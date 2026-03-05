Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti tre fermi per rapina aggravata e lesioni personali aggravate a Ivrea. I provvedimenti hanno coinvolto tre giovani, già noti alle forze dell’ordine, accusati di aver aggredito un uomo per sottrargli effetti personali e gioielli. L’episodio si è verificato il 21 febbraio scorso nei pressi di un bar di corso Nigra.

Le indagini e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dalla Compagnia di Ivrea, con il supporto dei colleghi di Settimo Vittone e Agliè. Gli investigatori dell’Arma hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie all’analisi delle testimonianze raccolte e alle attività tecniche svolte subito dopo l’accaduto.

I protagonisti dell’aggressione

I militari hanno identificato tre giovani come presunti responsabili della rapina aggravata: un ventenne tunisino senza fissa dimora, una diciannovenne italiana e un diciassettenne tunisino. Tutti e tre erano già conosciuti dalle forze dell’ordine dell’eporediese. Secondo la ricostruzione, i ragazzi avrebbero agito in concorso, colpendo la vittima con particolare violenza.

La dinamica della rapina

L’episodio si è verificato il 21 febbraio scorso a Ivrea, in corso Nigra, nei pressi di un bar. La vittima, un trentenne residente in Emilia Romagna, è stata aggredita con pugni, calci, una catena, un bastone di legno e delle pietre. L’obiettivo dei tre era impossessarsi degli effetti personali dell’uomo, tra cui due collane d’oro e un braccialetto in argento che portava al collo.

Le conseguenze per la vittima

A seguito della violenta aggressione, la vittima è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 30 giorni. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di raccogliere elementi utili per l’identificazione dei presunti responsabili e di procedere ai tre fermi di iniziativa della polizia giudiziaria.

Gli arresti e le misure cautelari

Dopo l’arresto, il ventenne tunisino è stato condotto in carcere a Ivrea, la ragazza alla Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cotugno” e il minorenne al C.P.A. “Uberto Radaelli”. L’Autorità Giudiziaria competente, ovvero la Procura della Repubblica di Ivrea per i maggiorenni e la Procura per i Minorenni di Torino per il diciassettenne, ha disposto le misure cautelari. In seguito alla convalida, il Tribunale di Ivrea ha stabilito gli arresti domiciliari per la giovane e la custodia in carcere per il ventenne. Il Tribunale per i Minorenni ha invece confermato la custodia presso il carcere minorile per il minore.

IPA