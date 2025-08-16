Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per tentata rapina impropria, furto aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale dalla Polizia di Stato avvenuto nella giornata di ieri a Ivrea. Un uomo di quarantacinque anni è stato fermato dagli agenti mentre cercava di fuggire dopo aver sottratto due telefoni cellulari dal furgone di due clienti di un supermercato, aggredendo sia le vittime che i poliziotti intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato nel quartiere porta Vercelli, dove la situazione è stata riportata alla calma grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. “Ivrea e Banchette” ha identificato e arrestato il responsabile del furto aggravato e della tentata rapina impropria avvenuti presso un supermercato della città. L’uomo, un cittadino italiano di quarantacinque anni, è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi dal luogo del reato, dopo aver opposto una violenta resistenza sia alle vittime che agli agenti intervenuti.

I fatti: il furto e l’aggressione

L’episodio si è verificato nel parcheggio di un supermercato situato nel quartiere porta Vercelli di Ivrea. Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, una persona molesta è stata notata mentre si aggirava tra i veicoli parcheggiati. Approfittando della distrazione di due persone che si trovavano in fila alla cassa, l’uomo ha aperto il furgone di loro proprietà e ha sottratto due telefoni cellulari. Le vittime, accortesi del furto, hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sono uscite dal supermercato nel tentativo di bloccare il responsabile.

L’intervento della Polizia e la resistenza del sospetto

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Ivrea e Banchette” sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno sorpreso il sospettato proprio mentre stava aggredendo una delle vittime del furto, nel tentativo di garantirsi la fuga. Nonostante la presenza della Polizia, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni e minacciandoli verbalmente. Solo dopo una breve colluttazione, il quarantacinquenne è stato immobilizzato e fatto salire a bordo della Volante per essere condotto negli uffici del Commissariato.

Danneggiamenti e ulteriori reati

Durante il tragitto verso il Commissariato, l’uomo ha continuato a opporre resistenza e ha danneggiato in modo significativo l’abitacolo del veicolo di servizio della Polizia. Questo comportamento ha aggravato ulteriormente la sua posizione, aggiungendo il danneggiamento tra i reati contestati. Gli agenti hanno poi proceduto con le formalità di rito, identificando il sospetto e raccogliendo le testimonianze delle vittime e dei presenti.

La posizione giudiziaria dell’arrestato

L’uomo arrestato risulta già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, segno di precedenti problemi con la giustizia. Dopo l’arresto, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. La Procura di Ivrea ha coordinato le indagini, che si trovano attualmente nella fase preliminare. L’arresto è stato convalidato dal giudice competente.

