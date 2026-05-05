Ivana Lotito, l’intervista all’attrice: “Sto imparando a non delegare agli altri chi sono”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella traiettoria di un’attrice, in cui il percorso smette di essere una linea e diventa una specie di respiro. Si espande, si contrae, torna indietro, riparte. Guardando oggi Ivana Lotito, la sensazione è proprio questa: non una carriera che procede per accumulo, ma un movimento continuo, quasi ostinato, verso qualcosa che non è mai definitivo. Ogni ruolo sembra lasciare una traccia, ma anche aprire una crepa. Ogni set è insieme conquista e azzeramento. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista attraversare mondi molto diversi tra loro, dalla tensione emotiva della serie Guerrieri su Rai 1 alla materia più intima e vibrante del cinema con Mi batte il corazon, Non è la fine del mondo e Lo chiamavano Rock & Roll. Al Bari International Film Festival era al centro del corto Lacerazioni, accanto a Sergio Rubini, mentre all’orizzonte si affaccia In Utero, produzione HBO che promette di spingersi ancora più in profondità, dentro territori fragili, scomodi, necessari. Eppure, nonostante questa densità di esperienze, quello che colpisce in Ivana Lotito non è la somma dei lavori, ma il modo in cui li abita. Come se ogni personaggio fosse meno una prova da superare e più una domanda da attraversare. Non c’è mai compiacimento, mai l’idea di “essere arrivata”. Al contrario, c’è una tensione costante verso qualcosa che sfugge, che si rimette in discussione, che chiede ogni volta un nuovo inizio. È un equilibrio sottile, quasi contraddittorio: da un lato la consapevolezza di un percorso solido, costruito nel tempo tra cinema e televisione, dall’altro una percezione di precarietà che non è debolezza ma motore. Una condizione esistenziale, prima ancora che professionale. Come se il mestiere dell’attrice, per Ivana Lotito, come emerge in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non fosse mai una forma acquisita, ma uno stato da riconquistare ogni giorno. In questo senso, parlare oggi con Ivana Lotito significa entrare in un territorio più ampio del semplice racconto di carriera. Significa interrogarsi su cosa vuol dire davvero “esserci” in un sistema complesso come quello audiovisivo italiano, su quanto pesino le scelte, i tempi, le attese. Ma soprattutto significa avvicinarsi a un modo di intendere il lavoro come spazio di ricerca, di dubbio, di continua ridefinizione di sé. Perché la domanda, a questo punto, non è solo dove si trovi nel suo percorso. La domanda è se quel percorso, per Ivana Lotito, abbia mai davvero un punto fermo. E se sia proprio questa instabilità, questa necessità di ripartire sempre da capo, la sua forma più autentica di verità.

L’abbiamo da poco vista nella serie Guerrieri su Rai 1 e al cinema in Mi batte il corazon, Non è la fine del mondo e Lo chiamava Rock & Roll. Al Bari International Film Festival era protagonista del corto Lacerazioni con Sergio Rubini e ora la attendiamo nella serie HBO In Utero. A che punto si trova nel suo percorso? Se lo è chiesto?

“Sì, è una domanda ricorrente. Me la pongo spesso e la rivolgo anche alle persone con cui collaboro. La verità è che mi sento sempre agli inizi. Tengo a precisare che non si tratta di una percezione svalutante né di un modo per sminuirmi. Piuttosto, avverto che il mio percorso debba costantemente ripartire da zero: ogni traguardo raggiunto si trasforma immediatamente in un nuovo punto di partenza. Come sa, questo è molto complesso, soprattutto nel nostro Paese e nel momento storico attuale. Realizzare cinema è già difficile, così come riuscire a entrare stabilmente in un progetto. Esiste poi un ulteriore livello, ancora più impegnativo: affermarsi all’interno di un sistema e far parte di quel gruppo di attori e attrici che lavorano con continuità. Un obiettivo che appare quasi irraggiungibile. Sono comunque fiera e soddisfatta dei risultati ottenuti, ma al tempo stesso sono consapevole che il percorso davanti a me sia ancora molto lungo. Di recente ho anche cambiato agenzia, trovando nuovi punti di riferimento sul piano professionale. Questa scelta nasce dall’esigenza di orientare diversamente il mio cammino: desidero dedicarmi maggiormente al cinema e collaborare più spesso con autori. Ciò non significa rinnegare esperienze precedenti o altri ambiti, tutt’altro. Ho appena partecipato a una commedia molto popolare con Peppe Iodice e ne sono orgogliosa, così come considero preziosa la collaborazione con Checco Zalone per Cado dalle nubi, che ripeterei senza esitazione. Avverto però l’esigenza di essere più selettiva, di scegliere progetti più affini al mio modo di pensare e di intendere questo mestiere. Soprattutto, vorrei riuscire a farlo senza l’ansia costante di dover lavorare a ogni costo”.

Il personaggio di Penelope nella serie In Utero risponde anche a questa esigenza, pur trattandosi di un progetto nato qualche anno fa?

“Sì, direi di sì. Questa serie rappresenta, a mio avviso, in modo efficace ciò che dovrebbe essere il futuro della serialità e del cinema. Oggi emerge un’urgenza molto concreta: attribuire nuovi significati e, in qualche misura, rieducare il sistema culturale. Ciò implica anche mettere in discussione valori che rischiano di trasformarsi in disvalori, soprattutto quando vengono raccontati sempre secondo le stesse modalità. Penso, ad esempio, al concetto di famiglia. Può certamente rappresentare un valore, ma non è assoluto. Va relativizzato, sottoposto a riflessione critica. Al centro dovrebbero esserci le persone: la loro individualità, la loro libertà. È questo l’aspetto davvero fondamentale, non l’idea di famiglia intesa come principio intoccabile. Anche perché, oggi, le condizioni per desiderare o costruire una famiglia risultano spesso complesse, talvolta persino impraticabili. È quindi inevitabile che tali riferimenti vengano riconsiderati. Ritengo sia importante dare spazio a chi porta avanti una visione più innovativa, fondata proprio sulla revisione di alcuni capisaldi che, di fatto, sono già venuti meno. È inoltre necessario valorizzare le differenze, in tutte le loro forme: non solo quelle più evidenti, ma anche quelle più sottili, meno immediatamente percepibili”.

Anche perché lo spettro delle unicità è molto ampio.

“Sì, è estremamente ampio. Ed è importante ricordare che la diversità non è un elemento statico: è in continua evoluzione. Ognuno di noi cambia ogni giorno. Anche il mutare delle proprie opinioni dovrebbe essere considerato del tutto naturale. Se una donna, a quarant’anni, giunge alla conclusione di non voler più mettere il proprio corpo a disposizione per una nuova vita, si tratta di una scelta legittima, anche se in precedenza aveva maturato un orientamento diverso. Può accadere per una perdita di fiducia (nel mondo, negli altri, nell’umanità) oppure per una semplice mancanza di disponibilità personale. E questo, di per sé, dovrebbe essere sufficiente”.

Oppure, semplicemente, perché scopre di non avere un istinto materno. Anche questo resta un grande tabù: chi sente come propria la genitorialità viene spesso percepito come una persona negativa.

“Esattamente, è proprio così. Nella serie, infatti, c’è una battuta di Castellitto che, al telefono, afferma che i figli non sono né un diritto né un dovere, ma un desiderio. Ed è una verità in cui mi riconosco pienamente. Non condivido affatto quell’impostazione culturale e sociale secondo cui la vita debba essere difesa a ogni costo, promuovendo le nascite in modo assoluto. Una pressione di questo tipo, esercitata soprattutto sulle donne, rappresenta una forma di violenza psicologica e, a mio avviso, andrebbe completamente ribaltata”.

US: Giulia Vespoli

Ci riflettevo proprio in questi giorni di fronte al caso di un neonato lasciato nella culla per la vita: i quotidiani hanno dedicato un’intera settimana di articoli, finendo per colpevolizzare quella donna.

“Lo trovo profondamente vergognoso, oltre che violento. Anche perché si ignorano i pensieri e la sofferenza che quella donna può aver attraversato. Non si prende nemmeno in considerazione che possa aver compiuto quella scelta pensando al bene del bambino. Le storie individuali vengono completamente trascurate. Si tende a ricondurre tutto a categorie generali, dalle quali scaturiscono giudizi sommari, apparentemente neutrali ma, in realtà, estremamente violenti. Ogni persona ha un percorso diverso: un vissuto emotivo, un contesto di provenienza, opportunità differenti. Tutti elementi che dovrebbero essere considerati. Ritengo che, in determinate circostanze, sia necessario molto più coraggio per lasciare andare che per trattenere. Non si tratta di difendere quella scelta in modo assoluto, naturalmente. Tuttavia, senza conoscere ciò che vi è dietro, non è possibile esprimere un giudizio. E non credo che si abbia il diritto di farlo”.

Cosa le ha lasciato Penelope sul piano personale?

“In modo anche inatteso, ha contribuito a rafforzare la mia capacità di superare i pregiudizi. Già in fase di preparazione mi sono posta alcune domande. Quando mi è stato proposto il ruolo di una donna omosessuale, ad esempio, ho cercato di comprendere cosa significhi davvero vivere all’interno di una relazione di questo tipo. Approfondendo e attraversando quella dimensione, ho compreso che, sul piano più intimo, non esiste alcuna differenza. Entrare in contatto con una consapevolezza del genere ha avuto per me un valore rivelatore. Credo che il punto centrale sia proprio questo: una serie come In Utero dovrebbe attivare un processo di normalizzazione, rendendo legittime tutte le forme di espressione dell’umanità. Perché sono molteplici, imperfette, fallibili, ed è proprio in questa fragilità che risiede la loro forza. Apprezzo, inoltre, che il personaggio presenti una discontinuità nel desiderio. La vita stessa è fatta di discontinuità e attraversa costantemente fasi di cambiamento e oscillazione. Sono felice di aver portato in scena una figura complessa, a tratti persino spigolosa, ma capace anche di suscitare tenerezza. Quando emergono dubbi, incertezze e possibilità di cambiamento, affiora qualcosa di profondamente umano. In questo percorso ho avuto accanto un’attrice straordinaria, Marianna Fontana, dotata di una sensibilità e di una profondità emotiva davvero toccanti. Dopo aver visto l’anteprima, posso dire che la nostra è una coppia scenica particolarmente efficace. Ho la sensazione di aver restituito un messaggio profondamente contemporaneo. Non è semplice definirlo con precisione, ma percepisco di aver contribuito a legittimare un aspetto rilevante e necessario. Al di là del fatto che si tratti di una coppia omosessuale (un elemento che, auspicabilmente, dovrebbe essere ormai acquisito) ciò che mi interessava maggiormente era il tema del desiderio di maternità. Da madre, riesco a comprendere in profondità anche le ragioni di chi non desidera avere figli. E riuscire a normalizzare questa prospettiva è un risultato che considero significativo”.

Quando invece Ivana Lotito ha “normalizzato” il suo essere attrice? Tra il desiderio di esserlo e il riconoscersi come tale esiste un passaggio significativo.

“Questo aspetto rientra nel processo di consolidamento della propria identità, che in un mestiere come il nostro risulta particolarmente complesso. Devo ammettere che solo da poco mi riesce con maggiore naturalezza: rispondere alla domanda su quale sia la propria professione dichiarando di essere un’attrice non è affatto scontato. Per molto tempo si tende ad aspettare che siano gli altri ad attribuire un’identità, e questo allontana da ciò che si percepisce autenticamente. Il cambiamento è arrivato con una maggiore consapevolezza: nel momento in cui ho compreso di potermelo riconoscere, indipendentemente da qualsiasi legittimazione esterna. Oggi avverto meno il bisogno di uno sguardo altrui che confermi ciò che sono. È fondamentale, piuttosto, che sia io stessa a riconoscermi. È stato un percorso molto lento, maturato anche grazie a una crescita personale significativa. A un certo punto ho preso coscienza di essere riuscita, non senza grande fatica, a conciliare la sfera privata e, quindi, la maternità con il lavoro. Questo ha comportato l’accettazione di diversi aspetti: il bisogno di solitudine, alcune crisi improvvise, momenti di fragilità. Accogliendo tutto questo, ho compreso che faceva parte della mia identità. Ho realizzato di non essere un’attrice soltanto quando lavoro. Lo sono anche durante le pause, che costituiscono una componente essenziale del mestiere. La ricerca, le letture, l’osservazione, il modo in cui guardo i film e le persone: tutto contribuisce al lavoro. Essere attrice significa aver sviluppato uno sguardo sulla realtà più stratificato e consapevole. Per questo ho smesso di delegare ad altri la definizione di me stessa”.

La maternità ha dunque inciso in questo processo?

“Non saprei individuare con precisione il momento in cui è avvenuto questo cambiamento, ma la maternità ha avuto un ruolo determinante. Mi ha costretta ad accelerare i tempi. In passato disponevo di maggiore disponibilità e tendevo a dilatare i processi; oggi non è più possibile. Si tratta di un dato concreto, prima ancora che mentale: il tempo a disposizione è ridotto e richiede una maggiore concentrazione. Questo mi ha resa anche più diretta. Affronto con meno esitazioni il confronto con gli altri: mi espongo, esprimo ciò che penso, mi propongo con maggiore decisione. Tutto ciò ha modificato la percezione che ho di me stessa e, di conseguenza, anche quella che gli altri hanno di me. Oggi mi considero una professionista che lavora in modo costante, dotata di uno strumento che richiede di essere esercitato continuamente”.

Ha un peso anche il riconoscimento esterno?

“In parte sì, anche se nel tempo è cambiata la mia idea di cosa significhi essere attrice. Ciò che mi interessa davvero è svolgere bene il mio lavoro, avere opportunità che mettano alla prova e permettano di esplorare aspetti ancora inesplorati dell’essere umano. Sono particolarmente attratta da ciò che è contraddittorio, indefinito: è lì che, a mio avviso, risiede la vera ricchezza. naturalmente, è necessaria una scrittura capace di sostenere questa complessità e di restituirla in modo autentico. Per il resto, non nutro un grande interesse per ciò che ruota attorno alla professione. Tuttavia, momenti come un’intervista come questa, in cui è possibile confrontarsi con chi osserva il lavoro con la stessa profondità, risultano per me molto preziosi. Se un giorno dovessi ricevere un premio, probabilmente rappresenterebbe una sorta di riconoscimento ufficiale, un punto fermo. Non ho mai vinto un David di Donatello, né sono mai stata candidata. In un percorso più tradizionale, questo potrebbe apparire come una mancanza, quasi fosse assente un tassello fondamentale. La realtà, però, è che non mi trovo ancora in una posizione tale da poter scegliere tra numerose proposte: il percorso resta complesso. E questo non dipende esclusivamente da me. Fa parte di un sistema selettivo molto ristretto, basato su dinamiche spesso limitanti. Si tratta di un ambiente piccolo, piuttosto chiuso, che funziona secondo logiche e numeri non sempre legati al valore”.

Gomorra – La serie e il personaggio di Azzurra sono stati per lei una grande occasione. Si è mai sentita incasellata?

“Sì, ma entro limiti precisi. La sensazione di essere incasellata è arrivata soprattutto da una parte degli addetti ai lavori. In Italia esiste una tendenza a ridimensionare o svalutare prodotti che hanno ottenuto un grande successo. È quasi un atteggiamento conservatore: quando un’opera raggiunge un apice di popolarità, si tende a considerarla meno meritevole. Da qui nasce, da parte di alcuni, un atteggiamento svalutante, talvolta persino denigratorio. È in questo senso che mi sono sentita etichettata: come se Gomorra fosse un elemento limitante, anziché un valore aggiunto. Al di là di questo, ritengo che Gomorra sia stata un’esperienza rivoluzionaria e profondamente meritocratica. Ha introdotto un nuovo modo di concepire la serialità, anche dal punto di vista tecnico: il montaggio, il linguaggio, la costruzione narrativa. Ha dato spazio a nuovi talenti, non solo tra gli attori, ma anche tra i professionisti dei vari reparti, contribuendo alla nascita di un linguaggio completamente innovativo”.

Ha davvero rivoluzionato il modo di intendere la serialità televisiva.

“C’è anche un altro aspetto rilevante: in Gomorra ho interpretato un ruolo molto distante da me, che difficilmente avrei potuto affrontare in altri contesti. Ho lavorato su una lingua diversa dalla mia, il napoletano, e attraversato una gamma emotiva ampia e spesso contraddittoria. Il personaggio di Azzurra è stato oggetto di un lungo lavoro di esplorazione: ne ho seguito la crescita, accompagnandone l’evoluzione come donna, moglie e madre. Le opportunità offerte da Gomorra, non solo agli attori ma all’intero comparto produttivo italiano, sono state enormi. Ha generato occupazione per molte persone e ha avuto un impatto significativo sui territori, in particolare in Campania e a Napoli. Si è trattato di un’esperienza dalle potenzialità straordinarie, che meriterebbe di essere considerata un modello di riferimento”.

Marco D’Amore nel presentare Gomorra – Le origini si augurava che i giovani attori di oggi non corressero il suo stesso rischio: il diventare “troppo iconici”.

“Marco D’Amore e Salvatore Esposito, ad esempio, hanno vissuto quell’etichetta molto più di me. Sono stati effettivamente penalizzati da questo aspetto. In alcuni casi sono stati discriminati proprio per aver preso parte a Gomorra, per essere diventati così fortemente riconoscibili. Come se ciò li rendesse meno credibili in altri ruoli. Si tratta, però, di un errore significativo. La capacità di diventare iconici rappresenta, al contrario, una prova della loro qualità artistica. Nel momento in cui riuscivano a definire in modo così incisivo i loro personaggi, esprimevano il massimo livello del proprio lavoro. Questa dimensione, tuttavia, non è stata riconosciuta come tale. È una questione culturale, profondamente legata al contesto italiano”.

Lei cresce in Puglia, in un contesto lontano dal mondo dello spettacolo. La recitazione è stata una scoperta improvvisa oppure una lenta resa di consapevolezza?

“L’ho sempre saputo. Non si tratta di qualcosa che arriva all’improvviso, né di un colpo di fulmine. Avvertivo questa inclinazione dentro di me, senza però definirla. Solo in seguito ho compreso che aveva un nome, che poteva essere identificata con la recitazione. Mia madre lavorava in un grande negozio di abbigliamento insieme a mia zia, e io e le mie sorelle siamo cresciute in quell’ambiente. Per me rappresentava un osservatorio privilegiato: passavano numerose donne, ciascuna con una propria storia. Non mi limitavo a vederle scegliere i vestiti, ma ne osservavo i movimenti, i gesti, il modo di esprimersi. Spesso si confidavano, raccontavano frammenti della loro vita. Arrivavano da sole o accompagnate, e ognuna era diversa. Da bambina rimanevo in disparte, in silenzio, immaginando di essere una commessa o una cliente. Mi nascondevo nei camerini o nei depositi, provavo abiti e accessori, parlavo da sola davanti allo specchio, interpretando ruoli diversi. Quelle donne rappresentavano per me una fonte inesauribile di ispirazione. Credo che sia stata la mia prima vera palestra. Successivamente ho iniziato a riprodurre ciò che osservavo e ciò che leggevo. Dopo aver visto un film, cercavo di ricrearne le scene. La sera, prima di dormire, mi chiudevo nella mia stanza e ripetevo le battute: ero ancora alle scuole elementari. Progressivamente ho compreso che tutto questo possedeva una forma, un linguaggio, una collocazione nel mondo. Poteva diventare una professione. Durante le scuole medie e il liceo organizzavo spettacoli, recite, momenti legati alla creatività studentesca. È stato al termine del liceo che ho preso una decisione precisa: trasferirmi a Roma, tentare l’ammissione alle scuole di recitazione e intraprendere concretamente questo percorso”.

E come è andata?

“È stato un passaggio complesso, soprattutto per la mia famiglia. Non sono stata ammessa in accademia: il provino non è stato all’altezza, e ne sono consapevole. È stato un momento difficile. Nel frattempo, mi sono laureata in Lettere e Filosofia, un percorso che desideravo intraprendere e che si è rivelato utile. Parallelamente ho frequentato altre scuole di recitazione, che mi hanno offerto occasioni più immediate. Ho iniziato presto a lavorare a teatro, anche in ruoli da protagonista. Ho lavorato su un testo di Giuseppe Goffredo, autore a cui sono particolarmente legata. Proprio in ambito teatrale sono stata notata da Carlo Lizzani, che mi ha scelta per il suo ultimo film. Da lì si è avviata una serie di opportunità che mi ha permesso di entrare rapidamente nel cinema. Successivamente si incontra la realtà: tempi di attesa molto lunghi e numerose difficoltà. Costruire una solida sicurezza personale richiede tempo. Nel mio caso ne è servito molto, e il percorso è ancora in evoluzione”.

I suoi genitori come hanno reagito?

“All’inizio i miei genitori erano molto preoccupati. Non disponevano di grandi risorse economiche, quindi l’idea di mandarmi a studiare fuori comportava un sacrificio significativo. Inoltre, non consideravano la recitazione una prospettiva professionale concreta. La percepivano come un’illusione, qualcosa di temporaneo. Mi dicevano che, dovendo affrontare un impegno così rilevante, sarebbe stato preferibile orientarsi verso un percorso in grado di garantire una stabilità lavorativa. Da parte mia, non esisteva un’alternativa: non prendevo in considerazione altre strade. Avevo una fiducia profonda nelle mie possibilità. I primi anni a Roma sono stati, comunque, molto difficili. Ero consapevole della sofferenza dei miei genitori, che mi immaginavano sola, in condizioni precarie, con poche risorse economiche. In effetti svolgevo diversi lavori: cameriera, babysitter, commessa. Nel frattempo, studiavo, frequentavo la scuola di teatro e cercavo di costruire un percorso. Avevo scelto Roma proprio per questo: per la presenza di teatri, casting e opportunità. In una famiglia poco incline al dialogo, è stato complesso spiegare tutto. I rifiuti erano espliciti, mentre i consensi arrivavano raramente e in forma implicita. Con il tempo abbiamo imparato a comprenderci anche attraverso i silenzi. Oggi, ripensando a quel periodo, provo una forte emozione. Hanno affrontato un grande sacrificio, accompagnato da timori e preoccupazioni. Credo che abbiano iniziato a riconoscere il mio impegno vedendo che ho portato a termine i miei obiettivi: mi sono laureata con il massimo dei voti e ho iniziato a lavorare. Alla fine, si sono convinti, oppure hanno accettato la mia scelta”.

Diventare madre ha modificato il suo modo di vedere le cose? Le ha fatto comprendere i pensieri dei suoi genitori?

“Sì. La maternità mi ha aiutato soprattutto a comprendere ciò che non desidero riproporre ai miei figli. Le difficoltà vissute dai miei genitori erano già chiare, ma diventare madre mi ha permesso di liberarmi da alcune paure e da determinati schemi. Ho compreso quanto sia importante essere presenti per i figli, ma in modo autentico e consapevole. Per me si tratta di un ambito molto delicato, ma ho maturato alcune consapevolezze fondamentali. Ho compreso l’importanza di manifestare affetto ai miei figli, di abbracciarli e di esprimere apertamente ciò che provo per loro. Allo stesso tempo, ho accettato la possibilità di sbagliare: può capitare di arrabbiarsi, alzare la voce, perdere il controllo. Quando accade, però, è essenziale riconoscerlo, chiedere scusa e spiegare quanto è successo, chiarendo che la reazione non era rivolta contro di loro. Ho imparato a dare un nome alle emozioni e a legittimarle. Non ambisco alla perfezione, perché è irraggiungibile, e non desidero che i miei figli inseguano un modello irreale. Vorrei, piuttosto, che comprendessero ciò che accade, perché i bambini percepiscono tutto. Per questo sto cercando di trasmettere loro uno strumento fondamentale: la capacità di riconoscere e nominare le esperienze emotive”.

Ha mai avuto la sensazione che la sua ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“No, non credo che l’ambizione si trasformi in ossessione. Ciò che può diventare ossessivo è la paura: la paura di non essere all’altezza delle proprie aspirazioni. Almeno, questa è la mia esperienza. L’ambizione, invece, continua a rappresentare una componente essenziale della mia identità. È strettamente legata al desiderio, e il desiderio fa parte di ciò che sono. La percepisco come una luce, un punto di riferimento costante, che mi ricorda chi sono e verso quale direzione desidero muovermi. Attraverso il lavoro cerco di alimentarla, perché cresce insieme a me. Diventa ossessivo, piuttosto, il pensiero di non essere abbastanza, il confronto con chi riceve continuamente riconoscimenti e opportunità. Quando mi lascio attraversare da questi pensieri, entro in un meccanismo che finisce per ridimensionare il mio percorso e il mio potenziale, oltre a generare un giudizio che considero dannoso. Dovrei invece liberarmi da questa dinamica e concentrarmi semplicemente sulla qualità del mio lavoro. Quando mi soffermo sugli ostacoli come le responsabilità familiari o le difficoltà quotidiane rischio di entrare in un circolo vizioso fatto di dubbi e insicurezze. È una dinamica che riconosco come tossica”.

E sul lavoro?

“Quando lavoro, accade qualcosa di diverso. Il lavoro diventa uno strumento di comprensione, una chiave per interpretare me stessa. Mi restituisce una forma di legittimazione, mi ricorda chi sono e mi permette di sentirmi concretamente un’attrice. In quei momenti percepisco con chiarezza il mio valore: le capacità che possiedo, la stima degli altri, il legame che si crea con chi lavora accanto a me. Questa consapevolezza, tuttavia, non dovrebbe limitarsi al contesto lavorativo. L’obiettivo è riuscire a mantenerla anche nella quotidianità”.

Peccando di presunzione, cosa è stato fondamentale nel suo percorso: il talento, lo studio o la fortuna?

“Non esiste una risposta univoca, ma credo che intervengano diversi fattori. Innanzitutto, il talento: esistono attrici di grande valore che lavorano molto, e a ragione. C’è poi una dimensione legata all’indole, al modo di stare al mondo. Non riguarda soltanto ciò che si esprime in scena, ma anche ciò che si comunica: il carisma, il fascino, la capacità di attrarre. Nel mio caso, ad esempio, mi interrogo su quanto queste caratteristiche mi appartengano. Tendo a isolarmi, a rimanere in silenzio, a espormi poco; è possibile che questo influisca. Un altro elemento determinante è rappresentato dalle opportunità. Incontrare una certa scrittura consente di esprimersi in modo più incisivo e riconoscibile. Infine, esiste tutto ciò che sfugge al controllo individuale: un sistema che si fonda anche su numeri, algoritmi, visibilità, consenso. Conta molto essere percepiti come ‘l’attore del momento’. Questo è un ambito su cui non ho alcuna possibilità di incidere. Posso però continuare ad avere fiducia in me stessa e in chi lavora con serietà e autenticità. È verso quella direzione che desidero orientarmi”.

C’è qualcosa che, col senno di poi, ritiene di aver sottovalutato?

“Se c’è un aspetto che ho sottovalutato, riguarda me stessa. Questo atteggiamento ha probabilmente rallentato diversi passaggi del mio percorso. Non ho mai creduto abbastanza nelle mie capacità. Ogni risultato ottenuto veniva percepito come un evento straordinario, quasi casuale. Eppure, se una persona possiede talento e competenza, non si tratta di un miracolo. Oggi cerco di ridimensionare questa visione e di assumermi una maggiore responsabilità. Perché solo partendo da me stessa posso intervenire e modificare qualcosa. Se invece attribuissi tutto a fattori esterni o al sistema, non cambierebbe nulla. Per questo cerco di concentrarmi su ciò che è nelle mie possibilità. Sono consapevole di possedere talento. Lo percepisco a livello fisico, mentale ed energetico: sento che questo è il mio ambito. Tuttavia, non posso attribuire ad altri la responsabilità se non arrivano premi o riconoscimenti. Esistono attrici molto dotate che, oltre al talento, hanno avuto anche le occasioni giuste per esprimerlo pienamente”.

Come vive i momenti di vuoto lavorativo?

“Il nostro è un mestiere che espone a continue oscillazioni emotive, con fasi di grande intensità seguite da momenti di vuoto. La conclusione di un lavoro rappresenta sempre un passaggio delicato, quasi un processo di elaborazione. Viene meno quella carica vitale, così come il senso di appartenenza che si crea sul set, una sorta di famiglia temporanea. Si perde anche quella sensazione di pienezza. In quei momenti si rischia di rimettere tutto in discussione, fino a smarrire la percezione di sé e del proprio valore, con la conseguenza di dover ripartire ogni volta da capo. Ciò che sto cercando di costruire è un equilibrio: mantenere quella stessa energia anche durante le pause. Non tutti sono in grado di affrontare un lavoro di questa natura sul piano emotivo. È necessario sapersi mettere in relazione, entrare in connessione. Non è semplice fidarsi, comprendere fin dove spingersi, né valutare quanto l’altro sia disposto o capace di comprendere. Serve una comunità fondata sul confronto e su una condivisione autentica”.

Che cosa rappresenta per lei il successo?

“Non ho una definizione univoca nemmeno in questo caso, ma ritengo che sia il risultato di più elementi. Riguarda certamente la sicurezza personale: il momento in cui si riesce a riconoscere il proprio operato e a dirsi di aver lavorato bene rappresenta già un primo traguardo. In questo senso sto facendo dei progressi. Per me significa anche vedere che l’impegno trova una forma compiuta in un risultato riuscito, capace di restituire valore. Infine, è legato alla stima degli altri. Quando qualcuno, dopo aver visto un lavoro, sente il bisogno di condividere un riscontro, diventa evidente che si è riusciti a comunicare qualcosa di significativo. Non è necessario che sia un consenso ampio: anche la considerazione di poche persone può essere sufficiente a dare senso a ciò che si è fatto”.

Di recente, Francesco Montanari ci ha detto che la recitazione è anche un modo per dare risposta ai piccoli e grandi traumi che accompagnano ogni individuo. In questo senso, in che cosa è stata per lei terapeutica la recitazione?

“La recitazione mi ha condotta in territori che non immaginavo di poter esplorare. Innanzitutto, mi ha restituito il potere dell’immaginazione. Possedevo già una dimensione immaginativa, ma risultava in qualche modo limitata. Coltivare una libertà autentica nella fantasia non è semplice. La recitazione mi ha aperto a un altrove, e questo spazio è stato fondamentale anche per approfondire la conoscenza di me stessa. Mi ha permesso di scoprire risorse importanti: l’empatia, la capacità di ascolto, l’attenzione ai dettagli più sottili. Mi ha offerto una chiave di lettura del mondo e degli esseri umani. Mi ha fatto sentire competente, all’altezza, quasi dotata di una capacità speciale. Inoltre, mi ha aiutato ad accogliere le contraddizioni, a legittimare le fragilità, le parti irrisolte, anche quelle meno armoniche. Mi ha insegnato a comprendere me stessa e, allo stesso tempo, a rileggere anche il ruolo dei miei genitori nel mio percorso”.

Se la recitazione le venisse tolta all’improvviso, che cosa resterebbe?

“Si creerebbe un vuoto molto grande. La recitazione occupa uno spazio fondamentale nella mia vita: contribuisce a definirmi, mi fa sentire realizzata e mi conferisce una forza che altrimenti rischierei di non riconoscere. Fortunatamente ho accanto persone a cui sono profondamente legata. Sono poche, ma rappresentano un affetto solido, che non mi fa sentire sola. Si tratta delle mie amiche, dei miei figli, di mio marito. Anche se non mancano conflitti, talvolta anche intensi: in alcuni momenti mi restituiscono un’immagine di me che non sempre apprezzo, ma fa parte delle relazioni. Posso dire di avere una vita felice, perché sono circondata da persone che stimo e da cui mi sento amata. Non so quale strada avrei intrapreso senza la recitazione. Esistono altri ambiti che suscitano il mio interesse, ma non con la stessa intensità. La recitazione è ciò che mi fa sentire viva. È un’affermazione forse semplice, ma corrisponde alla realtà. Probabilmente avrei comunque cercato un modo per restare in relazione con gli altri, anche senza questo mestiere, ma non sarebbe stato lo stesso. Mi considero fortunata per averla incontrata, nonostante le difficoltà che comporta: a volte mette alla prova in modo profondo, ma allo stesso tempo offre slanci straordinari. Ho accettato questa alternanza continua. Senza la recitazione sarei rimasta me stessa, ma avrei osservato le persone da una prospettiva diversa”.

Nel suo percorso sentimentale, le persone accanto a lei sono riuscite a comprendere davvero le sue esigenze professionali?

“No, non completamente. Nella sfera intima tendo a non essere del tutto trasparente e faccio fatica a farmi comprendere fino in fondo. Rimango spesso in una zona intermedia, più defilata. In parte si tratta anche di una scelta: metto gli altri nella condizione di provare a interpretarmi. È raro che percepisca una totale assenza di giudizio. Le persone che mi conoscono davvero, che saprebbero descrivermi meglio di quanto farei io stessa, sono pochissime: le mie amiche più strette. Per i miei compagni, invece, è un compito complesso, e credo che a un certo punto tendano a rinunciare. Anche perché non lo consento pienamente: sono molto riservata rispetto alla mia interiorità, ai miei sogni e ai miei desideri, che spesso risultano contraddittori. Mi capita di sentirmi diversa ogni giorno: ho bisogno di solitudine, a volte preferisco il silenzio, altre volte sento l’esigenza di fermarmi completamente per poi ritrovare energia. Non è semplice convivere con questa complessità. Ho però compreso che nell’accettazione di queste incongruenze si trova una forma autentica di amore. Non è necessario comprendere ogni aspetto: accogliere è già un gesto significativo”.

È per esigenza di protezione?

“Sì, credo di sì. Fa parte di un percorso evolutivo: mi considero ancora in cammino. A volte mi percepisco ancora fragile, non del tutto adulta, non completamente definita”.

Nel suo percorso ha scelto anche progetti più leggeri e popolari. È stata una decisione consapevole?

“Sì, desidero sentirmi libera nelle scelte. Quando un progetto suscita il mio interesse, anche solo per il piacere di realizzarlo o per le persone coinvolte, scelgo di partecipare. È stato così, ad esempio, con Peppe Iodice: conoscendolo, ho apprezzato la sua spontaneità e la sua capacità di divertire, e ho deciso di prendere parte al progetto. Ho comunque cercato di conferire al personaggio una dimensione autentica, evitando superficialità”.

Lo accennavamo prima e ce lo ricordava anche Erasmo Genzini in un’intervista. Oggi il sistema sembra sempre più condizionato da logiche esterne, come la visibilità sui social. Come la vive?

“È una dinamica piuttosto penalizzante. È scoraggiante pensare che, in alcuni casting, la prima domanda riguardi il numero di follower. Esiste il rischio concreto di escludere interpreti di grande valore. Fortunatamente esistono ancora contesti virtuosi, realtà più piccole in cui il senso del lavoro viene preservato. Sono rare, ma riconoscibili. Ho avuto un’esperienza recente in questo senso con Edoardo De Angelis. Abbiamo appena concluso le riprese del film Il fuoco che ti porti dentro, insieme a Vanessa Scalera, Lino Musella ed Elena Radonicich. È stata un’esperienza estremamente significativa. Durante il provino ho avvertito immediatamente una sintonia, una condivisione di linguaggio e visione. Edoardo De Angelis possiede una qualità rara: riesce a mettere gli attori nelle condizioni ideali per lavorare, senza impartire indicazioni dirette. Offre stimoli (una musica, un oggetto) e, attraverso questi elementi, si arriva a costruire il personaggio, esplorando territori inattesi. Quando si incontra qualcuno che lavora in questo modo, si ha immediatamente la sensazione di essere nel contesto giusto”.