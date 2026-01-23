Jacques Moretti torna libero dopo la strage di Crans-Montana, pagata la cauzione da 200mila franchi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È stata disposta la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario de Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove è avvenuta la strage che ha provocato 40 morti e 116 feriti durante la notte di Capodanno. Indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi, insieme alla moglie, per Jacques Moretti è stata pagata la cauzione di 200mila franchi (circa 215 mila euro) ed è così tornato libero. Sarà comunque sottoposto a misure per contrastare un eventuale pericolo di fuga, come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità.

Le polemiche sulla cifra della cauzione

La cifra della cauzione che è valsa la scarcerazione di Jacques Moretti era stata stimata, dalla stampa svizzera, intorno al milione di franchi.

La Procura di Sion ha ufficializzato i 200 mila franchi, in una nota, spiegandone i motivi.

“L’imputato attualmente non ha alcun reddito, lui e la moglie possiedono immobili ipotecati e veicoli in leasing, l’importo sembra adeguato”, queste le motivazioni della procura riportate dal Corriere della Sera.

Il quotidiano aggiunge che sul locale di Crans-Montana, dove è avvenuta la strage di Capodanno, graverebbero ipoteche di 1.100.000 e 250.000 franchi.

Chi ha pagato la cauzione

Secondo La Repubblica, che riporta una nota del Tribunale del Vallese, a pagare la cauzione è stato un caro amico di Jacques Moretti che ha preferito rimanere anonimo.

Il Tribunale del Vallese ha accettato la cauzione di 200mila franchi richiesta dalla procura valutando anche l’origine dei fondi, attraverso un’attenta analisi.

Ha, inoltre, indagato sul rapporto tra Jacques Moretti e la persona che ha pagato la cauzione per lui. Intanto, non si escludere la possibilità di ulteriori indagati.

La replica di Jacques Moretti

Prima di essere scarcerato su cauzione, Jacques Moretti aveva dichiarato ai giudici: “Non ho mai pensato di fuggire, e non mi è nemmeno passato per la testa. Non ho mai avuto intenzione di lasciare la Svizzera, perché voglio che venga fuori la verità su tutta questa vicenda. Mio padre è venuto a trovarmi in macchina e avrei potuto partire con lui”

Proprio per evitare il pericolo di fuga, sono state predisposte le seguenti misure:

divieto di espatrio;

obbligo di consegnare tutti i suoi documenti d’identità e di soggiorno alla Procura della Repubblica;

obbligo di presentarsi quotidianamente a una stazione di polizia.

Lo sdegno del ministro Tajani

Non trattiene l’indignazione il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su X ha scritto: “Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano”.

E ancora: “Rafforzeremo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai genitori delle vittime di questa incredibile sciagura. Continueremo a collaborare affinché le autorità svizzere accertino la verità e le responsabilità di quanto accaduto”.