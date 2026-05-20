Jaele Fo, l’intervista all’attrice: “Voglio solo fare qualcosa che non mi svuoti”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono film che parlano di ricostruzione, e poi ci sono storie che usano le macerie come pretesto per parlare delle persone. La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca parte da un borgo umbro ferito dal terremoto, da un luogo sospeso tra abbandono e rinascita, ma finisce presto per raccontare qualcosa di molto più umano: il bisogno ostinato di restare vivi anche quando tutto sembra essersi incrinato. Dentro questo universo si muove Silvia, interpretata da Jaele Fo: un personaggio duro, contraddittorio, in fuga, che prova a sopravvivere utilizzando gli unici strumenti che la vita le ha insegnato. Ma, proprio come accade nel film, anche questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Jaele Fo prende presto una direzione diversa da quella che ci si aspetterebbe. Perché parlare con Jaele Fo significa entrare in un territorio molto intimo, fatto di domande più che di risposte definitive. Si parla di cinema, certo, ma soprattutto di identità, di eredità familiari, di un cognome importante e del desiderio quasi feroce di sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero. Nel corso dell’intervista emerge una giovane donna che rifugge ogni costruzione artificiale. Non cerca di apparire perfetta, brillante o “risolta”. Racconta il disordine, le insicurezze, il timore del giudizio, la fatica di sentirsi sempre all’altezza. E proprio questa sincerità finisce per diventare l’aspetto più sorprendente della conversazione. C’è una frase che attraversa tutto il dialogo, anche quando non viene pronunciata apertamente: il bisogno di trovare un equilibrio tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo di diventare. È lì che il racconto si fa davvero interessante. Non nell’idea del successo o dell’esordio cinematografico, ma nel modo in cui Jaele Fo prova continuamente a ritagliarsi uno spazio autentico dentro un mondo che tende sempre a definire le persone prima ancora di ascoltarle. E allora questa intervista, più che il racconto di un film, diventa il ritratto di una ragazza che sta ancora imparando a concedersi il diritto di essere fragile, contraddittoria, imperfetta. E forse, proprio per questo, tremendamente vera.

Chi è Silvia, il personaggio che interpreta nel film La bolla delle acque matte, per Jaele Fo?

“Credo che Silvia rappresenti una persona profondamente in difficoltà. Per come l’ho immaginata, non è cattiva per il semplice gusto di esserlo. Lo è perché la vita non le ha offerto altre opportunità per crescere, evolversi e imparare modalità diverse di sopravvivenza. La considero un personaggio che tenta disperatamente di restare a galla e che, per questo, utilizza tutti gli strumenti a sua disposizione, anche quelli sbagliati. Ma, al di là di questo, ritengo sia importante comprendere che la vita non le abbia insegnato altri modi di stare al mondo. Si è costruita completamente da sola. Eppure, nonostante tutto, la considero un personaggio molto resiliente. Quando arriva in questo luogo e incontra gli altri personaggi, si rende conto anche della bellezza che esiste lì dentro. Capisce che gli altri, pur vivendo difficoltà enormi, hanno scelto un modo differente di affrontarle e, proprio da loro, apprende qualcosa”.

Ha usato un aggettivo che mi piace molto: “resiliente”. Quanto sente suo questo termine?

“Molto. Nonostante la vita sia stata generosa con me e mi ritenga assolutamente fortunata (perché sono nata nella parte giusta del mondo, con molte opportunità e privilegi), penso comunque che la resilienza entri nelle scelte quotidiane che compiamo. Anche nello scegliere di stare dalla parte giusta. Nel battersi per cause che magari non ci riguardano direttamente. Nel difendere chi è più fragile, chi fatica maggiormente a far sentire la propria voce o a vedere riconosciuti i propri diritti. Credo che in questi casi servano sempre forza e determinazione. Bisogna andare avanti anche quando è difficile. E questo vale anche per la realizzazione dei propri sogni, nella dimensione più personale della vita: essere resilienti di fronte alle grandi difficoltà dell’esistenza. Quindi sì, è una parola che sento molto vicina. Anche se penso che esistano persone che abbiano più bisogno di me di identificarsi in questo termine”.

Questo è il suo primo film e da protagonista, C’erano già stati cortometraggi ed esperienze legate alle serie televisive, però il primo film da protagonista rappresenta sempre qualcosa di diverso. E quella parola, “protagonista”, spesso incute timore. Per lei che significato ha avuto?

“Sicuramente è stata una sfida enorme. E non nascondo che, in alcuni momenti, ho avuto paura, perché si avverte molto la responsabilità di dover restituire un personaggio e tutto ciò che rappresenta. Per me era importante darle dignità. Anche se Silvia è distante da me sotto molti aspetti e per molti pensieri, volevo comunque trattarla con rispetto, senza giudicarla e senza ridurla semplicemente al personaggio negativo della storia. Perché anche un personaggio negativo porta con sé fragilità, un passato e delle ferite. Il mio primo obiettivo, quindi, era non mancarle di rispetto e riuscire a trasmetterne tutte le sfumature. Poi, naturalmente, è stata anche la prima volta in cui mi sono trovata a sostenere sulle spalle un intero arco narrativo. È stata un’esperienza molto interessante, estremamente formativa e anche un po’ spaventosa. Ho cercato di mettere in pratica tutto ciò che avevo imparato negli anni di studio”.

Il fatto che questo ruolo sia arrivato adesso è una coincidenza oppure una conseguenza delle sue scelte? Perché già da giovanissima gravitava attorno al teatro, alla commedia dell’arte…

“In realtà no, questa ricostruzione è un po’ inesatta, nonostante venga riportata ovunque. Prima di intraprendere questo percorso mi occupavo di tutt’altro e non avevo alcuna intenzione di fare l’attrice. Ho studiato economia. È vero che gravitavo intorno al teatro, ma dipende ovviamente dalla famiglia in cui sono cresciuta. Ho sempre frequentato il teatro con mio padre Jacopo, accompagnavo mia madre mentre seguiva lui e ho visto i miei nonni recitare per tutta la vita. Quel mondo, quindi, l’ho respirato sin da bambina. Però devo essere sincera: i corsi di teatro organizzati dai miei nonni li frequentavo più come nipote che come persona realmente interessata a fare questo mestiere. Anzi, per molti anni ho quasi respinto completamente l’idea della recitazione”.

Devo dire che la sua sincerità fa sorridere. Molti avrebbero raccontato una versione diversa.

“Infatti, oggi quasi mi pento di non aver iniziato prima. Sapendo che poi, a ventun anni, dopo l’università, avrei comunque deciso di provarci, forse avrei potuto sfruttare quell’onda quando avevo più occasioni. Ma avevo scelto una strada completamente diversa. Quando mia nonna mi chiedeva che lavoro volessi fare da grande, rispondevo ‘la commercialista’. Oppure ‘la spogliarellista’, ma quello era solo un modo per provocare: ero una bambina molto ribelle. Ho studiato comunicazione e marketing al liceo e pensavo di lavorare in quell’ambito. Volevo fare la social media manager e l’ho fatto. Poi, però, desideravo intraprendere la carriera di modella. Sono andata a Milano e, tramite l’agenzia di moda, sono stata indirizzata verso il cinema. Mi è stata proposta questa opportunità e lì ho pensato che, dal momento che arrivava da fuori dell’ambiente familiare, allora avrei potuto provarci davvero. E quando ho cominciato a recitare seriamente, mi sono resa conto che, rispetto alla moda, avevo molti più strumenti per esprimermi. Poter utilizzare anche la voce, lavorare sulla psicologia di un personaggio… tutto questo era molto più stimolante per me. Mi dava una libertà decisamente maggiore. Però, sì, ho iniziato tardi. Davvero tardi. Ho cominciato a studiare recitazione e a lavorare dopo l’università, quindi a ventuno o ventidue anni”.

E lo considera tardi?

“Per gli standard di questo ambiente sì. Però, fortunatamente, quello dell’attore è un mestiere che si può fare finché si ha la possibilità di farlo, per tutta la vita. Cerco quindi di non lasciarmi condizionare troppo dall’idea che a ventidue anni sia già tardi. Anche perché esistono moltissimi esempi di grandi attori scoperti dopo i trent’anni, alcuni addirittura dopo i quaranta. Perciò preferisco non pensarci troppo”.

Il fatto che rifiutasse la recitazione dipendeva proprio dalle sue origini familiari?

“Sì, totalmente, quasi come una forma di opposizione. Probabilmente anche perché caratterialmente ero ribelle e volevo essere quella ribelle della famiglia”.

Oppure desiderava semplicemente trovare un posto nel mondo che fosse davvero suo…

“E ci tengo a precisare che i miei familiari non hanno mai cercato di indirizzarmi. Però, quando si cresce in una famiglia così conosciuta, capita spesso di sentirsi dire che si è ottenuto qualcosa soltanto perché si è ‘figlia di’ o ‘nipote di’. Ed è una situazione che mi infastidiva molto. Per questo volevo intraprendere un’altra strada: desideravo costruire un percorso che fosse davvero mio, basato sulle mie capacità”.

E invece, in qualche modo, il destino l’ha riportata proprio lì. Spesso si prova a sfuggire al proprio codice genetico, ma poi quello torna a chiamarci.

“Beh, anche le passioni si trasmettono. È naturale che la mia famiglia mi abbia trasmesso questa inclinazione. Magari, se i miei fossero stati pizzaioli, avrei amato fare la pizza”.

Ricorda la prima volta in cui si è rivista recitare? Che effetto le ha fatto?

“Oddio… probabilmente all’inizio non mi piacevo molto. Sono molto autocritica. Però ero soddisfatta. Questo, poi, è un mestiere in cui bisogna essere scelti. Certo, si può anche prendere un gruppo di amici e decidere di girare qualcosa insieme, ma nella maggior parte dei casi è qualcun altro a scegliere te. Per questo, ogni volta che sono stata selezionata per un progetto, mi sono sentita molto grata. E anche felice di pensare che forse avrei potuto farlo davvero. Mi piaceva anche vedermi diversa da me stessa. È un aspetto che trovo divertentissimo: assumere identità differenti”.

E qui entra in gioco anche la parola “ambizione”. Lei come la vive?

“Non so nemmeno se mi piaccia la parola ‘ambizione’. E non so neppure se io sia una persona davvero ambiziosa. Forse mi manca persino un po’, e magari potrebbe essere una qualità utile, perché l’ambizione accende qualcosa dentro. Più che altro cerco di fare un lavoro che mi piaccia e che mi permetta di stare al mondo senza sentirmi svuotata. Vorrei dedicarmi ad attività che mi divertano davvero, che non mi sottraggano energia vitale. Nella recitazione ho trovato questo equilibrio. Anche gli aspetti più pesanti del lavoro come le attese o gli orari complicati non mi pesano troppo. Probabilmente perché, arrivando dal mondo della moda, ero già abituata a certe dinamiche. La recitazione, però, rispetto alla moda, mi ha dato una profondità molto maggiore. Non sono competitiva. Certamente spero di poter fare questo mestiere per tutta la vita e di farlo bene. Spero di essere all’altezza delle opportunità che mi vengono offerte e di non deludere nessuno”.

C’è una frase famosissima di Friedrich Nietzsche: “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante”. Se la stella danzante è l’artista, qual era il caos dentro di lei?

“Probabilmente il bisogno di dimostrare il mio valore personale. Nel mondo della moda avevo sviluppato molto il timore di essere identificata soltanto attraverso l’aspetto fisico. Per questo sentivo l’esigenza di dimostrare di avere anche qualcosa da esprimere”.

Questo bisogno nasceva da un giudizio esterno oppure era qualcosa di interiore?

“Credo sia un insieme delle due componenti. Oppure qualcosa che inizialmente proveniva dall’esterno e che poi ho interiorizzato. Non penso neppure che riguardi soltanto me. Credo abbia molto a che fare anche con la società in cui viviamo oggi, dove tutti sentiamo continuamente il bisogno di mostrarci, di dimostrare qualcosa, di apparire felici, belli, interessanti, perfino ‘cool’. Sicuramente il bisogno di dimostrare il proprio valore è un tema che mi tocca molto. Però non saprei dire se nasca davvero da me oppure da un condizionamento esterno”.

Beh, essere la nipote di un premio Nobel forse, in qualche modo, ha il suo peso.

“Sì, forse sì. Sicuramente. Però ne sono anche molto orgogliosa, ovviamente. Ma è difficile essere percepiti come individui autonomi. Avevo anche pensato di cambiare cognome ma aveva un suono troppo bello. Nome e cognome insieme funzionavano bene, quindi alla fine mi sono chiesta perché avrei dovuto modificarlo”.

Spesso l’arte assume una funzione terapeutica. Attraverso la recitazione, che cosa ha scoperto di sé che prima non conosceva?

“Forse sto ancora imparando a uscire dagli schemi. A lasciarmi andare davvero. Mi sento ancora molto limitata da me stessa. Però, poco alla volta, sto imparando ad abbandonare certe resistenze interiori. Sono molto critica e molto perfezionista, e questo nella recitazione può diventare un grande limite. A volte non si riesce a essere altro da se stessi. Invece ogni personaggio contiene aspetti e sfumature che esistono già dentro di noi. Quindi forse non ho scoperto qualcosa di completamente nuovo. Piuttosto, attraverso i personaggi con cui mi sono confrontata, ho approfondito parti di me stessa che erano già in nuce”.

Nel lavoro artistico torna sempre la parola “successo”. Lei come la racconta a se stessa?

“Il successo mi spaventa un po’. L’idea della fama, dell’essere fermata o riconosciuta per strada… Però, se un giorno dovesse davvero arrivare, mi piacerebbe utilizzarlo per sostenere temi e battaglie che considero importanti già oggi. Credo che avere visibilità possa essere utile, se serve a dare voce a qualcosa. Il successo, però, secondo me non dovrebbe mai essere l’obiettivo. Dovrebbe essere una conseguenza. Mio padre, una volta, mi raccontò anche una storia molto bella. Qualcuno aveva chiesto a Maurizio Costanzo quale fosse il segreto del successo e lui aveva risposto più o meno così: non sapeva come spiegargli che probabilmente non avrebbe mai avuto successo, perché il punto non era voler apparire. Se si fa qualcosa pensando soltanto a essere visti, allora in ciò che si crea non si mette davvero nulla. Rimane soltanto il desiderio di apparire e, inevitabilmente, tutto finisce per risultare vuoto”.

Dare voce alle battaglie. Qual è, da questo punto di vista, la battaglia che le sta più a cuore?

“Sicuramente il femminismo, inteso soprattutto come parità. Mi piacerebbe riuscire a scardinare una serie di meccanismi che possono sembrare piccoli o banali, ma che in realtà sono profondissimi. Differenze nel modo in cui ci si rivolge alle donne, nel modo in cui vengono pensate, considerate e percepite rispetto agli uomini. Ed è qualcosa che accade ovunque: nel lavoro, nella vita quotidiana, in qualsiasi contesto. È una disparità che noto continuamente. Mi piacerebbe anche trasmettere un’idea di comunità, di unione. Ho l’impressione che oggi viviamo in una società composta da individui isolati, ciascuno chiuso nel proprio piccolo mondo, e questa visione per me è assurda. Trovo incredibile che spesso non ci si renda conto di una verità molto semplice: l’unione fa la forza. Se ci si aiuta davvero, se ci si sostiene reciprocamente, tutto diventa più affrontabile. Anche le difficoltà pesano meno, perché si capisce di non essere gli unici a vivere determinate esperienze. Secondo me condividere di più migliorerebbe la vita di tutti. Invece oggi vedo spesso il contrario: le persone fanno fatica sia a stare vicino a chi soffre sia a gioire per la felicità degli altri”.

È come se si preferisse sempre la strada dell’egocentrismo: pensare soltanto al proprio orticello, senza preoccuparsi se quello altrui stia marcendo oppure fiorendo.

“Esatto. Mentre, se esistesse davvero un senso di comunità, nel momento in cui io aiutassi lei, lei aiuterebbe me quando sarei io ad avere bisogno. Non esisterebbe più quella mentalità del ‘non posso aiutarti perché ho già i miei problemi’. Perché si avrebbe la certezza di poter contare, a propria volta, sul sostegno degli altri”.

Che poi è anche il senso stesso di La bolla delle acque matte, se ci pensa.

“Infatti, sono stata felicissima di partecipare a questo progetto proprio perché condivido pienamente gli ideali e i messaggi del film. Parla di solidarietà, resilienza, resistenza e sogni. E sinceramente penso che non avrei potuto desiderare un progetto migliore con cui iniziare. Anche il personaggio di Elsa, per esempio, è molto significativo: è arrabbiata, chiusa, si oppone a quel desiderio di ricostruire e ripartire che invece appartiene a Lorenzo, Libero e agli altri personaggi. Lei resiste. Però nessuno la abbandona, nessuno la lascia sola. Anzi, gli altri comprendono che, in quel momento della sua vita, abbia bisogno di ancora più attenzione, più cura e più presenza rispetto agli altri”.

Ho pensato alla scena finale del film Hamnet, in cui tutti si tengono per mano. È un’immagine bellissima.

“Sì, meravigliosa. Basta che una persona dia la mano a un’altra e automaticamente ci si sostiene tutti insieme. E secondo me il punto è proprio questo: il primo passo è sempre il più difficile, ma quando qualcuno trova il coraggio di compierlo, spesso gli altri lo seguono. Viviamo in un mondo in cui, addirittura, a volte ci si vergogna di aiutare qualcuno. Può capitare di provare a dare una mano e sentirsi rispondere: ‘Mi lasci stare’, ‘Chi gliel’ha chiesto?’, “Chi è lei?’. Eppure, preferisco comunque intervenire. Se vedo qualcuno in difficoltà per strada, una signora con delle borse pesanti o una coppia che sta litigando in modo eccessivo, provo comunque a fare qualcosa. Magari mi sentirò dire che non ce n’era bisogno, però almeno avrò tentato”.

Del modo in cui le donne vengono trattate nei diversi contesti, qual è l’aspetto che la fa arrabbiare di più?

“Intanto vorrei precisare una cosa importante: non è soltanto una questione di uomini che trattano diversamente le donne. È anche una questione di donne che trattano le donne in modo diverso rispetto a come tratterebbero gli uomini. Perché il patriarcato riguarda tutti. In qualche modo ne siamo tutti vittime, ma anche tutti complici. E io per prima mi ritrovo a combattere contro pensieri interiorizzati. A volte mi fermo e mi domando perché stia pensando una determinata cosa. Cerco di smontare certi automatismi. Per esempio, capita spesso che, quando un uomo fa un commento patriarcale o sessista, la mia reazione sia quasi quella di pensare che, essendo un uomo, sia ‘normale’. Mi infastidisce, certo, glielo faccio notare, però in qualche modo tendo quasi ad aspettarmelo. Quando invece succede da parte di una donna, mi arrabbio molto di più, perché penso che dovrebbe essere la prima a riconoscere quel problema”.

E questo dimostra quanto certi meccanismi siano radicati.

“Lo si vede anche nei grandi casi pubblici. Se penso agli scandali o alle cosiddette ‘cancellazioni’ degli ultimi anni, mi vengono in mente quasi sempre donne. Penso a Chiara Ferragni con la vicenda del pandoro o ancora a Martina Strazzer quando esplose la polemica sulla dipendente incinta. Non sto difendendo queste persone nello specifico, però mi colpisce il doppio standard. Quando sbaglia un uomo, molto spesso si tende a dire che stava pensando all’azienda oppure lo si perdona più facilmente. Con le donne, invece, la reazione è quasi sempre molto più dura. Due pesi e due misure. Ed è qualcosa che si percepisce anche sui set o negli ambienti lavorativi più comuni. Mi è capitato moltissime volte di trovarmi accanto a un collega uomo e vedere persone rivolgersi automaticamente a lui, anche quando il ruolo principale era il mio. Ricordo, per esempio, una situazione durante un festival musicale in Umbria, del cui team organizzativo faccio parte e per il quale lavoro anche come social media manager. Ero lì con il mio ex fidanzato per cercare collaborazioni e contatti. Lui non aveva assolutamente nulla a che fare con il festival. Eppure, tutti continuavano a parlare con lui. E lui stesso ripeteva che avrebbero dovuto rivolgersi a me, perché lui era lì soltanto per mangiare gratis. È proprio un atteggiamento automatico. Quasi una forma di autorevolezza attribuita all’uomo per default”.

Anche perché spesso si parte dal presupposto, sbagliato, che la donna sia meno competente o più fragile.

“Esatto. Ed è molto faticoso. Anche nel cinema, come in moltissimi altri settori, i ruoli di potere sono ancora occupati quasi esclusivamente da uomini. E invece servirebbe semplicemente più equilibrio. Perché poi, quando si guardano film diretti da donne, ci si rende conto che portano uno sguardo diverso, un punto di vista nuovo. Ci lamentiamo continuamente del fatto che vengano raccontate sempre le stesse storie. Allora lasciamole raccontare anche a persone che, inevitabilmente, hanno vissuti differenti. E infatti molti dei film diretti da registe negli ultimi anni, secondo me, sono stati bellissimi. Poi io amo gli uomini, davvero. Non è una guerra tra donne e uomini: non significa che le donne siano migliori, siamo semplicemente esseri umani. Vorrei davvero superare questa divisione rigida tra uomo e donna. Siamo persone. Posso trovare qualcuno simpatico oppure insopportabile per ciò che è, non per il genere a cui appartiene. E questo discorso lo vivo anche nella mia storia familiare. Mi viene nominato continuamente mio nonno. Ed è normale, soprattutto quest’anno, con il centenario. Però penso sempre una cosa: se mia nonna non fosse stata accanto a lui in quel modo, Dario Fo probabilmente non avrebbe mai vinto il Nobel. È stata Franca Rame a trasmettergli molti riferimenti culturali fondamentali, spiegandogli numerosi aspetti. Proveniva da una tradizione di teatro popolare e di strada, riconosceva strutture narrative che lui poi ha studiato e sviluppato. Ovviamente mio nonno era un genio assoluto, ma il suo percorso non può davvero essere separato da quello di Franca Rame”.

Non si può scindere Dario Fo da Franca Rame. È impossibile capire dove finisca l’influenza dell’uno e inizi quella dell’altra.

“Ma poi, se devo pensare alla persona che mi ha trasmesso davvero questo senso di giustizia, questo bisogno di lottare per i più deboli e di non restare in silenzio, mi viene in mente subito mia nonna. Perché, quando una donna parla molto, polemizza o insiste, viene immediatamente definita ‘pesante’ o ‘rompiscatole’. Se lo fa un uomo, invece, diventa ‘coraggioso’ oppure ‘uno con carattere’. Questa consapevolezza me l’ha trasmessa soprattutto mia nonna. Era lei quella che prendeva il telefono e chiamava politici, sindacalisti, chiunque, dando vita a discussioni interminabili. Mio nonno lavorava attraverso l’arte e la satira, mentre lei aveva anche un’attitudine molto concreta e militante. Mi raccontavano ad esempio che, alla fine degli spettacoli, spingeva praticamente il pubblico ad acquistare confezioni di bicchieri per raccogliere fondi destinati alle famiglie delle operaie in sciopero che non ricevevano lo stipendio. Lei faceva attivismo ogni giorno, in modo concreto”.

Era la vera pasionaria della coppia.

“Se devo immaginare uno spirito guida, penso a lei. Credo anche che ogni persona debba utilizzare gli strumenti che possiede. Se si ha una grande visibilità e la si può usare per sostenere qualcosa di utile, tanto meglio. Anche quando si critica qualcuno dicendo che fa beneficenza soltanto per mettersi in mostra. Prendiamo Fedez, per esempio. Magari qualcuno può pensare che lo faccia anche per immagine. Però, intanto, quei soldi li ha donati davvero. E magari qualcun altro, vedendo lui, farà lo stesso. Quindi, sinceramente, a me interessa soprattutto il risultato finale, anche se dietro dovesse esserci una componente di ego”.

Se la sua stanza, o comunque il luogo in cui dorme, potesse parlare di Jaele Fo, che ritratto farebbe?

“Uh… direbbe che è disordinatissima. La mia camera è completamente nel caos. Ho libri, copioni e vestiti ovunque. Anche perché mi piace molto esprimermi attraverso ciò che indosso, sia nella vita quotidiana sia nella costruzione dei personaggi durante i provini. Quindi passo continuamente da gonne e vestitini a pantaloni enormi che mi arrivano sotto i piedi. È una continua esplosione di oggetti”.

Ma è quel tipo di disordine in cui “nel mio caos c’è un ordine”, oppure è proprio caos totale?

“No, è proprio disordine puro. È quel tipo di situazione in cui, appena riesco a fermarmi un momento, passo tre ore a pulire in modo maniacale e a sistemare tutto. Però, fino a quel momento, raggiungo livelli in cui non si vede più nemmeno il pavimento”.

Di solito tutti si difendono dicendo che nel loro disordine esiste un ordine. Lei invece è stata brutalmente sincera.

“Il bello è che, in realtà, so perfettamente dove siano le mie cose. Magari gli occhiali si trovano sotto sette vestiti, sopra alcuni libri e accanto a un bicchiere… però io so dove sono. Quindi una logica esiste, ma resta comunque disordine. Diciamolo chiaramente. Ormai ho scelto la strada della sincerità. Tanto non sono capace di fingere di essere diversa da quella che sono. Se provo a costruirmi un personaggio, si capisce immediatamente. Tanto vale lasciar perdere ogni artificio”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Jaele ha dedicato a se stessa?

“Qualche tempo fa ero in Umbria per girare un altro progetto, non questo film ma uno successivo, e in quella giornata due persone diverse mi dissero la stessa frase: che non mi volevo bene e che avrei dovuto imparare a farlo. Quelle parole mi fecero stare malissimo. E mi fecero anche arrabbiare. Dentro di me pensavo che non fosse vero: mi conosco, conosco i miei limiti, so quando posso spingermi oltre e quando invece ho bisogno di fermarmi e prendermi cura di me. Poi però ho iniziato a rifletterci. Perché, se più persone percepiscono una determinata impressione, forse vale la pena interrogarsi. Così ho iniziato a fare una cosa piccolissima, che può sembrare sciocca: ho cominciato a struccarmi la sera. Per pigrizia andavo sempre a dormire truccata. Sempre. Ho capito che struccarmi rappresentava un modo concreto di prendermi cura di me stessa. Della me futura. Fare qualcosa nel presente che poi mi avrebbe fatto stare meglio dopo. E, in realtà, sto applicando questo principio anche ad altri aspetti della vita. Per esempio, al disordine: magari penso di non poter sistemare tutto quel caos in trenta secondi, però se intanto metto a posto una sola cosa, più tardi starò meglio e avrò meno difficoltà”.

Prima di salutarla, però, una curiosità: da dove viene il suo nome?

“Me lo chiedono tutti. Nasce dall’unione della ‘Ja’ di Jacopo, che è mio padre, e della ‘Ele’ di Eleonora, che è mia madre. Ho scoperto solo in seguito che è anche un nome biblico, ma i miei non lo sapevano. Mia madre stava semplicemente cercando una combinazione di suoni che le piacesse. Tra l’altro conservo ancora un foglietto nella scatola della nascita su cui aveva annotato tutte le possibili combinazioni. ‘Jaele’ era cerchiato sia nel caso fossi nata femmina sia nel caso fossi nato maschio. Però c’è anche una scoperta tremenda che ho fatto soltanto pochi mesi fa, grazie a un amico che mi ha cercata su Google: il significato del nome. Non lo avevo mai fatto e a quanto pare significa ‘capra di montagna’. È stato traumatico scoprirlo: mi ha completamente distrutto il mito (ride, ndr) ”.