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L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di un’occlusione intestinale. Bolsonaro ha 71 anni e sta scontando una pena a 27 anni per il tentato colpo di Stato del 2022 agli arresti domiciliari proprio per motivi di salute. Era stato ricoverato inizialmente ieri, ma i medici hanno deciso di sottoporlo a cure intensive. Le sue condizioni sarebbero stabili.

Jair Bolsonaro ricoverato in terapia intensiva

L’agenzia di stampa Ansa ha riportato che l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato in terapia intensiva. A comunicarlo è stato l’ospedale che lo ha in cura. Il primo ricovero di Bolsonaro risaliva a ieri, 20 novembre, quando era stato ammesso in ospedale a causa di una sospetta occlusione intestinale.

I medici avrebbero però deciso di spostarlo in terapia intensiva per mantenere sotto controllo migliore le sue condizioni di salute. L’ex presidente sarebbe “clinicamente stabile, cosciente, vigile e respira spontaneamente” stando a quanto comunicato dallo stesso ospedale.

I problemi di salute di Bolsonaro

Non è la prima volta che Jair Bolsonro soffre di un’occlusione intestinale e, in generale, di problemi addominali. Queste problematiche di salute risalgono al 2018, quando fu accoltellato durante un comizio elettorale a durante un comizio elettorale a Juiz de Fora, nello Stato brasiliano del Minas Gerais.

Le ferite riportate in quell’occasione furono particolarmente profonde e Bolsonaro, che alla fine di quella campagna elettorale sarebbe diventato presidente del Brasile, sopravvisse solo in seguito a un complesso intervento chirurgico, che evitò che l’emorragia interna causata dalle coltellate diventasse fatale.

Perché Bolsonaro si trova ai domiciliari

Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale dalla propria abitazione, dove sta scontando una pena a 27 anni e tre mesi di carcere per il tentato colpo di Stato del 2022. In quell’anno Bolsonaro perse le elezioni contro l’attuale presidente Lula (che nelle ultime elezioni ha battuto il figlio di Bolsonaro, Flavio).

Dopo la sconfitta, diversi sostenitori di Bolsonaro assaltarono alcune delle sedi delle istituzioni brasiliane e furono respinti dalle forze dell’ordine e dai militari. L’ex presidente fu in seguito riconosciuto colpevole di aver guidato e coordinato l’insurrezione. Non si trova in carcere, ma ai domiciliari, proprio a causa dei suoi problemi di salute.