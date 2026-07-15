Ivan Grieco inviato di PulpPodcast aggredito dal sindaco di Filottrano Luca Paolorossi al comizio di Vannacci

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Sono stato aggredito all’evento del Generale Vannacci”, queste le parole di Ivan Grieco inviato di PulpPodcast. Il giornalista ha pubblicato sui suoi social il video dell’incontro avvenuto il 15 luglio al termine dell’evento di Roberto Vannacci allo Shada Beach di Civitanova. “Mentre cercavo di fare queste domande, il sindaco di Filottrano, un tale Luca Paolorossi, mi ha aggredito alle spalle strattonandomi e lanciando la mia videocamera a terra”, ha spiegato.

Ivan Grieco aggredito, il suo racconto

Su Instagram, Ivan Grieco ha raccontato la sua versione.

“Sono stato all’evento del generale Vannacci che sono riuscito ad incontrare ma non ha voluto rispondere alle mie domande”, ha spiegato.

“Mentre cercavo di fare queste domande, il sindaco di Filottrano, un tale Luca Paolo Rossi, mi ha aggredito alle spalle strattonandomi e lanciando la mia videocamera a terra. Sono intervenute le forze dell’ordine che mi hanno identificato prima a me e poi spero anche a lui”, le parole dell’inviato di PulpPodcast.

Nel video pubblicato sui social, Ivan Grieco chiede più volte al generale Vannacci di rispondere alle sue domande.

A scatenare la reazione di Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano, è la frase dell’inviata rivolta all’europarlamentare: “È un suo amico l’ambasciatore russo?”.

Nel video si vede il primo cittadino entrare in contatto con l’inviato.

La risposta del sindaco di Filottrano

Sempre sui social, Luca Paolorossi ha commentato la vicenda.

“Incredibile ma vero: anche oggi è andata in scena l’ennesima strumentalizzazione. È già stato diffuso un video in cui un giornalista sostiene che io lo abbia aggredito alle spalle e gli abbia distrutto la telecamera. Una ricostruzione che respingo e che considero profondamente fuorviante”.

Nel suo post, il sindaco annuncia la pubblicazione del video integrale “così ognuno potrà farsi un’idea sulla base delle immagini e non delle ricostruzioni di parte”.

“Io sono venuto ad ascoltare un amico, Roberto Vannacci. Ero in quest’area privata e questo giornalista, petulante e insistente, fomentava odio. Quando la sicurezza è intervenuta io ho soltanto allontanato la telecamera. Ringrazio le forze dell’ordine: mi hanno chiesto il nome e ho risposto che sono Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano. Non aggredisco nessuno”, ha concluso.

I precedenti tra Ivan Grieco e Roberto Vannacci

Il 13 giugno Ivan Grieco era stato intervistato dall’ANSA in merito al suo rapporto con Roberto Vannacci.

In quella occasione aveva detto: “Gli attacchi alla stampa del generale Vannacci rappresentano una deriva un po’ assurda che ricorda periodi bui della nostra storia”.

Come ricorda il Giornale di Brescia, Ivan Grieco è stato più volte escluso dagli eventi organizzati dal partito di Roberto Vannacci.

“Ha deciso di non farmi entrare con la scusa che avevo partecipato ad un evento di Rizzo con la bandiera europea e dell’Ucraina per una manifestazione pacifica. Ma in quel caso era evidentemente un blitz approfittando della presenza dell’ambasciatore russo. A Roma, invece, avevo chiesto un regolare accredito, inizialmente anche concesso, solo per porre domande al generale. Se avessi voluto replicare il blitz di certo non avrei annunciato la mia presenza all’ufficio stampa”, aveva spiegato l’inviato di PulpPodcast.