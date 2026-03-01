J-Ax a Domenica In speciale Sanremo spiega la canzone contro i cliché degli italiani: "Siamo più di così"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

J-Ax è stato ospite dello speciale Sanremo di Domenica In condotto da Mara Venier. Il rapper ha detto di essersi goduto il Festival, portando sul palco la sua passione per il country. È stato inoltre ricordato il momento della serata cover, dove ha portato sul palco molti artisti milanesi. Infine J-Ax ha spiegato “Italia Starter Pack” e come il brano sia una critica ai cliché americani nei confronti dell’Italia.

J-Ax: “Ho portato la pazzia”

Il rapper J-Ax è stato ospite dello speciale del Festival di Sanremo a Domenica In, condotto da Mara Venier. I due si conoscono da molto tempo e sono amici, così la conduttrice ha riconsegnato a J-Ax il cappello che lui le aveva lasciato la sera prima. Il cappello country si è trasformato in un dono alla conduttrice e in un ulteriore regalo per Iva Zanicchi, seduta tra i commentatori.

Per J-Ax era la seconda volta sul palco dell’Ariston e in quest’occasione l’ha fatta con una canzone dai toni country. Ha parlato di questo genere come di una passione che si porta dietro da molto tempo e che ha deciso di concretizzare in un brano solo quando ha capito di saperlo fare bene.

“Questa è una botta di testa per cui tutti pensano che io sia pazzo. Mi sono detto che se dovevo fare la pazzia, dovevo farla davanti a tutta Italia”, ha spiegato.

La serata duetti “milanese”

Nella serata cover, J-Ax ha portato sul palco Milan un gruppo che ha visto insieme Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci in una versione inedita di “E la vita, la vita”, scritta da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto.

Aveva già raccontato in radio che la scelta della canzone e del gruppo si basava su chi gli aveva “dato casa” come Jannacci, ancor prima del rap. “Mi sono formato da bambino con loro, sono parte del mio Dna”, aveva dichiarato.

Poi a Domenica In speciale Sanremo ha aggiunto che da tempo aspettava l’occasione per restituire a loro, a tutti i nomi portati sul palco, quello che avevano dato a lui. “Sono cresciuto con i loro dischi, mi hanno adottato”, ha detto.

“Italia Starter Pack” non è contro gli italiani

J-Ax, per rispondere alla domanda sui luoghi comuni, dice di essere stufo di cercare difetti negli italiani. “Il pezzo non l’ho scritto per prendere in giro i tic degli italiani, ma per prendere in giro i cliché con cui gli altri ‘superpotenti’ del mondo vedono noi”, spiega.

“A partire da chi ci vede pigri, furbi o da quelli che hanno visto un film e pensano che l’Italia sia tutta un andare in giro in Vespa cantando, tra campagne toscane e uomini bellissimi”, aggiunge.

J-Ax fa riferimento allo stereotipo delle donne americane che arrivano in Italia per innamorarsi: “Dal meccanico al camionista sono tutti bellissimi e pronti a innamorarsi di una tardona americana in crisi di mezza età”. Ha quindi concluso ribadendo di aver scritto un pezzo per spiegare che gli italiani sono molto più di questo.