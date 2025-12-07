Ivana Spagna parla della depressione dopo la morte della madre, un momento in cui "ci si lascia sopraffare"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nella lunga intervista rilasciata dal salotto di Silvia Toffanin a Verissimo Ivana Spagna ritorna a quel momento buio della sua vita, quando a seguito della morte della madre precipitò nel baratro della depressione. Una condizione di cui si rese conto solamente con la consapevolezza, quando nonostante il dolore restò sui palchi del tour fino al crollo e alla volontà di rialzarsi. Era il 1997. Oggi la cantante è in grado di dire che in quei momenti "si è anche troppo lucidi" e che la depressione "è anche un dono", occhi nuovi con i quali scoprire un mondo che prima di allora ignoravamo.

Lo sfogo di Ivana Spagna a Verissimo

Domenica 7 dicembre Ivana Spagna, storica voce de Il cerchio della vita, si è messa a nudo nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato ciò che accadde dopo quel drammatico 1997, quando perse sua madre e si ritrovò disarmata di fronte al dolore.

"Non lo so neanche se non si ragiona, in quei momenti lì", dice la cantante, che aggiunge: "Si è anche troppo lucidi, secondo me, ma ci si lascia sopraffare dalla disperazione".

Della lucidità nonostante la crisi abbiamo già sentito parlare nel 1999 quando i Bluvertigo, nell’album Zero – Ovvero la famosa nevicata dell’85, nel singolo La Crisi (appunto) cantavano: "Molto spesso la crisi è tutt’altro che folle, è un eccesso di lucidità".

E quella consapevolezza Ivana Spagna l’ha scoperta, e la racconta così: "Ho capito che comunque è un regalo. Anche se si soffre si è qua perché si deve fare qualcosa per qualcuno. Se non vogliamo più pensare a noi stessi, abbiamo sempre qualcuno vicino che ha bisogno di noi".

La depressione

Ivana Spagna diede l’ultimo saluto a sua madre nel bel mezzo di un tour, che non poteva interrompere. "Io la sera stessa sono andata a cantare" e lo stesso fece per tutte le date. Lo fece "anche se ero disperata, anche se mi chiudevo in camerino a gridare". Alla fine del ciclo di concerti "ero distrutta fisicamente e mentalmente".

Quindi decise di dedicarsi al prossimo, e nella sua vita entrarono tanti gatti, uno in particolare che – racconta – "mi ha risvegliato dal torpore, come a dire: ‘E io a chi resto?'". In una fase della depressione, infatti, Ivana Spagna pensò di togliersi la vita.

L’incidente

Oltre al felino che con il suo miagolio l’avrebbe restituita alla vita, un altro momento di salvezza si sarebbe verificato durante un sogno. Nel 2024 Ivana Spagna, ospite a La Volta Buona ha raccontato che una volta sognò la madre il giorno prima di un incidente: "Mi diceva: ‘Attenta, domani sarà un frontale'".

Il giorno dopo, in effetti, la cantante ebbe "un frontale con l’auto di una signora" in un giorno in cui "pioveva molto".