho avuto con la recitazione: ‘Ecco, questo è il mio ruolo’. Non lo puoi capire finché non lo vivi. È una collocazione perfetta, quella del padre. E la prima cosa che sento è una fortissima responsabilità, insieme a un amore immenso”.

La paternità, anche se recente, le ha fatto rivedere il suo essere figlio?

“È una bella domanda. Però devo dire che mio figlio ha sei mesi, e a quell’età non hai memoria; quindi, non riesci a fare paragoni con te stesso, bambino. Quello che mi è venuto da fare più che altro è pensare ai miei genitori: mi sono chiesto cosa facessero loro quando io avevo sei mesi. E poi c’è la cosa delle somiglianze: vai a vedere le foto di quando eri piccolo per capire a chi somiglia tuo figlio. E lui, devo dire, assomiglia sia a me che alla mia compagna”.

Le ha fatto comprendere meglio le preoccupazioni che potevano avere i suoi genitori?

“Sì, quello subito. Certo, da figli certe cose non le capisci. Ma poi succede che fai il primo vaccino e tuo figlio piange, e lì capisci che se lui sta male, tu puoi anche svenire. È una roba fortissima. Scopri anche una cosa che non ti aspetti: che i bambini sono forti. Io pensavo che fossero fragilissimi, invece no. Mio figlio ha una schiena forte, una tenuta che non immaginavo. Poi, certo, sono delicati, ma hanno una forza incredibile. E ti cambia proprio la prospettiva. Ora se devo fare qualcosa, deve valere davvero la pena. Perché stare lontano da lui, per me, ha senso solo se sto facendo qualcosa di importante. Ieri sera ero in scena e avrei voluto che fosse lì. Ovviamente è ancora troppo piccolo, ma un giorno ci sarà. E io me lo porterei ovunque: è un riempimento totale”.

Ha usato la parola “forte” per parlare dei bambini. Ivan, da attore, è sempre stato forte?

“No, per carità. Penso che tutti gli attori vivano di fragilità: è un aspetto con cui devi fare i conti. Io ci resto male, ogni volta. Poi mi rialzo, certo, ma vado in ginocchio spesso. Questo è un lavoro che ti dà tanto, anche economicamente, quando va bene, ma ha un costo. E il costo sono i no, le delusioni, le cose sfiorate e non realizzate. Ti portano a dubitare di te stesso: ‘Forse non sono all’altezza, forse non sono giusto’. Con il tempo impari ad accettare. A dire: ‘Va bene così. Ora è così. Devo viverla così’. E impari anche a trovarti un tuo centro. Io, per esempio, nei momenti difficili, penso: ‘Se adesso leggo una poesia ad alta voce, qualcuno mi ascolterà’. Questo, per me, è il senso di fare l’attore. È il mio mestiere, è una cosa che so fare. E mi protegge dal mercato, dai sì e dai no. Io sono questo. Poi può darsi che non producano più film, che non arrivi nulla per mesi. Ma questa cosa qui, la so fare. E quello, dentro al cuore, ti dà forza”.

Qual è il momento in cui è stato più orgoglioso del suo lavoro?

“Sicuramente Gomorra. Nel 2006 abbiamo portato in scena Gomorra in teatro, prima ancora che uscisse il libro. Io facevo Saviano. È stata una bomba. Però devo dire che sono orgoglioso anche dei ruoli più piccoli, nei progetti meno eclatanti. Ogni volta che vinco un provino, anche se il ruolo è piccolo, è perché ci tenevo, e sono felice. Certo, ci sono progetti a cui sono più legato: Gomorra, La preside, Noi del Rione Sanità, e anche Una famiglia imperfetta con Serena Autieri, che uscirà presto. Oppure quando ho fatto Lo zoo di vetro con Claudia Cardinale… super felice. Poi ci sono stati momenti duri. Per esempio, per Gomorra la serie, ero stato scelto. Ma poi non è andata in porto. Sky all’epoca aveva una linea editoriale: io avevo appena fatto Ultimo con Raoul Bova, un ruolo simile, e non volevano creare sovrapposizioni. Lo ricordo perfettamente, gennaio 2012. Fu un colpo duro, perché sapevo quanto valesse Gomorra. Ma doveva andare così. E il destino, alla fine, lo segui”.

Fatalista?

“Sì, un po’ sì. Un po’ perché fa comodo, un po’ perché è vero. La frase ‘vuol dire che doveva andare così’ ha senso. Anche se non sempre è positivo. Io, per esempio, all’inizio della mia carriera, ero stato preso dai fratelli Taviani per un film, Luisa Sanfelice. Contemporaneamente mi avevano chiamato allo Stabile di Roma per un Pirandello. Scelsi il film, ma poi una serie di cose mi spinsero a fare lo spettacolo. Dopo un mese, rinunciai ai Taviani, in lacrime. Mi ricordo l’aiuto regista che mi disse: ‘Sarà per la prossima volta’. Morale? Quel progetti dei Taviani non andò bene. Lo spettacolo, invece, mi portò a fare quattro produzioni allo Stabile di Genova. A volte quello che sembra una rinuncia, è una svolta”.

Anche La preside è andata avanti grazie a un incastro preciso.

“Esatto. Ce l’ho fatta per poco, perché stavo lavorando anche alla serie con Serena Autieri. Le date si accavallavano. Ma mi hanno voluto fortemente e hanno spostato tutte le riprese della parte in casa all’inizio, per permettermi di esserci. Anche lì: è andata così, e per fortuna”.

Che ricordo ha di Un posto al sole, a distanza di tanti anni?

“Proprio in questi giorni sono passato davanti alla Rai di Napoli, e ho pensato a quei tempi. Un posto al sole è stato il mio primo vero lavoro popolare. È la serie che ti fa riconoscere per strada. Per mia nonna, per esempio, è stato il momento in cui sono diventato davvero attore: quella era la ‘laurea’! Ma è stata anche una palestra straordinaria. Lì giri tante scene al giorno, impari a stare sul set. Dopo, niente ti spaventa più. Certo, non c’è lo stesso approfondimento che hai in un film d’autore: io ho lavorato con Salvatores, per esempio, e lì giri una scena in un giorno, curi ogni sfumatura. Ma a Un posto al sole impari il mestiere. E quel mestiere ti rimane. Ti dà rapidità, ti abitua a canalizzare l’energia in poco tempo. E poi puoi dedicarti alla qualità. Quando incontro attori che hanno fatto Un posto al sole, come Serena Autieri, so che se vogliamo girare una scena in dieci minuti, la giriamo. Poi, se vogliamo farla bene, ci mettiamo di più. Ma abbiamo tutti gli strumenti. Insomma, ho un bel ricordo. Lì ho cominciato, televisivamente parlando. E ci sono passati attori bravissimi, ma anche registi come Sorrentino, Sollima, Muccino. Quindi sì, aveva un senso farlo. E lo ha ancora”.