Jacopo Madau contro Manor Solomon, attacco dell'assessore di Sinistra Italiana all'israeliano della Fiorentina

Manor Solomon non è il benvenuto a Firenze. Così la pensano diversi commentatori sotto il post della Fiorentina, al momento del suo arrivo in città, e l’assessore del Comune di Sesto Fiorentino, Jacopo Madau. Il motivo dell’ostilità nei confronti del giocatore ventiseienne non è tanto la nazionalità israeliana, come vogliono far credere Alessandro Draghi, consigliere di Fratelli d’Italia, e Stefano Mengato, ma le parole utilizzate su quanto sta accadendo a Gaza.

Manor Solomon “non è il benvenuto”

Il segretario provinciale di Sinistra Italiana, assessore alla cultura, al lavoro e alle politiche giovanili di Sesto Fiorentino, ha dichiarato che Manor Solomon, giocatore ventiseienne arrivato alla Fiorentina, non è il benvenuto.

L’assessore Jacopo Madau ha scritto sul proprio profilo Facebook che “chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze”. Parole dure, ma condivise anche da molte altre persone. Il post pubblicato dalla Fiorentina per salutare l’arrivo del calciatore è stato bersagliato da numerosi commenti con la scritta “Palestina libera”.

E se nascere israeliano non è una colpa, come ricorda giustamente il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, differente è il sostegno a un governo accusato di crimini di guerra e di mettere in atto un genocidio. Questa è la posizione di tifosi della Fiorentina, di molti cittadini italiani e non, e dell’assessore alla cultura di Sesto Fiorentino.

La critica a Madau

Le affermazioni di Jacopo Madau non sono piaciute e hanno trovato subito la risposta critica da parte di Fratelli d’Italia. Non solo Alessandro Draghi, che ha ribadito come non sia una colpa essere un cittadino israeliano, ma anche Stefano Mengato, capogruppo di Fratelli d’Italia a Firenze.

Quest’ultimo ha sottolineato che “la guerra divide, lo sport invece unisce” e si è chiesto quale colpa possa avere un ragazzo di 26 anni per quanto accade a Gaza. Intanto dal resto d’Europa arrivano prese di posizione forti, non soltanto quando il calciatore veniva fischiato, ma anche con il boicottaggio di eventi in cui Israele può partecipare come se nulla fosse (a differenza della Russia) come l’Eurovision 2026. Riconoscendo quindi ciò che sta accadendo e chi lo sta mettendo in atto, a differenza della maggioranza al governo.

Non poteva mancare neanche l’intervento del console onorario di Israele per Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, che ha risposto al segretario di Sinistra Italiana definendo “gravissime” le parole dell’assessore del Comune di Sesto Fiorentino.

Chi è Manor Solomon e cosa ha detto?

Manor Solomon è un giovane calciatore di 26 anni arrivato alla Fiorentina con un profilo da attaccante esterno. Più che il suo ruolo in campo, a destare polemiche è stato il suo appoggio a Israele nell’invasione di Gaza. Dal punto di vista calcistico, l’analisi è piuttosto neutra, non un campione, non scarso. Si è fatto notare soprattutto per la sua posizione filo-israeliana.

No, non è la nazionalità israeliana il problema, come sottolineano i portavoce di Fratelli d’Italia, ma le sue dichiarazioni. Un messaggio esplicito è stato quello relativo all’esplosione dell’ospedale di Gaza, che secondo il calciatore sarebbe stata causata dalla Jihad islamica. Ha inoltre dichiarato che Israele ha il diritto di difendersi e, più in generale, di pregare per Israele.

Molti i commenti critici sotto le dichiarazioni della Fiorentina sull’ingaggio. Bandiere palestinesi, messaggi come “Palestina libera” o più espliciti, con chi afferma di non voler un “assassino di bambini” in squadra.