Jacopo Trabattoni morto a 15 anni folgorato da un traliccio a Lodi, la famiglia smentisce la sfida social

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sono ancora al vaglio degli inquirenti le ipotesi sulla tragedia che si è consumata in località Bottedo, a Lodi Vecchio, dove il 15enne Jacopo Trabattoni è morto folgorato su un traliccio dell’alta tensione. I fatti risalgono alle 21:30 di venerdì 25 settembre, quando il corpo senza vita del minorenne è stato trovato dalla polizia e dai vigili del fuoco dopo la denuncia di scomparsa firmata dalla madre. Il pm Laura Pedio, della Procura di Lodi, potrebbe disporre l’autopsia. Tra le ipotesi, non si esclude quella della sfida social, che la famiglia tuttavia esclude.

Morto a 15 anni folgorato su un traliccio

La notizia arriva da Milano Today ed è confermata dall’Ansa. Secondo una prima ricostruzione, alle 21:30 di venerdì 25 settembre la polizia e i vigili del fuoco sono arrivati in località Cascina Bottedo, tra Lodi e Lodi Vecchio, dopo una denuncia di scomparsa presentata da una donna.

Quest’ultima aveva riportato che suo figlio era uscito di casa dalla sera prima, in bicicletta, e non aveva più fatto ritorno.

ANSA

La donna aveva riferito che Jacopo era uscito da solo. I soccorritori e gli agenti hanno trovato il corpo privo di vita del 15enne, ai piedi del traliccio dell’alta tensione alto circa 20 metri.

Sul suo corpo, da una prima ispezione, sarebbero presenti i segni di una folgorazione.

La prima ricostruzione e le indagini

Secondo una prima ricostruzione riportata da Ansa, Jacopo sarebbe arrivato in quel luogo da solo. Quindi potrebbe essersi arrampicato sul traliccio, ma durante la discesa si sarebbe verificato un calo di tensione risultato fatale per il 15enne.

Durante la discesa, quindi, il ragazzo potrebbe essere caduto e potrebbe aver impattato sui cavi, un contatto che gli sarebbe stato fatale. Il pm Laura Pedio potrebbe ora disporre l’autopsia per fare luce sulle circostanze che hanno portato al decesso. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’istituto di medicina legale di Pavia.

La famiglia smentisce l’ipotesi della sfida sui social

Secondo le prime ipotesi dei media, Jacopo potrebbe essersi arrampicato per scattarsi un selfie o per partecipare a una sfida sui social.

La famiglia, tuttavia, esclude questa ipotesi. L’analisi del cellulare del 15enne potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire il contesto in cui si è consumata la tragedia.