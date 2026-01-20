Jacques Moretti non era più il titolare del Le Constellation di Crans-Montana, la scoperta di Le Figaro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Secondo un’esclusiva del giornale francese Le Figaro, Jacques Moretti non sarebbe più, dal 2024, amministratore del Le Constellation, il locale dove si è verificato l’incendio che ha causato la strage di Crans-Montana. Un dettaglio che potrebbe avere conseguenze durante il processo all’uomo e a sua moglie.

Jacques Moretti non è il gestore del Le Constellation

Analizzando i registri commerciali svizzeri, il quotidiano francese Le Figaro ha scoperto che Jacques Moretti non risulta essere più il gestore, o meglio l’amministratore, del locale Le Constellation dal 2024.

Moretti ha perso il titolo di amministratore quell’anno in tutti e tre i locali di proprietà sua e della moglie Jessica. L’uomo risulta essere solamente socio in tutte le attività.

ANSA

Il giornale stesso spiega che questi cambiamenti di denominazione dei ruoli sono molto comuni nella gestione di questo tipo di società. I due però si erano definiti entrambi “gestori” del locale dove è avvenuta la strage di Crans-Montana durante i primi interrogatori.

Cosa significa per il processo

Per il processo penale, che potrebbe veder accusato Moretti della responsabilità della strage di Crans-Montana, questo dettaglio non dovrebbe cambiare nulla.

Un consulente legale interpellato da Le Figaro ha spiegato che Moretti è comunque colui che ha supervisionato i lavori di ristrutturazione che hanno portato alle mancanze nella sicurezza che, a loro volta, hanno reso possibile l’incendio.

Il ruolo di Moretti nella società potrebbe però influire sul risarcimento in sede civile. Qui il ruolo di Moretti potrebbe ridursi fino all’azzeramento delle sue responsabilità.

C’è però una questione importante da dirimere prima che questo possa accadere. La legge svizzera infatti prevede che venga verificato chi amministrava la società “di fatto”. Se fosse stato Moretti a ricoprire quel ruolo, la sola denominazione di socio non lo salverebbe.

I conti corrente dei Moretti

Sulla questione dei risarcimenti alle famiglie delle vittime e ai feriti pesa anche la recente scoperta della situazione finanziaria di Jacques Moretti e della moglie Jessica.

Sul conto corrente intestato ai due ci sarebbero soltanto 500 euro, secondo alcune inchieste di quotidiani svizzeri e francesi.

La coppia inoltre avrebbe accumulato diverse ipoteche, sia sulle attività che sulla loro abitazione, per un totale di 4,5 milioni di euro.