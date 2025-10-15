Ivana Castorina al Grande Fratello rivela di essere una donna transgender e ringrazia sua madre

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sorpresa al Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura: la concorrente Ivana Castorina, operaia metalmeccanica di 36 anni dalla Sicilia, ha condiviso il capitolo più intimo della sua vita, svelando di essere una donna transgender. La rivelazione in una chiacchierata con le coinquiline Grazia Kendi e Giulia Saponariu.

Ivana Castorina e la madre

Ivana Castorina ha raccontato il lungo cammino che l’ha portata a essere la donna che è oggi. Il momento più toccante del suo racconto è arrivato quando Ivana ha ricordato il confronto con la madre, avvenuto poco prima dell’inizio della transizione.

“Un giorno le ho detto: ‘Questa è l’ultima volta che mi vedi‘. Lei si è messa davanti alla porta e mi ha chiesto: ‘Magari è solo un momento… e se poi cambi idea?'”.

La risposta di Ivana, che allora era poco più che maggiorenne, è stata lapidaria: “Le ho detto: ‘Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito“.

La replica della madre: “Io ti aiuto, io ti amo, ma ora tu ti metti di lato, ti metti da parte, perché dici me la vedo io, faccio tutto io. Dammi il tuo dolore, fammi capire che hai”. Da quel momento, sua madre l’ha sostenuta lungo il difficile percorso di transizione da uomo a donna.

Il ringraziamento alla madre

Poi il riconoscimento all’amore, e al sostegno, materno: “Io sono quella che sono grazie alla mia mamma“. Ma non solo: “La mia nonnina, bisnonna del ’30, ha capito. E anche lei mi ha cresciuta come una nipote”, ha raccontato Ivana Castorina.

Infine il ricordo del cambio di nome, da Ivan a Ivana: “Io mi chiamavo senza la A. Questo è il nome che mi è stato dato al battesimo. L’ho solamente modificato, cioè nel senso allungato”.

Chi è Ivana Castorina oggi

La concorrente del Grande Fratello Ivana Castorina, di Catania, vive con il marito, anche lui operaio metalmeccanico, con le loro cagnoline in Sicilia. Nella scheda ufficiale del programma si descrive come una donna semplice, amante della musica, della lettura e della buona cucina.

Ma anche determinata e orgogliosa del proprio passato: “Sono stata una persona transessuale, ho concluso il mio percorso a 19 anni e oggi sono Ivana, 36 anni, sposata e senza etichette”.