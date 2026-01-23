Jacques Moretti scarcerato dopo la strage di Crans-Montana, la reazione di Giorgia Meloni e Antonio Tajani

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nel pomeriggio del 23 gennaio, Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, teatro della strage di Crans-Montana, è stato scarcerato dopo il pagamento di una cauzione di circa 200mila franchi svizzeri. Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, su X ha commentato la scelta del Tribunale del Vallone di scarcerare l’imprenditore: “Un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli”. La premier Giorgia Meloni si è detta “indignata”.

Crans-Montana, Giorgia Meloni è indignata

“Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari”.

E ancora: “Il Governo italiano chiederà conto alle Autorità Svizzere di quanto accaduto”. Così ha scritto la premier via social.

Crans-Montana, lo sdegno del ministro Antonio Tajani

Antonio Tajani ha affidato, al suo profilo X, le sue prime parole, dopo la notizia della scarcerazione di Jacques Moretti su cauzione.

“Non ho parole. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano”, ha scritto il vicepremier.

Nello stesso messaggio, anche in qualità di Ministro degli Esteri, ha espresso nuovamente la sua vicinanza alle famiglie delle vittime.

“Rafforzeremo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai genitori delle vittime di questa incredibile sciagura”, le parole di Antonio Tajani.

Ha concluso spiegando le prossime azioni del Governo per far luce sulla strage di Crans-Montana: “Continueremo a collaborare affinché le autorità svizzere accertino la verità e le responsabilità di quanto accaduto”.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, come riporta Agenzia Vista, ha invitato la Commissione Europea a costituirsi come parte civile nel procedimento in Svizzera.

Il commento di Matteo Salvini

Anche Matteo Salvini ha commentato la notizia della scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti.

Ha deciso di pubblicare una foto del titolare de Le Constellation con a corredo la didascalia: “Vergogna”.

Le critiche alla cauzione per la libertà di Jacques Moretti

Antonio Tajani, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha parlato della scarcerazione di Jacques Moretti anche a margine di un evento organizzato da Forza Italia a Napoli.

“Se fossi stato io al posto dei magistrati di Sion non avrei concesso la libertà su cauzione”, ha spiegato il Ministro degli Esteri.

La cauzione di circa 200mila franchi svizzeri, circa 215mila euro, sarebbe stata pagata da un amico di Jacques Moretti che ha preferito rimanere anonimo.

Una scelta contestata anche da diversi media svizzeri.