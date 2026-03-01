Jacopo Camagni morto a 48 anni, il debutto del fumettista con Lupin III per poi passare a Bonelli e Marvel

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morto il fumettista Jacopo Camagni, scomparso all’età di 48 anni a causa delle complicanze di un intervento al cuore. Aveva esordito ad appena 18 anni e grazie a talento e impegno aveva costruito la sua fortunata carriera fra Italia, Stati Uniti e Giappone. Panini Comics ha pubblicato un commosso messaggio d’addio.

Morto il fumettista Jacopo Camagni

Jacopo Camagni era uno dei fumettisti italiani più riconosciuti a livello internazionale. Nei suoi lavori si distingueva per uno stile dinamico e per la capacità di storytelling.

Nel 1998 aveva realizzato una graphic novel originale dedicata a Lupin III sotto la supervisione diretta del suo creatore, il leggendario Monkey Punch.

La collaborazione con Marvel, Panini e Bonelli

Un decennio dopo, Camagni era approdato stabilmente nel panorama del fumetto statunitense, lavorando per Marvel Comics. Nel corso degli anni aveva illustrato numerosi personaggi dell’universo Marvel, tra cui Longshot, Occhio di Falco, Deadpool e gli X-Men.

Il suo contributo si era esteso anche al franchise di Star Wars, per il quale aveva illustrato le avventure di Kanan Jarrus.

Nel 2017 era nata la serie urban fantasy Nomen Omen, pubblicata in Italia da Panini Comics e negli Stati Uniti da Image Comics, a cui è seguito il sequel Arcadia.

Per Sergio Bonelli Editore aveva lavorato al volume antologico a colori Groucho Quarto, dedicato allo storico aiutante di Dylan Dog, e alla serie Simulacri.

Nel 2023, in occasione del rilancio italiano di PlayStation Magazine aveva realizzato una cover che omaggiava la saga di Resident Evil.

Il cordoglio di Panini

Panini Comics ha ricordato Camagni con un commosso messaggio affidato ai social: “Oggi ci ha lasciati, a soli 48 anni, Jacopo Camagni, un grande autore del fumetto internazionale che abbiamo avuto l’onore di pubblicare per tanti anni, e che ha firmato per noi i disegni della grandissima saga di Nomen Omen e Arcadia”.

“Jacopo era un amico, un compagno di viaggio, un visionario, un grande disegnatore, e lascia un vuoto che facciamo fatica a comprendere. Lo vogliamo ricordare con le parole del nostro direttore Marco Lupoi: ‘Alcune giornate ti insegnano le verità più profonde, mentre ti sbranano il cuore. Vola, Jacopo, vola. Oltre la vita, oltre la coscienza, nello spazio tra i mondi dove continuano a vivere gli eroi, gli sciamani, i sognatori'”.