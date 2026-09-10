Jacob Coxon lascia Anthropic spaventato dall'AI e l'azienda conferma che "potrebbe sterminare l'umanità"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Le aziende che sviluppano AI stanno “mettendo a repentaglio le nostre vite”, correndo “verso una superintelligenza capace di auto-migliorarsi”. A dirlo è un giovane ricercatore, Jacob Coxon, che si è dimesso da Anthropic, la società che ha realizzato il chatbot Claude, spaventato dallo sviluppo incontrollato di modelli di intelligenza artificiale sempre più evoluti. Nell’ambiente, spiega, è reale il timore che l’AI potrebbe sterminare l’umanità.

Ricercatore Jacop Coxon lascia Anthropic

Ha fatto rumore nelle ultime ore le dimissioni da Anthropic di un giovane ricercatore inglese, Jacob Coxon, che ha lasciato la società di San Francesco che ha sviluppato il chatbot Claude denunciando pericoli catastrofici.

Secondo Coxon si sta correndo senza particolari attenzioni verso la creazione di una superintelligenza artificiale in grado di sterminare l’umanità.

ANSA

Uno scenario visto solo su libri e film, come lo Skynet della saga di Terminator, mentre secondo il 27enne il rischio è reale, e più vicino di quanto si pensi.

Specializzato nel pre-addestramento dei modelli AI, Coxon ha lavorato negli ultimi tre anni prima a OpenAI e poi ad Anthropic.

Il ricercatore ha spiegato i motivi del suo addio, non solo ad Anthropic ma al lavoro nel settore, in una serie di post su X che ha raggiunto oltre 140 milioni di visualizzazioni e in una intervista al Wall Street Journal.

I timori sull’AI che “potrebbe sterminare l’umanità”

Coxon ha espresso una profonda sfiducia nella capacità dell’industria del settore di gestire in modo adeguato lo sviluppo di modelli avanzati di intelligenza artificiale.

Il 27enne parla in particolare delle due società in cui ha lavorato: “Nessuna delle due aziende si sta comportando in modo responsabile“.

“Stanno correndo a tutta velocità verso una superintelligenza capace di auto-migliorarsi, mettendo a repentaglio le nostre vite”, ha scritto su X.

Secondo Coxon i sistemi di IA si stanno avvicinando velocemente a un punto in cui potrebbero “hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare dall’oggi al domani qualunque settore e acquisire vero potere e risorse“.

Il ricercatore ha affermato che “le persone che sviluppano l’AI credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio”.

I dirigenti, ha aggiunto, “edulcorano le loro parole sulla stampa per sembrare ragionevoli”, pur esprimendo in privato le stesse paure.

Lo stesso Sam Altman di OpenAI ha detto che una superintelligenza potrebbe arrivare entro il 2032.

Mentre Dario Amodei, confondatore di Anthropic, ha espresso in un recente saggio i timori che una AI potente al servizio di regimi autoritari possa portare a un “incubo totalitario” fatto di sorveglianza totale.

I campanelli di allarme

Nelle scorse settimane ci sono già stati alcuni campanelli di allarme, a partire dal caso Hugging Face.

A luglio agenti avanzati di IA sviluppati da OpenAI sono usciti in modo autonomo da un ambiente di test interno e hanno violato Hugging Face, una piattaforma di condivisione di codice, compromettendo parte dell’infrastruttura.

Anthropic ha poi rivelato un episodio analogo, spiegando che i suoi modelli Claude hanno ottenuto accesso non autorizzato ai sistemi di tre organizzazioni.