Jacopo Cecconi giornalista del Tg3 spiega la frase sull'eliminazione di Israele che ha scatenato le polemiche

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Jacopo Cecconi, giornalista del Tg3, è intervenuto dopo le polemiche sulla sua frase con Israele chiarendone il contesto e spiegando il significato. A sostegno del collega anche il Cdr del Tg3 e l’Usigrai. L’inviato ha specificato di essersi riferito esclusivamente alla partita di calcio dopo gli attacchi di faziosità e poca delicatezza nei confronti di quanto sta accadendo a Gaza.

La replica di Jacopo Cecconi

“L’Italia avrà la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo vincendo” questa la frase che Jacopo Cecconi in diretta al programma di Raitre LineaNotte per provare a porre fine alle polemiche scaturite da questa sua frase su Israele.

Non aveva nessuna intenzione né ha mai pensato nella sua vita ad una distruzione dello Stato di Israele.

ANSA I giornalisti Jacopo Cecconi e Gianmarco Sicuro con il premio giornalistico Sandro Curzi

Nessuna matrice antisemita nelle sue parole.

Il giornalista del Tg3 era in diretta nel corso del telegiornale delle 19.

Nel mirino quella parola “almeno” che, a detta del Consiglio di Redazione del Tg3, era riferita alla paventata esclusione di Israele dalle qualificazioni mondiali con una sconfitta a tavolino.

La difesa dei colleghi

A sottolineare l’operato del collega e spegnere le polemiche su quanto detto è stato il Cdr del Tg3.

Attacchi inverosimili nei confronti dell’inviato anche alla luce del suo curriculum oltre che nell’evidenza dei fatti.

La frase è stata estrapolata senza essere contestualizzata, sottolinea il Cdr, e l’uso strumentale della sola ultima frase ha causato un grave fraintendimento.

Dello stesso avviso l’Usigrai che, in una nota, ha parlato di “linciaggio mediatico” del tutto ingiustificato e inqualificabile riportando le parole esatte e il contesto per dimostrare la correttezza del giornalista del Tg3: “Da questa piazza arriva il messaggio che questa partita non si dovesse giocare, che Israele dovesse essere esclusa dalle competizioni. Allo stadio ci saranno 10mila persone, circa la metà della capienza. L’italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo vincendo”.

L’attacco a Jacopo Cecconi

In una nota l’ex ministro Carlo Giovanardi ha attaccato i giornalisti Jacopo Cecconi e Alessandro Antinelli definendoli “fazioni e scorretti”.

L’attuale esponente di Popolo e Libertà ha spiegato che a suo avviso i cronisti, impegnati in ruoli diversi nel corso della partita Italia-Israele, avrebbero entrambi utilizzato il servizio pubblico per la loro propaganda antisemita con affermazioni false sul genocidio in un momento in cui si festeggia per la pace.

Il precedente su Lucia Goracci

Prima delle polemiche sulla frase su Israele di Jacopo Cecconi, il senatore Maurizio Gasparri aveva definito l’inviata della Rai Lucia Goracci una negazionista del 7 ottobre.

La colpa della giornalista, a detta del politico, è quella di non aver parlato di bambini bruciati in merito a quanto accaduto in quella data.

Anche in quel caso erano intervenuti il Consiglio di Redazione del Tg3 e l’Ordine dei giornalisti.