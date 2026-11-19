Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili di Disney Channel. Poi, per ritrovare se stesso, Jacopo Sarno ha dovuto aspettare che il pubblico quasi si dimenticasse di lui. Un passaggio tutt’altro che semplice per chi, ancora giovanissimo, riempiva i palazzetti e apriva i concerti dei Jonas Brothers. Oggi l’attore e cantante milanese rivendica un’identità musicale che affonda le radici nell’adolescenza, quando sognava di diventare una rockstar. Con il singolo Pizza, Jacopo Sarno anticipa Disastri in cucina, l’album in uscita nel 2027, nel quale ironia, sonorità rock e storie quotidiane si intrecciano. Dietro un titolo apparentemente leggero si nasconde una riflessione sulla democrazia, sulle persone che vivono ai margini della società e sulla necessità di recuperare il contatto umano. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Jacopo Sarno ripercorre il successo con Disney Channel, gli anni trascorsi a New York, l’esperienza musicale con lo pseudonimo Jake Sarno e il rapporto con Fausto Cogliati, figura decisiva nella sua formazione. Racconta anche le delusioni, i sogni interrotti e la difficoltà di ricominciare quando il pubblico continua a identificarti con ciò che eri. Con una consapevolezza: il valore di una persona non coincide con i suoi risultati professionali.

Dietro un titolo leggero come Pizza si nascondono una Milano lontana dalle cartoline e una donna scomparsa che rappresenta la democrazia. Com’è nata l’idea di affrontare un tema così importante attraverso un simbolo popolare come la pizza?

“Pizza è volutamente un brano leggero da ascoltare. Affrontare un tema importante con ironia nasce proprio dal desiderio di mettere d’accordo opinioni diverse davanti a una pizza. L’ispirazione arriva dalla vita quotidiana. Esco di casa, metto il telefono in tasca e incontro persone. Ascolto le loro storie, condivido emozioni e spesso quegli incontri finiscono nelle mie canzoni. Volevo raccontare un’Italia diversa da quella che vediamo in televisione e sui social. I media ne mostrano soltanto una parte. Quando esci, osservi e ascolti, scopri una realtà molto più ricca. Pizza nasce anche da questo desiderio di recuperare il contatto umano. Quanto alla democrazia, basta pensare alle conversazioni al bar. Si parla di politica, ci si confronta, qualche volta si litiga. Poi arriva qualcuno che propone di andare a mangiare una pizza e, improvvisamente, si ritrova un punto d’incontro”.

Nel brano incontriamo un giornalista notturno, un senzatetto, una madre single e un ragazzo innamorato della propria moto. Sono personaggi ispirati a persone reali. Quale storia l’ha colpita maggiormente?

“Sono tutte persone che mi hanno lasciato qualcosa, altrimenti non sarebbero finite nella canzone. La storia del senzatetto, però, mi affascina particolarmente perché conosco pochissimo della sua vita. È un ragazzo che dice di chiamarsi Ivan e che incontro spesso nel quartiere. Ha una gran voglia di chiacchierare e parla una lingua tutta sua, inventata, che a tratti ricorda l’esperanto e a tratti il latino. Non sappiamo da dove venga. Sappiamo soltanto che vive al parco. Una sera mi ha detto che aveva fame e l’ho invitato a mangiare una pizza. Era felicissimo. Proprio ieri l’ho incontrato di nuovo e gli ho chiesto se ricordasse quella serata. Mi ha risposto di no. Allora gli ho raccontato di aver scritto una canzone in cui compare anche lui. La sua risposta è stata: ‘Sì, ti ho visto passare con la Porsche’. Peccato che non abbia una Porsche! Ivan è un personaggio surreale, capace di farmi sorridere, ma anche di suscitare molte domande. Non conosco nemmeno la sua età. Potrebbe avere dieci anni meno di me. Vive in un parco, ha bisogno di mangiare e cerca qualcuno con cui parlare. Cerca un contatto umano. Dovremmo dimenticarci di persone come lui, lasciarle sole? Credo proprio di no. Vorrei un’Italia che ci restituisse fiducia nel nostro Paese, che ci entusiasmasse e ci incoraggiasse a migliorare, anziché alimentare l’odio reciproco”.

Questa sensibilità verso le persone ai margini della società l’accompagna da sempre oppure è cresciuta con il tempo?

“L’ho sempre avuta, ma oggi è cambiato il mio modo di viverla. In passato vedevo queste persone come qualcuno a cui rivolgere un gesto di attenzione o generosità. Adesso le considero parte della mia stessa comunità. In un certo senso, mi sento anch’io tra gli ultimi. Non percepisco una distanza umana tra me e chi è meno fortunato. Per questo ho scelto di stare al loro fianco, non di fronte a loro, e di raccontare le nostre storie. Siamo tutti sulla stessa barca. Qualcuno affronta difficoltà maggiori, altri ne hanno meno, ma condividiamo lo stesso viaggio”.

Questa attenzione alle storie quotidiane sarà presente anche in Disastri in cucina, il suo prossimo album?

“Assolutamente. Ogni canzone racconta una vicenda diversa. Ci sono brani leggeri, altri romantici, esperienze personali e personaggi molto differenti. Il disco ha due elementi ricorrenti: la cucina e un astronauta. Quest’ultimo torna sulla Terra dopo un lungo viaggio e non si sente più a casa. Cerca di riconoscersi nei comportamenti delle persone, ma continua a sentirsi fuori posto, quasi fosse un osservatore esterno. Nonostante questo, vuole vivere le emozioni in prima persona. Non osserva la vita dallo spazio: è qui, sulla Terra, e vuole farne parte”.

Dopo Cotta a puntino, realizzata con Ernst Knam, arriva Pizza e il nuovo album si intitola Disastri in cucina. Ma Jacopo Sarno, ai fornelli, è uno chef oppure un disastro annunciato?

“Sono assolutamente un disastro! Ogni tanto, però, preparo piatti buonissimi senza capire come abbia fatto. Durante la collaborazione con Ernst Knam per Cotta a puntino, mi ha insegnato a preparare una torta incredibile. Naturalmente non sarei in grado di rifarla da solo, ma almeno in quell’occasione sono stato meno disastroso del solito. Vivo da solo e viaggio spesso, quindi cucino poco. Quando invito gli amici a casa mi piace mettermi ai fornelli, anche se non posso certo definirmi un grande chef”.

L’astronauta simbolo di Disastri in cucina è un personaggio che si sente estraneo al mondo. Quanto c’è di autobiografico in questa figura? Anche a lei capita di sentirsi fuori posto?

“Tutti i giorni. C’è sempre un momento in cui mi sembra di appartenere a un altro mondo o a un’altra epoca. La scoperta sorprendente è stata incontrare persone che provano la stessa sensazione. Abbiamo persino creato un gruppo Telegram. Non immaginavo che questo senso di estraneità rispetto alla società fosse così diffuso. Mi riferisco soprattutto ad alcune dinamiche dei rapporti umani, accentuate dai social. Ci sono meccanismi che non riesco ad accettare. Per esempio, trovo abominevole dividere le persone tra cool e cringe. Non voglio essere cool e non mi sento cringe, perché non mi vergogno di come sono. Qualcuno mi considererà certamente tale, ma non è un problema. Dopo Disney e tutte le esperienze vissute, sono arrivato a un punto in cui sono felice di non piacere a tutti. Anche gli hater, quando arrivano, sono i benvenuti”.

A proposito di Disney Channel, ho recuperato una sua intervista del 2009 in cui dichiarava di essere più rock di Zac Efron. Quell’anima era già presente quando il pubblico la identificava con Disney. Perché ha aspettato tanto prima di esprimerla pienamente nella sua musica?

“Potrei averlo detto, sì! La mia anima rock esiste da molto prima di Disney. Avevo una band a Milano e suonavamo in giro per la Lombardia. A quattordici anni portavo i capelli gonfi, la matita sotto gli occhi e sognavo di cantare come i Guns N’ Roses, i Mötley Crüe e Bon Jovi. Bon Jovi è sempre stato il mio principale riferimento musicale. Durante la registrazione del primo disco con Disney mi prendevano persino in giro: sul mixer, al posto di Jacopo, scrivevano Bon Jovi. Ho aspettato perché ne avevo bisogno. Per me il rock è soprattutto un modo di vivere, di affrontare le esperienze al cento per cento. Non parlo di comportamenti pericolosi o di stupefacenti, che non mi interessano. Parlo della capacità di lasciarsi sorprendere, di viaggiare, conoscere persone e buttarsi nelle esperienze anche con un pizzico di imprudenza. Prima di scrivere certe canzoni dovevo viverle. A un certo punto hanno cominciato a nascere una dopo l’altra. Quando le ho riguardate nel loro insieme, mi sono accorto che l’album era pronto”.

Lei aveva già un’identità pubblica molto forte fin da giovanissimo. Quanto è stato difficile trovare un suono che la rappresentasse davvero, anziché rispondere alle aspettative del pubblico?

“Il mio suono l’ho trovato grazie agli amici con cui lavoro. Insieme siamo riusciti a dare forma a una musica che mi rappresenta profondamente, anche nella sua leggerezza. Amo l’ironia e mi piace affrontare con una battuta persino gli argomenti più seri. Perché questa nuova identità musicale venisse accettata, però, era necessario che il pubblico crescesse e, in un certo senso, quasi si dimenticasse di me. Naturalmente è bellissimo incontrare persone che mi fermano per strada e mi dicono: ‘Sei stato la mia infanzia, non avevo più tue notizie’. Significa che oggi possono scoprirmi in una veste nuova, quella più autentica. È un’occasione per conoscerci nuovamente, quasi fosse la prima volta”.

Nel 2017 aveva già tentato di ridefinire la sua identità artistica pubblicando Chapter 1 con lo pseudonimo Jake Sarno. Perché aveva scelto quel nome e che cosa l’ha spinta, successivamente, a tornare a Jacopo?

“Dal punto di vista professionale, Jake Sarno è stato un errore. Non ho difficoltà ad ammetterlo. Quel disco era in inglese perché all’epoca studiavo negli Stati Uniti e vivevo a New York. A Brooklyn prendevo lezioni di armonica da un musicista blues e suonavo con lui nei locali. La mia vita si era trasferita oltreoceano e nessuno riusciva a pronunciare Jacopo. Tutti mi chiamavano Jake, amici compresi. Così, quando ho deciso di pubblicare un album in inglese, mi è sembrato naturale usare quello pseudonimo”.

Perché considera quella scelta un errore professionale?

“In passato molti artisti importanti pubblicavano dischi con nomi diversi. Con il mercato discografico tradizionale non rappresentava un grande problema. Oggi, invece, le piattaforme digitali creano profili separati e gli algoritmi rischiano di penalizzarti. L’errore è stato questo, non il percorso artistico. Quell’esperienza mi ha insegnato moltissimo e, in quel momento della mia vita, ero davvero Jake Sarno. Successivamente ho deciso di fare pace con l’italiano e con il mio Paese, tornando a scrivere nella mia lingua. Volevo parlare alle persone che sentivo più vicine, quelle che oggi si trovano soprattutto in Italia. Riprendere il mio nome è stata una scelta di autenticità”.

In quell’esperienza ha avuto un ruolo importante Fausto Cogliati, con il quale ha lavorato a Chapter 1. Quale insegnamento continua ad accompagnarla quando scrive una canzone?

“Fausto Cogliati mi ha insegnato tutto quello che so. È la persona che mi ha reso artisticamente libero e gli sarò sempre grato. Fausto purtroppo non c’è più, ma ancora oggi, quando scrivo o produco, sento la sua voce che mi dice: ‘Vediamo se è vero’. Erano le sue parole. Mi viene da sorridere e sento la responsabilità di essere all’altezza del lavoro che abbiamo fatto insieme”.

Ha attraversato linguaggi artistici differenti e cambiato più volte prospettiva. Oggi sente di conoscersi meglio oppure ogni nuova esperienza continua a sorprenderla?

“Credo che conoscere se stessi sia una ricerca senza fine. Un percorso che dura dalla culla alla tomba e che accompagna l’umanità da sempre. Basta pensare a Platone per capire quanto sia grande questo interrogativo. Come si arriva a conoscersi? Cercando, un passo alla volta. È quello che provo a fare, senza pretendere di guardarmi allo specchio e dichiarare: ‘Ecco, questa è la mia versione definitiva’. Siamo in continua evoluzione. È vivendo che costruiamo, giorno dopo giorno, la persona che diventiamo”.

In questa evoluzione, che cosa ha conservato del bambino che era? E quali convinzioni ha invece abbandonato crescendo?

“Ho conservato la capacità di sorprendermi, di meravigliarmi e di lasciarmi ispirare dagli altri. Non ho mai perso la voglia di ascoltare e imparare. Mi è rimasto anche il desiderio di giocare. Questo disco, in fondo, è proprio un gioco, a partire dal titolo e dalla metafora della cucina. Credo che, volendo, si possa rimanere un po’ bambini per tutta la vita. Ho invece abbandonato la necessità di piacere a tutti e la convinzione che il valore di una persona dipenda dai risultati professionali. Viviamo in una società che misura continuamente il successo, attraverso i like o altri parametri. Ma non è il lavoro a definire chi siamo”.

Immaginiamo una cena impossibile, con tre versioni di lei: il bambino di Io e la mamma, l’adolescente di Disney Channel e il Jacopo di oggi. Quale piatto preparerebbe?

“Preparerei a tutti una cotoletta alla milanese. In fondo sono ancora un bambino milanese e la cotoletta rimane sempre una hit. Per coerenza con il disco avrei dovuto rispondere pizza, ma stavolta vince la cotoletta”.

Pensa che il bambino e l’adolescente sarebbero orgogliosi dell’uomo che è diventato?

“Senza alcun dubbio. Il bambino sarebbe molto orgoglioso. L’adolescente probabilmente mi chiederebbe perché non sono diventato una rockstar, ma poi ascolterebbe le mie canzoni e direbbe: ‘Ah, va bene, mi piace quello che stai facendo’”.

Se potesse parlare con loro, li metterebbe in guardia da qualche errore oppure lascerebbe che scoprissero tutto da soli?

“Ho sempre la tentazione di anticipare tutto, ma non posso! Direi a entrambi di non preoccuparsi troppo, perché in qualche modo riusciremo a trovare una soluzione. Non prometterei che andrà tutto bene. Direi piuttosto che andrà tutto come deve andare”.

Dopo Disney Channel, la popolarità che aveva conquistato è diventata paradossalmente un ostacolo per ottenere nuovi provini. Come si affronta il momento in cui il successo passato rischia di limitare le opportunità future?

“Prima di tutto vorrei precisare che non attribuisco alcuna colpa a Disney. Mi ha dato tantissimo, permettendomi di vivere esperienze straordinarie e di sognare in grande. Quando interpreti a lungo un personaggio molto riconoscibile, però, alcuni casting director possono avere difficoltà a immaginarti in ruoli differenti. È un loro limite, non necessariamente dell’attore. Sul piano personale, il passaggio è delicato. Un mese prima riempi un palazzetto con i Jonas Brothers e poco dopo ti ritrovi a fare i conti con la fine di quel sogno. È un momento di svolta, potenzialmente pericoloso. Ho scelto di ripartire andando a studiare negli Stati Uniti, sostenuto da mia madre e dai miei amici. Quando un grande sogno si realizza e poi finisce, il dolore somiglia alla conclusione di una storia d’amore. È una forma di lutto. Avevo già provato una sensazione simile quando la mia band mi aveva cacciato dal gruppo”.

Che cosa era successo con la sua band?

“I miei compagni erano stanchi del fatto che lavorassi anche nei musical. Quando ho dovuto partire per la prima tournée teatrale, mi hanno allontanato. Era il gruppo che avevamo fondato insieme e con il quale sognavo di diventare una rockstar. Avevo quattordici anni. A quell’età è naturale avere sogni enormi, anche se poi la vita ti porta altrove. In diverse occasioni mi è capitato di sentirmi dire: ‘Tu non sei nessuno’, oppure di essere trattato come se non valessi nulla. Fa male, moltissimo. Ma anche quei dolori, con il tempo, si superano”.

Sua madre le aveva insegnato a chiedere un autografo alle persone che chiedevano il suo, per ricordarle che ogni individuo ha una storia e un valore. Questa attenzione verso gli altri emerge anche in Palle di Natale, il progetto realizzato con i ragazzi dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano che conta 17 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. Che ricordo conserva di quell’esperienza?

“Mi viene la pelle d’oca soltanto a pensarci. Palle di Natale è stata una delle esperienze più intense della mia vita. Mi ha coinvolto il mio amico Stefano Signoroni, che lavora all’Istituto dei Tumori ed è anche un cantante. Ho avuto l’opportunità di lavorare alla canzone e di dirigere il video insieme a ragazzi che mi hanno trasmesso un’incredibile voglia di vivere. Non riesco a trovare parole diverse. Mi hanno trasmesso tanta vita. Ed è ancora più difficile raccontarlo sapendo che alcuni di loro oggi non ci sono più”.

Qual è il ricordo di quei ragazzi che porta ancora con sé?

“Ogni tanto ripenso a quei ragazzi e li ricordo con affetto, anche se non ho avuto il tempo di conoscerli profondamente. Vedere tutta quella vita nei loro occhi e poterla condividere con altre persone è stato importantissimo. Sono felice che il pubblico abbia ringraziato quei ragazzi. Il mio contributo è stato semplicemente cercare di unire le loro idee, le loro anime e la loro voglia di vivere, per farle arrivare il più lontano possibile. Palle di Natale resterà sempre un ricordo accompagnato da una lacrima e da un sorriso”.

Per lei la musica oggi è soprattutto una forma di libertà oppure rappresenta anche una ribellione allo status quo?

“Status quo è un’espressione molto Disney! Mi ricorda subito High School Musical. Direi entrambe. Oggi la musica è il luogo in cui mi sento completamente libero di essere me stesso, senza filtri, nudo, crudo e sincero. Posso esprimere anche pensieri che, durante una conversazione, probabilmente terrei per me. È anche una forma di ribellione, perché ci sono molti aspetti della società che non condivido. E, in parte, mi ribello persino ad alcune abitudini legate al mio passato. Per esempio, quando parlo tendo ad avere una dizione molto impostata. Nell’album, invece, l’ho completamente stravolta. Il rock con una dizione perfetta non si può sentire!”.

Tra successi, delusioni e nuove partenze, è cambiato anche il suo modo di intendere il successo?

“Per molto tempo ho pensato che avere successo significasse riuscire a vivere del proprio mestiere. Era un obiettivo ragionevole, soprattutto prima della crisi che oggi attraversa il settore. Adesso anche questo è diventato difficile. Quasi tutti gli artisti conoscono questa realtà, ma pochi ne parlano. Mostrarsi su un red carpet può creare più opportunità professionali che ammettere pubblicamente di avere difficoltà a pagare l’affitto. Molti musicisti bravissimi sono costretti a svolgere anche un altro lavoro. È la situazione attuale, ma non deve diventare un motivo per rinunciare all’arte. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare”.

E l’ambizione? Quale posto occupa oggi nella sua carriera?

“Dipende dall’obiettivo che ci si pone. Se il desiderio è diventare ricchi e famosi, esistono strade molto più semplici della musica. Fatico a comprendere chi intraprende questo mestiere soltanto per raggiungere fama e ricchezza. Per me fare musica deve nascere da un’esigenza di comunicare. Poi, se le canzoni arrivano al pubblico e funzionano, può anche verificarsi un grande successo. Ma è un po’ come vincere alla lotteria. Non comprerei mai un biglietto dando per scontato di vincere. Nella musica vale lo stesso principio. Devono coincidere moltissimi fattori: talento, fortuna e risorse economiche sufficienti per promuovere il proprio lavoro. Il problema principale non è nemmeno capire se una canzone piaccia. Prima bisogna riuscire a farla ascoltare. Portare un brano nei telefoni di tutta Italia è probabilmente la sfida più difficile”.